Perú

Menores “viven un infierno”: Denuncian maltratos físicos a niñas en centro de acogida del Inabif en Pueblo Libre

Una menor habría sido golpeada por tutoras del CAR Niño Jesús de Praga. Testimonios, fotos y un audio respaldan la denuncia, mientras la coordinadora Gloria Palomino amenaza con acciones legales por exponer el caso

Guardar
Fotos y testimonios señalan que menores son golpeadas por personal del Centro de Acogida Residencial Niño Jesús de Praga, en Pueblo Libre | Video: La Contra

Una menor de 14 años, bajo tutela estatal en el Centro de Acogida Residencial (CAR) Niño Jesús de Praga, en el distrito limeño de Pueblo Libre, habría sido víctima de maltrato físico, según testimonios y pruebas a las que ha accedió La Contra. Este centro opera en la sede principal del INABIF (Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar), organismo dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

El caso salió a la luz luego de que una fuente vinculada al centro —cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad— alertara que los menores “viven un infierno” dentro de la institución y señalara como principal responsable a la coordinadora del centro, Gloria Zoraida Palomino Ramírez. Según la denuncia, los hechos más graves ocurrirían en el módulo 3, donde permanecen niñas de entre 10 y 14 años.

Una de las imágenes entregadas muestra a una menor de 14 años con lesiones en varias partes de su cuerpo que, según la fuente, habrían sido causadas por una tutora del mismo módulo en abril pasado. La denunciante asegura que estos castigos físicos son aplicados por tutoras de confianza de la coordinadora.

Las acusaciones no se basan solo en testimonios. El medio señaló la existencia de un segundo testimonio, un audio y fotografías, todo lo cual sustenta la gravedad de la situación. El audio corresponde a otra menor que relata, con detalles, el maltrato físico recibido por parte de dos tutoras identificadas como “mamá Julia” y “mamá Rafaela”.

El citado medio no difundió dicho audio para salvaguardar la integridad de la menor. No obstante, aseguró que el reconocimiento de la voz fue confirmado mediante videos en actividades del centro. Otra fuente vinculada al establecimiento confirmó que la menor se encuentra en el lugar.

Coordinadora amenaza con denuncia

Denuncian maltratos a niñas del
Denuncian maltratos a niñas del CAR Niño Jesús de Praga, albergue del Inabif, en Pueblo Libre | Foto captura: La Contra

Gloria Palomino, coordinadora, negó de forma tajante cualquier abuso al afirmar: “Acá no se comete ningún tipo de abuso, porque si no ya hubiera intervenido todos los ministerios”. Al ser consultada sobre las pruebas, en lugar de solicitarlas para su revisión e investigación de las personas bajo su cargo, amenazó con presentar una denuncia contra el medio difusor.

Más acusaciones dentro del centro

Las presuntas agresiones a menores no serían las únicas quejas. Según La Contra, también existen profesoras que han denunciado internamente a la coordinadora Palomino por presunto hostigamiento laboral.

El programa solicitó, vía transparencia, los expedientes administrativos existentes contra la funcionaria. El Inabif respondió que dicha información es reservada y que, “debido a que forma parte de eventuales o existentes procedimientos administrativos disciplinarios, los cuales no han generado un pronunciamiento firme ni constituyen información de acceso público durante su tramitación”, no puede hacerse pública la información.

Existen cuarenta y ocho centros de acogida como el Niño Jesús de Praga en todo el país. Su función es proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, promover su adopción y facilitar la reinserción social. No obstante, la gravedad de las denuncias expone fallas profundas en los mecanismos de supervisión y control del Estado sobre espacios que deberían garantizar su bienestar y seguridad.

La atención pública ahora se dirige a Gina Sánchez Pimentel, directora del INABIF, y a la ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez, así como al Ministerio Público. Estas autoridades deberán pronunciarse y garantizar la seguridad de los menores, además de esclarecer las responsabilidades. Garantizar la seguridad de los menores, esclarecer las responsabilidades y pronunciamiento de las autoridades se perfilan como demandas centrales de la sociedad.

