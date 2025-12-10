Perú

Melissa Paredes y Ale Venturo sorprenden con reconciliación tras sus diferencias por la crianza de sus hijas con Rodrigo Cuba

La actriz y la actual pareja del futbolista dejaron el pasado atrás y ahora priorizan una buena convivencia por el bienestar de las menores, destacando el respeto y la comunicación

Guardar
Melissa Paredes y Ale Venturo sorprenden con reconciliación luego de sus diferencias por la crianza de la hija de Rodrigo Cuba. Video: Tampoco Tampodcast

Melissa Paredes ha confirmado que su relación con Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba, ha mejorado tras un periodo de tensiones y comentarios públicos sobre la crianza de la hija que comparte con el futbolista. En recientes declaraciones, la actriz aseguró que ambas han dejado atrás sus diferencias y ahora mantienen un trato cordial, priorizando el bienestar de sus hijas.

“Me da flojera estar peleándome”, expresó Paredes, quien destacó que la reconciliación fue una decisión madura de ambas partes para favorecer la armonía familiar.

El acercamiento entre Melissa Paredes y Ale Venturo

El proceso de reconciliación entre Melissa Paredes y Ale Venturo se inició a partir de una conversación directa, en la que ambas madres decidieron abordar los desacuerdos surgidos en el pasado. Fue Venturo quien tomó la iniciativa para buscar un acercamiento y pedir disculpas por comentarios previos que no agradaron a Paredes.

“Ahora estamos bien. Hemos conversado como mamás y hemos puesto los puntos sobre la mesa; le he dejado claros los míos (...) Pero sí hubo unos comentarios que no me gustaron y ella quiso conversar conmigo para pedirme las disculpas del caso, como mamá. Se las acepté”, relató Paredes en el pódcast de Kenji Fujimori.

Melissa Paredes y Ale Venturo
Melissa Paredes y Ale Venturo sorprenden con reconciliación luego de sus diferencias por la crianza de sus hijas.

La actriz explicó que su estilo es directo y que, durante el diálogo, expresó sus opiniones con franqueza. “La leona sí se me sale. Le dije las cosas como son, le dije lo que pensaba, le dije todo. Yo soy así, bien directa. Y, como digo, borrón y cuenta nueva, volvemos a empezar, porque su bebé es hermana de mi hijita”, agregó Paredes. El acuerdo alcanzado permitió restablecer la cordialidad y sentar las bases para una convivencia enfocada en la crianza compartida.

El acercamiento también se reflejó en la disposición de ambas a dejar atrás los desencuentros mediáticos y a priorizar la comunicación como madres. Tras la conversación, tanto Paredes como Venturo coincidieron en que los malos entendidos quedaron superados, lo que ha favorecido una relación más estable entre las familias.

¿Cómo se dio el conflicto entre Ale Venturo y Melissa Paredes?

El distanciamiento entre Melissa Paredes y Ale Venturo tuvo su origen en comentarios públicos sobre la crianza de la hija de Paredes y Rodrigo Cuba. Meses atrás, la actriz optó por la discreción y evitó pronunciarse sobre Venturo, prefiriendo mantener los asuntos familiares fuera del foco mediático. En una entrevista en ‘Amor y Fuego’, Paredes respondió con evasivas ante preguntas sobre la empresaria, dejando claro que su prioridad era la tranquilidad y el bienestar de su hija.

La tensión aumentó cuando, en un programa digital, se hicieron públicos algunos comentarios de Venturo sobre la educación de la menor. Consultada al respecto, Paredes fue tajante: “Cualquier persona que se meta con mi hija no existe para mí”, declaró, reafirmando su postura de protección hacia la niña y su decisión de no alimentar polémicas.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba, los desacuerdos que tenían sobre la crianza: “Salíamos y le compraba todo a su hija”. (Video: América TV).

A pesar de los desencuentros, la relación entre Paredes y Rodrigo Cuba se ha mantenido funcional y centrada en la crianza compartida. “Papá va a ser toda la vida de mi hermosa bebé, así que vamos a tener que hablar toda la vida. No hay de otra, la vida es así de coordinaciones todo el tiempo con el papá”, explicó la actriz, resaltando la importancia de la comunicación constante por el bien de su hija.

