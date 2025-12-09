Tilsa Lozano destapa la deuda de Jackson Mora con la wedding planner de su boda: “Estafa”. Video: La noche habla

Tilsa Lozano, conductora y exmodelo peruana, ha expuesto que su exesposo, Jackson Mora, mantiene una deuda de años con la wedding planner de su matrimonio, además de otros compromisos económicos pendientes con familiares y obligaciones legales no cumplidas. Las declaraciones, realizadas en su programa La Noche Habla, han sorprendido a la audiencia, teniendo en cuenta que ellos se casaron hace tres años y este año se separaron y divorciaron.

Jackson Mora mantiene una deuda con la wedding planner de su boda con Tilsa Lozano

Durante una reciente emisión de La Noche Habla, Tilsa Lozano reveló que la organizadora de su boda, celebrada en noviembre de 2022 en Lima, aún no ha recibido el pago completo por sus servicios. “La organizadora de la boda me mandó un mensaje, un tiempo atrás, diciéndome que él aún no le terminaba de pagar el matrimonio”, afirmó Lozano, con un tono de decepción e incomodidad.

Al ser consultada por su compañero Ric La Torre sobre el monto de la deuda, Lozano prefirió no dar detalles: “No voy a dar más detalles en realidad, espero que el señor se ponga al día más bien”, declaró.

La conductora confirmó que la deuda se arrastra desde hace varios años, pese a que la separación con Mora ocurrió de esa inicios de este año y el divorcio oficial hace algunas semanas. “Años ya...”, respondió Lozano cuando se le preguntó si el impago databa del año anterior. Además, calificó la situación de su boda como una “estafa”, aludiendo a la falta de cumplimiento en los pagos por parte de su exesposo.

Tilsa Lozano destapa la deuda de Jackson Mora con la wedding planner de su boda: “Estafa”.

Ante la pregunta de si asumiría la deuda pendiente con la wedding planner, Lozano fue tajante: “No”, sentenció. Explicó que no piensa hacerse responsable de los compromisos económicos de Mora, aunque reconoció que ha debido intervenir en otros asuntos financieros derivados de su matrimonio.

Otras deudas y conflictos económicos que revela Tilsa Lozano de su exesoso

Las revelaciones de Tilsa Lozano no se limitaron a la deuda con la organizadora de la boda. En el mismo espacio televisivo, la conductora denunció que Mora mantiene deudas con varios miembros de su familia. “Le debe plata a personas de mi familia que hasta ahorita no les paga. Los vienen pelotudeando hace meses de meses de meses de meses, no es a una persona”, aseguró Lozano. Entre los afectados, mencionó a un primo que no ha recibido el pago completo por un evento realizado en Argentina.

El conflicto económico más complejo, según Lozano, involucra una camioneta que Mora le habría regalado durante el matrimonio. La exmodelo relató que el vehículo fue adquirido bajo la promesa de una inicial que nunca se concretó y que, a pesar de existir un compromiso notarial para el pago de las cuotas, Mora no ha cumplido con las obligaciones.

“Supuestamente habían dado una inicial y al final nunca se dio porque vendieron mi carro para dar una inicial, nunca se dio la inicial y notarialmente tiene un compromiso de pagar las cuotas de esa camioneta, no las está pagando”, explicó Lozano.

Tilsa Lozano anuncia que salió su divorcio oficial con Jackson Mora. Video: La noche habla

La situación llevó a Lozano a tomar medidas legales y asumir pagos para evitar consecuencias mayores. “No, en realidad en lo que yo he quedado enchufada es con este problema de una camioneta que él me regaló y aparentemente no es de él, no era de él... pero ese tema ya está tranquilo porque yo no recibí ni un sol de ahí, nunca entró plata a mi cuenta. Esto ya lo vieron mis abogados, y tengo enyucada una deuda de miles de soles de mi camioneta, supuestamente habían dado una inicial, que nunca la dieron y ahora el señor no paga las cuotas... mi abogado lo ha llamado”, detalló la conductora.

Las declaraciones de Lozano, en su programa, reflejaron la molestia que le implica tener que asumir estos compromisos económicos que le correspondían hacer a su expareja, así como la incomodidad y decepción de haber estado con una persona que no ha cumplido con sus obligaciones dentro del acuerdo al que llegaron como pareja. La exmodelo ha dejado claro que, pese a las dificultades, ha debido actuar para proteger su patrimonio y evitar mayores perjuicios derivados de la relación con Mora, pero aseguró que solo asumirá el pago de las cuotas de su camioneta.