Canales de emergencia

  • Centro de Emergencia Mujer (CEM): Oficinas especializadas que funcionan en todo el país y ofrecen atención integral, orientación y acompañamiento a víctimas de violencia, incluyendo menores de edad.
  • Policía Nacional del Perú: Se puede acudir directamente a cualquier comisaría para denunciar el maltrato infantil. Llama al 105
  • Línea 100: Servicio telefónico gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, disponible las 24 horas, donde se puede reportar situaciones de violencia familiar.

Temas Relacionados

Pueblo LibreInabifcentro de acogidaalbergueniñasMIMPperu-noticias

Más Noticias

Eddie Fleischman cuestionó a Christian Cueva tras su fichaje por Juan Pablo II: “Mancha al futbolista peruano de exportación”

El periodista deportivo se refirió al traspaso del volante peruano al conjunto de chongoyape e hizo un análisis sobre sus salidas de otros clubes

Eddie Fleischman cuestionó a Christian

Universitario lanzó ultimátum a Jorge Fossati para definir su permanencia rumbo al 2026: “Se hartaron de la situación”

La ‘U’ le puso fecha límite al técnico uruguayo para que decida si se queda o se va. Hay malestar en la directiva por la situación con el DT y se conoció el monto que deberá pagar si se acaba el contrato

Universitario lanzó ultimátum a Jorge

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ sacaron una ventaja importante en el triunfo por 3-1 ante la ‘U’ en el duelo de ida que se jugó en Matute. Y todo se definirá en VIDU. Entérate de los detalles del crucial duelo

Alianza Lima vs Universitario: día,

ATU pone fin a convenio con Municipalidad de Ate tras caída de inspectores ligados a red de cobro de cupos

La decisión se tomó después de que siete fiscalizadores municipales fueran detenidos por extorsión a transportistas en Lima Este. ATU anunció el inicio de acciones legales contra los involucrados y canceló sus acreditaciones de manera definitiva

ATU pone fin a convenio

Tren Lima–Chosica: Todo sobre cómo será su implementación, estaciones, recorridos, horarios y paraderos

Antes de renunciar a la alcaldía de Lima para postular como candidato, Rafael López Aliaga gestionó la donación de trenes de la empresa Caltrain, cuyo traslado tuvo un costo aproximado de 22 millones de dólares

Tren Lima–Chosica: Todo sobre cómo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Conoce la lista

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Frepap y Ciudadanos por el Perú, partido vinculado a Nicanor Boluarte, no tendrán candidatos presidenciales

Congreso impone que TV Perú y Radio Nacional transmitan dos horas diarias de plenos durante campaña electoral

Tomás Gálvez oficializa la reincorporación de Luis Arce Córdova al Ministerio Público

El fin de los equipos especiales: Tomás Gálvez disolverá Lava Jato, EFICCOP y Cuellos Blancos en las próximas semanas

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica show de

Magaly Medina critica show de Gabriel Calvo por burlas a Keiko Fujimori: “Chabacano, sin creatividad”

Paolo Guerrero destaca apoyo de Ana Paula Consorte tras su incursión digital: “Mi mujer ha sido importante en esa decisión”

Usuarios reaccionan al encuentro de Karina Rivera y María Pía Copello: “El real Civil War”

Santi Lesmes explica por qué Pol Deportes no narró partido de Real Madrid vs Manchester City en vivo: “Fue imposible”

María Pía Copello celebró la preventa de su nuevo canal y presentó a Peter Fajardo como su brazo derecho: “Es un nuevo comienzo”

DEPORTES

Paulo Autuori no dio conferencia

Paulo Autuori no dio conferencia pese a victoria de Sporting Cristal vs Cusco FC: el motivo de su decisión

Paolo Guerrero se lanzó como ‘streamer’ y competirá con Jefferson Farfán: “Es el inicio de un nuevo partido”

Se filtró el motivo por el que Ricardo Gareca no llegará a Alianza Lima en 2026: “No hay estabilidad, el club no está desarrollando un proyecto”

Alianza Lima ya tiene nuevo DT para el 2026 tras salida de Néstor Gorosito: llegaría con 2 delanteros

DT de FC Cajamarca dio detalles del contacto con Hernán Barcos y si será el fichaje estrella en 2026: “Tiene un impacto importante en la sociedad”