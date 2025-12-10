Jackson Mora se defiende de las denuncias de Tilsa Lozano: “También tengo muchas cosas que contar”

Jackson Mora respondió a Tilsa Lozano tras acusaciones.

Jackson Mora enfrenta una controversia pública después de que Tilsa Lozano, su exesposa y conductora de televisión, lo acusó en directo de mantener deudas con miembros de su familia. La situación escaló tras una intervención de Lozano en su programa, donde señaló a Mora por presuntamente deber una suma considerable de dinero a varios de sus allegados, incluidos familiares cercanos. Estas declaraciones llevaron a Mora a responder públicamente, afirmando que, aunque se siente afectado por las acusaciones, no pretende revelar detalles sobre su vida personal por respeto a su anterior relación.

Durante la reciente transmisión de La Noche Habla, programa que lidera Tilsa Lozano, la presentadora expresó que el boxeador Jackson Mora mantiene pendientes económicos con más de uno de sus familiares. “Le debe plata a personas de mi familia que hasta ahorita no les paga. Los vienen peloteando hace meses de meses de meses, no es a una persona sola”, afirmó Lozano en vivo.

Jackson Mora responde a Tilsa Lozano tras declaraciones en El Valor de la Verdad. IG/ Panamericana TV

También detalló que uno de los acreedores sería su primo, quien participó en un evento en Argentina y no habría recibido el pago total acordado: “Jackson sigue con deudas por un evento reciente”.

Jackson Mora hizo aclaración a Tilsa Lozano

La respuesta del deportista llegó poco después. Mora aseguró en mismo programa de Tilsa Lozano: “Yo sí le guardo respeto a nuestro matrimonio. Nunca voy a hablar mal de Tilsa, aunque también tengo muchas cosas que contar”. El boxeador reconoció que los señalamientos de su exesposa lo han afectado, tanto a nivel personal como profesional. “Me ha afectado un poco los comentarios que ha hecho Tilsa”, añadió Mora cuando fue consultado sobre el tema por el mismo medio.

Respecto a las acusaciones sobre las deudas, Mora explicó que atraviesa un periodo difícil debido a problemas con un exsocio y otras personas implicadas en asuntos financieros. “Los temas pendientes ya se están resolviendo”, aseguró el boxeador al referirse a los compromisos que mantiene con la familia de su expareja. El peleador mencionó que reuniones y acuerdos están en proceso, aunque no dio detalles precisos acerca del monto ni fechas estimadas de solución.

El boxeador, quien hasta hace poco se mantuvo al margen de las polémicas públicas, insistió en que no profundizará en los detalles personales del matrimonio y pidió mesura mediática en las repercusiones que puedan tener los dichos de su exesposa.

La historia de la relación entre Tilsa Lozano y Jackson Mora fue ampliamente difundida en medios peruanos desde su inicio. La pareja contrajo matrimonio el 25 de noviembre de 2022 y, tras su separación, las apariciones en conjunto se redujeron hasta limitarse al ámbito privado y familiar. Lozano, ha tratado de ser más frontal con sus seguidores, contándoles su sentir, pero tratando de no entrar en detalles.

Recientemente, sorprendió como invitada de El Valor de la Verdad, donde se refirió a su separación con Migue Hidalgo, padre de sus dos hijos, el propio Jackson Mora y Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, con quien tuvo una relación extramatrimonial.

Las acusacines de Tilsa Lozano contra Jackson Mora

Tilsa Lozano reveló que su exesposo, Jackson Mora, mantiene desde hace años una deuda pendiente con la wedding planner que organizó su matrimonio, celebrado en noviembre de 2022. Durante la reciente emisión de La Noche Habla, la conductora contó que fue la propia organizadora quien le escribió para informarle que Mora aún no había terminado de pagar los servicios del evento. “Me mandó un mensaje diciéndome que él aún no le terminaba de pagar el matrimonio”, dijo Lozano, visiblemente incómoda.

Aunque evitó precisar el monto, sí confirmó que la deuda se arrastra desde hace varios años y calificó la situación como una “estafa”, dejando entrever que su exesposo no cumplió con varios compromisos asumidos durante su relación. Además, descartó tajantemente la posibilidad de asumir ese pago: “No”, sentenció cuando le preguntaron si ella pensaba hacerse cargo de la deuda.

Las revelaciones no terminaron ahí. Lozano también aseguró que Mora mantiene otras obligaciones económicas pendientes, incluyendo deudas con miembros de su propia familia. “Le debe plata a personas de mi familia que hasta ahora no les paga”, afirmó, mencionando incluso a un primo que no habría recibido el monto completo por un evento realizado en Argentina.

Uno de los conflictos más delicados involucra la camioneta que Mora le habría regalado. Según Lozano, nunca se cumplió la supuesta inicial y hoy enfrenta cuotas impagas que ha debido asumir para evitar mayores problemas legales.

