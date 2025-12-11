Menores “viven un infierno”: Denuncian maltratos físicos a niñas en centro de acogida del Inabif en Pueblo Libre

Fotos y testimonios señalan que menores son golpeadas por personal del Centro de Acogida Residencial Niño Jesús de Praga, en Pueblo Libre | Video: La Contra

Una menor de 14 años, bajo tutela estatal en el Centro de Acogida Residencial (CAR) Niño Jesús de Praga, en el distrito limeño de Pueblo Libre, habría sido víctima de maltrato físico, según testimonios y pruebas a las que ha accedió La Contra. Este centro opera en la sede principal del INABIF (Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar), organismo dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

El caso salió a la luz luego de que una fuente vinculada al centro —cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad— alertara que los menores “viven un infierno” dentro de la institución y señalara como principal responsable a la coordinadora del centro, Gloria Zoraida Palomino Ramírez. Según la denuncia, los hechos más graves ocurrirían en el módulo 3, donde permanecen niñas de entre 10 y 14 años.

Una de las imágenes entregadas muestra a una menor de 14 años con lesiones en varias partes de su cuerpo que, según la fuente, habrían sido causadas por una tutora del mismo módulo en abril pasado. La denunciante asegura que estos castigos físicos son aplicados por tutoras de confianza de la coordinadora.

Las acusaciones no se basan solo en testimonios. El medio señaló la existencia de un segundo testimonio, un audio y fotografías, todo lo cual sustenta la gravedad de la situación. El audio corresponde a otra menor que relata, con detalles, el maltrato físico recibido por parte de dos tutoras identificadas como “mamá Julia” y “mamá Rafaela”.

El citado medio no difundió dicho audio para salvaguardar la integridad de la menor. No obstante, aseguró que el reconocimiento de la voz fue confirmado mediante videos en actividades del centro. Otra fuente vinculada al establecimiento confirmó que la menor se encuentra en el lugar.

Coordinadora amenaza con denuncia

Denuncian maltratos a niñas del CAR Niño Jesús de Praga, albergue del Inabif, en Pueblo Libre | Foto captura: La Contra

Gloria Palomino, coordinadora, negó de forma tajante cualquier abuso al afirmar: “Acá no se comete ningún tipo de abuso, porque si no ya hubiera intervenido todos los ministerios”. Al ser consultada sobre las pruebas, en lugar de solicitarlas para su revisión e investigación de las personas bajo su cargo, amenazó con presentar una denuncia contra el medio difusor.

Más acusaciones dentro del centro

Las presuntas agresiones a menores no serían las únicas quejas. Según La Contra, también existen profesoras que han denunciado internamente a la coordinadora Palomino por presunto hostigamiento laboral.

El programa solicitó, vía transparencia, los expedientes administrativos existentes contra la funcionaria. El Inabif respondió que dicha información es reservada y que, “debido a que forma parte de eventuales o existentes procedimientos administrativos disciplinarios, los cuales no han generado un pronunciamiento firme ni constituyen información de acceso público durante su tramitación”, no puede hacerse pública la información.

Existen cuarenta y ocho centros de acogida como el Niño Jesús de Praga en todo el país. Su función es proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, promover su adopción y facilitar la reinserción social. No obstante, la gravedad de las denuncias expone fallas profundas en los mecanismos de supervisión y control del Estado sobre espacios que deberían garantizar su bienestar y seguridad.

La atención pública ahora se dirige a Gina Sánchez Pimentel, directora del INABIF, y a la ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez, así como al Ministerio Público. Estas autoridades deberán pronunciarse y garantizar la seguridad de los menores, además de esclarecer las responsabilidades. Garantizar la seguridad de los menores, esclarecer las responsabilidades y pronunciamiento de las autoridades se perfilan como demandas centrales de la sociedad.

Canales de emergencia

Centro de Emergencia Mujer (CEM): Oficinas especializadas que funcionan en todo el país y ofrecen atención integral, orientación y acompañamiento a víctimas de violencia, incluyendo menores de edad.

Policía Nacional del Perú: Se puede acudir directamente a cualquier comisaría para denunciar el maltrato infantil. Llama al 105

Línea 100: Servicio telefónico gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, disponible las 24 horas, donde se puede reportar situaciones de violencia familiar.