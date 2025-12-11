Estado de Utah y Perú llegan a acuerdo para promover inversión, comercio y cooperación económica entre ambos

Durante la reunión, la embajadora María Eugenia Chiozza y el representante de Utah, Jefferson Moss, acordaron impulsar una agenda orientada a concretar proyectos de alto impacto. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La Cancillería peruana fue sede de una reunión en la que autoridades del Perú y del Estado de Utah definieron un plan de acción para los próximos meses. El objetivo es impulsar iniciativas que fortalezcan la inversión, el intercambio comercial y la cooperación económica entre ambas partes.

Este entendimiento busca generar condiciones que contribuyan al desarrollo productivo, la innovación y nuevas oportunidades laborales para las familias peruanas, mediante proyectos que dinamicen distintos sectores estratégicos.

Un marco de trabajo para sectores clave

Durante el encuentro, la embajadora María Eugenia Chiozza y el representante de Utah, Jefferson Moss, coincidieron en la necesidad de avanzar en una agenda que permita concretar proyectos de impacto. Ambos resaltaron la importancia de contar con una hoja de ruta que oriente las acciones inmediatas.

El plan prioriza ámbitos como minerales críticos, infraestructura, agroindustria y textiles. Estos sectores ofrecen oportunidades para ampliar exportaciones, atraer capital y modernizar cadenas productivas que aporten a la competitividad del país.

Tecnología, innovación y fortalecimiento empresarial

Las delegaciones destacaron el avance de la cooperación en tecnología e innovación. Las iniciativas conjuntas apuntan a fortalecer a start-ups y MiPymes mediante proyectos que impulsen soluciones digitales y mejoren capacidades técnicas.

Las delegaciones resaltaron el progreso alcanzado en materia de tecnología e innovación. Foto: Andina

Asimismo, se busca ampliar la colaboración en educación y cultura. Estos componentes permitirán facilitar la transferencia de conocimiento y promover la formación de talento peruano a través de programas de intercambio y capacitación.

Proyección y consolidación internacional

El plan de acción permitirá ordenar y acelerar los esfuerzos del Perú para afianzar su presencia en mercados estratégicos de los Estados Unidos. Esta línea de trabajo se articula con los objetivos de política exterior que impulsan la diversificación productiva y la inserción competitiva del país.

Con este acuerdo, el Perú y el Estado de Utah refuerzan una relación orientada a promover desarrollo económico y a generar oportunidades mediante cooperación técnica y comercial.

¿Cómo es la economía de Utah?

La economía de Utah se mantiene como una de las más dinámicas de Estados Unidos, impulsada por un mercado laboral que continúa mostrando solidez. En los últimos doce meses, el empleo no agrícola se expandió cerca de 2%, lo que supone la creación de decenas de miles de nuevos puestos de trabajo. En ese mismo periodo, la tasa de desempleo ajustada por estacionalidad se movió en un rango estable de 3,1% a 3,3%, niveles más bajos que el promedio nacional.

El dinamismo proviene principalmente del sector privado, con un impulso marcado en educación, servicios de salud, construcción y manufactura. Estas actividades, junto con tecnología, finanzas y servicios profesionales, conforman la base más competitiva del estado. Muchas de estas industrias están orientadas a la innovación y requieren personal altamente capacitado, lo que fortalece el crecimiento a largo plazo.

La economía de Utah sigue entre las más activas de Estados Unidos, sostenida por un mercado laboral que permanece firme. Foto: Travel + Leisure

El producto bruto estatal ya supera los USD 300 mil millones, lo que posiciona a Utah entre las economías estatales más relevantes del país. Esta combinación de expansión sostenida, empleo robusto y una estructura productiva diversificada hace que el estado sea menos vulnerable a retrocesos puntuales en sectores específicos.

Aun con esa fortaleza, existen áreas que avanzan con menor ritmo. Comercio, transporte y hospitalidad han registrado descensos recientes en puestos de trabajo, reflejando tensiones particulares en estos rubros. Sin embargo, el buen desempeño de educación, salud, manufactura y construcción compensa esas caídas y mantiene el balance general positivo.