El trabajo del otorrinolaringólogo incluye acciones preventivas y terapéuticas, y el acompañamiento en procesos de rehabilitación auditiva y respiratoria (AdobeStock)

El cuidado de los oídos, la nariz y la garganta contribuye decisivamente a prevenir infecciones, trastornos auditivos y problemas respiratorios que afectan a una parte importante de la población peruana. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), las infecciones respiratorias y las alteraciones auditivas ocupan posiciones destacadas entre las consultas médicas registradas cada año. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte sobre la frecuencia de enfermedades otorrinolaringológicas, que van desde alergias y cuadros virales hasta patologías más complejas.

Priorizar la visita al especialista resulta fundamental para detectar problemas a tiempo y evitar complicaciones, ya que los síntomas en estas áreas suelen compartir causas y consecuencias. Además, la otorrinolaringología aborda distintos trastornos que pueden generar molestias crónicas o secuelas de gravedad variable si no reciben atención en una etapa temprana.

En el Perú, infecciones como otitis y sinusitis generan ausentismo escolar y laboral, alteraciones en la calidad de vida y una demanda constante de atención médica primaria. El acceso temprano a la consulta con un otorrinolaringólogo es esencial para asegurar diagnósticos precisos, guiar tratamientos efectivos y ofrecer estrategias de prevención.

10 motivos para ir a consulta médica con un otorrinolaringólogo

Los zumbidos o ruidos en los oídos son uno de los motivos para ser atendido por un otorrinolaringólogo (Bupasalud)

Diversos síntomas y situaciones requieren la intervención de un especialista para descartar afecciones o recibir tratamiento oportuno. Aquí se presentan 10 motivos clave para agendar una consulta con un otorrinolaringólogo:

Pérdida o disminución de la audición: las dificultades para escuchar pueden tener múltiples causas, desde cerumen acumulado hasta infecciones o problemas neurosensoriales. Dolor o secreción persistente en los oídos: episodios dolorosos, sensación de oído tapado o secreciones evidencian cuadros infecciosos o inflamatorios. Zumbidos o ruidos en los oídos (tinnitus): esta molestia suele indicar alteraciones auditivas que requieren análisis especializado. Obstrucción nasal y congestión recurrente: problemas respiratorios, alergias, desviación del tabique u otros obstáculos en las vías aéreas justifican la consulta. Sangrados nasales frecuentes: episodios repetidos pueden derivar de causas benignas o ser signo de afecciones clínicas que merecen evaluación. Dolor o dificultad para tragar y hablar: inflamación de garganta, cambios en la voz y molestias al deglutir demandan una valoración detallada. Infecciones recurrentes en garganta, amígdalas o faringe: la reiteración de cuadros infecciosos requiere análisis sobre factores predisponentes. Alergias crónicas o estacionales: los síntomas persistentes o agudos limitan las actividades diarias y precisan un plan de manejo adecuado. Ronquidos intensos y/o pausas durante el sueño: el síndrome de apnea obstructiva del sueño puede tener graves consecuencias en la salud general. Presencia de masas, bultos o lesiones en cuello, nariz o boca: su aparición demanda análisis precoz para descartar procesos infecciosos o patologías de mayor riesgo.

El otorrinolaringólogo

El otorrinolaringólogo es el médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan a los oídos, la nariz y la garganta. Su trabajo incluye tanto acciones preventivas como terapéuticas, intervenciones quirúrgicas y el acompañamiento en procesos de rehabilitación auditiva y respiratoria. Este profesional se ocupa de patologías anatómicas y funcionales que pueden aparecer en cualquier etapa de la vida.

Los sangrados nasales frecuentes pueden derivar de causas benignas o ser signo de afecciones clínicas que merecen evaluación (Freepik)

Las consultas periódicas con el otorrinolaringólogo permiten efectuar controles de seguimiento, identificar factores de riesgo y acompañar el desarrollo infantil, especialmente en casos de infecciones repetidas o alteraciones en la audición y el habla.

Cómo cuidar la salud de los oídos, la nariz y la garganta

El autocuidado constituye una estrategia fundamental para evitar enfermedades en esta área. Mantener una higiene adecuada sin recurrir a objetos punzantes, evitar la exposición prolongada a ruidos elevados, hidratar correctamente el cuerpo y protegerse del polvo o contaminantes ambientales forman parte de las medidas recomendadas para conservar la salud auditiva y respiratoria.

El lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes y evitar cambios bruscos de temperatura disminuye la probabilidad de infecciones respiratorias. Además, el control de alergias y la consulta médica ante los primeros síntomas permiten detectar alteraciones antes de que progresen.

El seguimiento oportuno de síntomas, sumado al acceso a recursos de prevención y control, mejora la calidad de vida de niños y adultos y limita el impacto de las enfermedades otorrinolaringológicas entre los peruanos.