En el entorno familiar ampliado, Anthony Aranda, actual pareja y esposo de Paredes, ha sido bien recibido y su rol ha sido valorado positivamente por la opinión pública. El coreógrafo ha mostrado gestos de cariño y apoyo tanto a Paredes como a la hija de Cuba, lo que ha contribuido a la estabilidad del núcleo familiar. Por su parte, Ale Venturo y Rodrigo Cuba han desestimado rumores de crisis y han compartido imágenes familiares que reflejan una relación sólida.

La evolución de la relación entre Paredes y Venturo, así como la dinámica con Cuba y Aranda, evidencia un esfuerzo conjunto por mantener la armonía y priorizar el bienestar de las hijas, dejando atrás los conflictos que en su momento acapararon la atención mediática.

Temas Relacionados

Melissa ParedesAle VenturoRodrigo Cubaperu-entretenimiento

Más Noticias

Bad Bunny en Lima: ¿cómo solicitar el upgrade para las nuevas zonas o el reembolso de las entradas?

Te explicamos el paso a paso para cambiar de zona o recuperar tu dinero tras los recientes cambios de distribución en el esperado concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

Bad Bunny en Lima: ¿cómo

Alianza Lima debutó arropado por su hinchada en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Es increíble haber venido a alentar”

El club ‘blanquiazul’ inició su participación en el campeonato acompañado por un sólido grupo de seguidores que llevó su aliento hasta São Paulo

Alianza Lima debutó arropado por

José Luna Gálvez apela decisión que rechazó anular acusación por caso Podemos Perú: Fiscalía pide más de 22 años de cárcel

El juez Jorge Chávez Tamariz concedió la apelación y remitió el expediente a la Tercera Sala Penal de Apelaciones, que deberá decidir si admite el caso a trámite en los próximos días

José Luna Gálvez apela decisión

Magaly Medina estalla por pregunta a Tilsa Lozano en EVDLV: “Nunca fue la enamorada del ‘Loco’ Vargas, fue la amante”

La conductora criticó que el programa presentara a Tilsa como ‘enamorada’ del futbolista, afirmando que esa versión distorsiona la historia real, ya que jamás la oficializó

Magaly Medina estalla por pregunta

Magaly Medina anuncia nuevo DJ y celebra clip animado de su receta de pavo: “Se quema primero y renace de las cenizas”

La conductora sorprendió al iniciar su programa con un fondo animado creado por su joven editor y aprovechó para anunciar al ‘DJ Vasco’, a quien presentará oficialmente en 2026

Magaly Medina anuncia nuevo DJ
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí: Presidencia del Perú

José Jerí: Presidencia del Perú saluda distinción de Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado a través de una carta

Tomás Gálvez remueve al fiscal a cargo de la carpeta fiscal en su contra por el caso Cuellos Blancos

José Jerí promete encaminar al Perú hacia el “primer mundo” con mano dura contra la delincuencia

Sigrid Bazán anuncia que postulará a la Cámara de Diputados con Venceremos, junto con abogado de Guillermo Bermejo

Defensor del Pueblo pide al PJ anular contrato de concesión entre la MML y Rutas de Lima

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina estalla por pregunta

Magaly Medina estalla por pregunta a Tilsa Lozano en EVDLV: “Nunca fue la enamorada del ‘Loco’ Vargas, fue la amante”

Magaly Medina anuncia nuevo DJ y celebra clip animado de su receta de pavo: “Se quema primero y renace de las cenizas”

Gabriela Villanueva sorprende con gran imitación de Michael Jackson y jurado de ‘Yo Soy’ se rinde ante ella: “Gracias por todo tu talento”

Concierto de Bad Bunny en Lima: habilitan nuevas zonas y estos son los precios para sus shows en el Estadio Nacional

‘Cariñito’ conquista el mundo: De Los Hijos del Sol a Dua Lipa, Cazzu y ‘Élite’, la cumbia peruana traspasa fronteras y une generaciones

DEPORTES

Martin Liberman y su firme

Martin Liberman y su firme opinión sobre Luis Advíncula y Carlos Zambrano: “Fueron intrascendentes, pero en el Boca de Bianchi hubieran destacado”

Partidos de hoy, martes 9 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Osasco 0-3: resumen de la caída ‘blanquiazul’ en su debut por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras derrota en su debut

A qué hora juega Alianza Lima vs Zhetysu VC: partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025