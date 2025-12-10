Melissa Paredes y Ale Venturo sorprenden con reconciliación tras sus diferencias por la crianza de sus hijas con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes y Ale Venturo sorprenden con reconciliación luego de sus diferencias por la crianza de la hija de Rodrigo Cuba. Video: Tampoco Tampodcast

Melissa Paredes ha confirmado que su relación con Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba, ha mejorado tras un periodo de tensiones y comentarios públicos sobre la crianza de la hija que comparte con el futbolista. En recientes declaraciones, la actriz aseguró que ambas han dejado atrás sus diferencias y ahora mantienen un trato cordial, priorizando el bienestar de sus hijas.

“Me da flojera estar peleándome”, expresó Paredes, quien destacó que la reconciliación fue una decisión madura de ambas partes para favorecer la armonía familiar.

El acercamiento entre Melissa Paredes y Ale Venturo

El proceso de reconciliación entre Melissa Paredes y Ale Venturo se inició a partir de una conversación directa, en la que ambas madres decidieron abordar los desacuerdos surgidos en el pasado. Fue Venturo quien tomó la iniciativa para buscar un acercamiento y pedir disculpas por comentarios previos que no agradaron a Paredes.

“Ahora estamos bien. Hemos conversado como mamás y hemos puesto los puntos sobre la mesa; le he dejado claros los míos (...) Pero sí hubo unos comentarios que no me gustaron y ella quiso conversar conmigo para pedirme las disculpas del caso, como mamá. Se las acepté”, relató Paredes en el pódcast de Kenji Fujimori.

Melissa Paredes y Ale Venturo sorprenden con reconciliación luego de sus diferencias por la crianza de sus hijas.

La actriz explicó que su estilo es directo y que, durante el diálogo, expresó sus opiniones con franqueza. “La leona sí se me sale. Le dije las cosas como son, le dije lo que pensaba, le dije todo. Yo soy así, bien directa. Y, como digo, borrón y cuenta nueva, volvemos a empezar, porque su bebé es hermana de mi hijita”, agregó Paredes. El acuerdo alcanzado permitió restablecer la cordialidad y sentar las bases para una convivencia enfocada en la crianza compartida.

El acercamiento también se reflejó en la disposición de ambas a dejar atrás los desencuentros mediáticos y a priorizar la comunicación como madres. Tras la conversación, tanto Paredes como Venturo coincidieron en que los malos entendidos quedaron superados, lo que ha favorecido una relación más estable entre las familias.

¿Cómo se dio el conflicto entre Ale Venturo y Melissa Paredes?

El distanciamiento entre Melissa Paredes y Ale Venturo tuvo su origen en comentarios públicos sobre la crianza de la hija de Paredes y Rodrigo Cuba. Meses atrás, la actriz optó por la discreción y evitó pronunciarse sobre Venturo, prefiriendo mantener los asuntos familiares fuera del foco mediático. En una entrevista en ‘Amor y Fuego’, Paredes respondió con evasivas ante preguntas sobre la empresaria, dejando claro que su prioridad era la tranquilidad y el bienestar de su hija.

La tensión aumentó cuando, en un programa digital, se hicieron públicos algunos comentarios de Venturo sobre la educación de la menor. Consultada al respecto, Paredes fue tajante: “Cualquier persona que se meta con mi hija no existe para mí”, declaró, reafirmando su postura de protección hacia la niña y su decisión de no alimentar polémicas.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba, los desacuerdos que tenían sobre la crianza: “Salíamos y le compraba todo a su hija”. (Video: América TV).

A pesar de los desencuentros, la relación entre Paredes y Rodrigo Cuba se ha mantenido funcional y centrada en la crianza compartida. “Papá va a ser toda la vida de mi hermosa bebé, así que vamos a tener que hablar toda la vida. No hay de otra, la vida es así de coordinaciones todo el tiempo con el papá”, explicó la actriz, resaltando la importancia de la comunicación constante por el bien de su hija.

En el entorno familiar ampliado, Anthony Aranda, actual pareja y esposo de Paredes, ha sido bien recibido y su rol ha sido valorado positivamente por la opinión pública. El coreógrafo ha mostrado gestos de cariño y apoyo tanto a Paredes como a la hija de Cuba, lo que ha contribuido a la estabilidad del núcleo familiar. Por su parte, Ale Venturo y Rodrigo Cuba han desestimado rumores de crisis y han compartido imágenes familiares que reflejan una relación sólida.

La evolución de la relación entre Paredes y Venturo, así como la dinámica con Cuba y Aranda, evidencia un esfuerzo conjunto por mantener la armonía y priorizar el bienestar de las hijas, dejando atrás los conflictos que en su momento acapararon la atención mediática.