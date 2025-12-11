Perú

“Blindaje anómalo” y “Proceso improcedente”: Los argumentos del TC para suspender la reposición de Delia Espinoza

Los magistrados incluso habrían adelantando criterio para frenar la medida cautelar que otorgó al juez Torres Tasso a la fiscal de la Nación

Guardar

El Tribunal Constitucional (TC) publicó la resolución que otorga una medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el marco de una demanda competencial contra el Poder Judicial. Esta decisión suspende provisionalmente la orden del Juan Torres Tasso que disponía la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

La resolución, aprobada por mayoría (cuatro votos a favor de Luz Pacheco Zerga —con fundamento de voto propio—, Francisco Morales Saravia, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez; y tres en contra), argumenta que la intervención judicial representa un riesgo inminente para las competencias exclusivas de la JNJ que le otorga la Constitución. Esto es la potestad disciplinaria sobre magistrados supremos.

Aunque el fallo inicia con expresiones condicionales —como que la cautelar judicial “puede derivar en lesión irreparable” a la JNJ—, avanza hacia afirmaciones categóricas en sus fundamentos clave:

  • Fundamento 35: Aquí se afirma que la suspensión provisional impuesta por la JNJ a Espinoza es un acto de “mero trámite” en un proceso disciplinario y, por tanto, no susceptible de control judicial vía amparo o contencioso-administrativo. Se trata, dicen, de una decisión interna para el “mejor desarrollo” del procedimiento, no revisable de forma aislada.
  • Fundamento 36: Para la mayoría del TC, la medida cautelar del juez Torres Tasso fue emitida en un “proceso de control judicial manifiestamente improcedente”.
  • Fundamento 37: Según el fallo en mayoría, el juez está “obstruyendo manifiestamente, con un blindaje anómalo, el ejercicio de la potestad disciplinaria” de la JNJ al ordenar la suspensión del proceso disciplinario contra Delia Espinoza.
Magistrados del TC adelantan opinión.
Magistrados del TC adelantan opinión.

Estos argumentos dan a entender que la mayoría del TC ya tiene un criterio formado sobre el fondo de la demanda competencial de la JNJ. Así también lo advirtió la presidenta del TC, Luz Pacheco, en su voto.

El voto discrepante de Luz Pacheco

La presidenta del TC, Luz Pacheco, votó a favor de la cautelar, pero discrepó expresamente de los fundamentos 35, 36 y 37. Considera “inadecuado” calificar un amparo como “manifiestamente improcedente” en esta etapa, ya que eso corresponde resolver en el propio proceso de amparo.

Además, Pacheco advierte que afirmar la no judicialización de suspensiones provisionales de la JNJ o acusar de “blindaje anómalo” al juez Torres Tasso sugeriría que la Junta tiene competencias “exentas de control constitucional”, lo cual contradice toda la jurisprudencia del TC.

Voto de la presidenta del
Voto de la presidenta del TC Luz Pacheco.

No obstante, Pacheco justifica su apoyo en razones de que el juez constitucional debe tener un mayor compromiso con su trabajo “cuando se trata de cuestiones que afectan directamente el buen gobierno del país, como es definir quién debe ostentar el cargo de fiscal de la Nación”.

La medida cautelar se mantendrá hasta la sentencia de fondo en el proceso competencial, sin que el Poder Judicial pueda emitir nuevas resoluciones que puedan controlar la actuación de la JNJ. De esta manera, Delia Espinoza, inhabilitada arbitrariamente por 10 años por el Congreso y suspendida por la JNJ, de momento, queda impedida de retornar al cargo de fiscal de la Nación.

Cabe precisar que votaron en contra de que se conceda la medida cautelar a la JNJ los magistrados Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro y Manuel Monteagudo Valdez.

Temas Relacionados

Delia EspinozaTribunal ConstitucionalJNJFiscalía de la Naciónperu-politica

Más Noticias

Alianza Lima despidió a Hernán Barcos con emotivo video: “Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul”

Los ‘blanquiazules’ le pusieron fin a la historia del ‘Pirata’ en La Victoria después de cinco temporadas y un bicampeonato nacional

Alianza Lima despidió a Hernán

Tren Lima - Chosica inicia viaje sin pasajeros: Horarios, rutas y todo lo que debes saber sobre la primera fase del proyecto

La Municipalidad de Lima presentó las características principales de la primera etapa del proyecto ferroviario. Se espera que la marcha blanca inicie el próximo año

Tren Lima - Chosica inicia

Mundial de Clubes de vóley 2025: cruces y equipos clasificados a las semifinales del torneo

Hoy, jueves 11 de diciembre, Alianza Lima buscará su boleto a la siguiente instancia cuando se enfrente a Savino Del Bene Scandicci

Mundial de Clubes de vóley

Rosángela Espinoza responde a los halagos del presidente José Jerí

La chica reality no fue ajena a las recientes palabras del primer mandatario, quien recordó su primer encuentro en el 2021

Rosángela Espinoza responde a los

Alianza Lima vs Savino Del Bene EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Las dirigidas por Facundo Morando van por la hazaña ante el vigente subcampeón de Europa. Están obligadas a ganar para clasificar a semifinales. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Savino Del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú ve un país tomado

Perú ve un país tomado por las economías ilícitas: 94% vincula corrupción con minería ilegal, tala y narcotráfico

Tomás Gálvez: “La inhabilitación de Delia Espinoza, honestamente, ha sido excesiva”

Mesías Guevara afirma que José Jerí está “jugando a la política”: “Me parece un figuretti”

Martha Chávez, Karina Beteta, Karla Schaefer y más figuras antiguas del fujimorismo vuelven a postular al Congreso

Más de 80 % de peruanos considera que el Congreso es la institución más corrupta del país

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo ‘Gato’ Cuba respalda a

Rodrigo ‘Gato’ Cuba respalda a Melissa Paredes en enfrentamiento con Magaly Medina y pide respeto a la privacidad de su hija

César BK ingresa a reality internacional “Titanes del Olimpo” de Colombia

Rosángela Espinoza responde a los halagos del presidente José Jerí

Precio de entradas para ver a ‘5 Seconds of Summer’: fecha, lugar y detalles del concierto

Karina Rivera y María Pía Copello: la historia de una enemistad que terminó en un encuentro digital

DEPORTES

Alianza Lima en Copa Libertadores

Alianza Lima en Copa Libertadores 2026: fecha y hora confirmada del sorteo del torneo internacional

Alianza Lima despidió a Hernán Barcos con emotivo video: “Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul”

Mundial de Clubes de vóley 2025: cruces y equipos clasificados a las semifinales del torneo

Alianza Lima vs Savino Del Bene EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima rechazó jugar contra Universitario en VIDU la final vuelta por la Liga Femenina 2025: “Es negligente”