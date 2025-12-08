El alcalde de Green River falleció en un accidente automovilístico con un camión en Utah

Ren Hatt, de cuarenta años, fallece en un choque frontal con un camión semirremolque, según la Patrulla de Carreteras de Utah. (Facebook/Green River, UT)

Ren Hatt, alcalde de Green River de 40 años, perdió la vida en un accidente frontal con un camión semirremolque en la Ruta 6 de Estados Unidos, la noche del viernes 5 de diciembre.

La noticia, confirmada por las autoridades municipales y la Patrulla de Carreteras de Utah (UHP), ha generado una oleada de homenajes y mensajes de condolencia, mientras la ciudad enfrenta la pérdida de un líder que, según los funcionarios locales, “amó profundamente a esta comunidad” y la sirvió con “honestidad, amabilidad y compromiso inquebrantable”.

En la publicación oficial del sábado 6 de diciembre, la ciudad de Green River expresó: “Nuestra comunidad está desconsolada hoy”.

El camión perdió el control e invadió el carril contrario impactando de frente el vehículo de Hatt

El accidente ocurrió cuando un camión Freightliner 2021 invadió el carril contrario e impactó el vehículo de Ren Hatt. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El accidente ocurrió alrededor de las 21:40 horas, hora local, cuando un camión Freightliner 2021 que circulaba en dirección oeste se desvió, por causas aún desconocidas, hacia los carriles en sentido contrario e impactó contra el lado del pasajero delantero de un Hyundai Palisade 2020, conducido por Hatt.

La prometida del alcalde, Maria Sykes, también compartió la noticia en redes sociales, escribiendo: “El amor de mi vida, mi prometido y mejor amigo, Ren Hatt, falleció anoche en un accidente automovilístico. En este momento, pido oraciones por nuestras familias, por mí y por las muchísimas personas que lo amaron durante sus escasos cuarenta años en esta tierra”.

El mensaje, difundido tras la confirmación de la identidad de la víctima, subrayó el impacto de la tragedia y pidió a los ciudadanos que acompañen a la familia de Hatt en sus pensamientos durante este momento difícil.

Según la UHP, “el Freightliner luego se desvió hacia el lado derecho de los carriles en dirección oeste. El Hyundai se vio obligado a virar hacia la derecha, quedando parado en el lado derecho de los carriles en dirección este”. El conductor del camión resultó ileso. Las autoridades han iniciado una investigación y, hasta el momento, han señalado que “no se sospecha que haya habido deterioro de la capacidad”.

La ciudad ha anunciado que compartirá más información cuando sea pertinente, mientras la investigación sobre el accidente continúa.

La trayectoria de Ren Hatt estuvo marcada por un compromiso constante con su ciudad natal

Ren Hatt fue reelegido recientemente y destacó por su trabajo en el sector público, privado y educativo de Green River. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según The Salt Lake Tribune, Hatt había sido reelegido recientemente para un segundo mandato como alcalde. Nacido y criado en la zona rural de Green River, fue jardinero central del equipo de béisbol de la escuela secundaria local y presidente del cuerpo estudiantil.

Tras graduarse de la carrera de Derecho por la Universidad Case Western Reserve en 2014, trabajó como especialista en políticas para la oficina de Medicaid de Tennessee en Nashville, antes de regresar a Green River para colaborar en el negocio familiar, Hatt Ranch, dedicado a la caza de faisanes.

Además de su labor en el sector privado, Hatt se desempeñó en una organización local sin fines de lucro y ejerció como docente en la escuela secundaria de Green River, función que mantuvo incluso durante su mandato como alcalde. En 2021, inició su primera campaña para la alcaldía, siguiendo el ejemplo de su abuelo, Rey Lloyd Hatt, quien ocupó el cargo durante dieciocho años, según el mismo medio.

En junio, durante un panel en el Centro Bloomberg para Ciudades de la Universidad de Harvard, Hatt abordó los desafíos financieros de Green River y explicó:

“Nos adaptamos constantemente. Lo bueno de los pueblos pequeños es que nunca tenemos suficiente dinero, así que innovamos: las alianzas público-privadas y las colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro… son algunas de nuestras herramientas”.