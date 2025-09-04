La reacción de Melissa Paredes ante las preguntas incómodas sobre Ale Venturo y su hija con Rodrigo Cuba

La actriz sorprendió al evitar cualquier comentario sobre Ale Venturo, dejando claro que su prioridad es mantener la armonía en casa y no alimentar polémicas que puedan afectar a su hija (Amor y Fuego)

Durante un programa en vivo en ‘Amor y Fuego’, Melissa Paredes fue consultada sobre su opinión respecto a Ale Venturo, pareja actual de Rodrigo Cuba y madre de la hija que comparten. Ante la insistencia de los conductores, la actriz optó por un perfil bajo y evitó dar declaraciones que puedan reabrir conflictos del pasado.

Entre risas incómodas y comentarios en tono irónico, Paredes dejó entrever que prefiere manejar ciertos temas con discreción. La conversación derivó en recuerdos de episodios mediáticos previos, incluidos los momentos en los que surgieron tensiones públicas entre ambas.

Sin embargo, esta vez Melissa eligió el silencio, priorizando su tranquilidad y su decisión de mantener los asuntos familiares lejos de la exposición pública.

Melissa evita hablar de Ale Venturo

Cuando le pidieron opinar sobre Ale Venturo, Melissa optó por el silencio. Su corta respuesta y el cambio de tema dejaron en evidencia que prefiere mantener distancia con la polémica. (Amor y Fuego)

En medio de la entrevista, Rodrigo González lanzó la pregunta directa: “¿No tienes nada que decir?”. La respuesta de Melissa fue breve y seca: “No”. El conductor, con su habitual estilo irónico, replicó: “O dice que el que no tiene nada bueno que decir, mejor no dice nada. ¿Cuál de las dos?”. Gigi Mitre intervino enseguida y aseguró entre risas: “Creo que es la segunda”.

El intercambio generó risas en el set, pero dejó clara la postura de Melissa. Sin rodeos, la actriz dejó ver que no desea hacer comentarios que puedan reavivar polémicas. Su respuesta, corta y sin matices, fue interpretada como una estrategia para evitar titulares escandalosos y mantener la paz en medio de un contexto que ya ha estado marcado por tensiones familiares.

La relación entre Paredes y Rodrigo Cuba estuvo expuesta a la opinión pública durante meses, y la presencia de Ale Venturo en la vida del futbolista añadió más atención mediática. Sin embargo, esta vez Melissa eligió guardar silencio.

“Prefiero estar tranquila”

Melissa marcó límites claros y explicó su postura: “Uno aprende de los errores, prefiero no tocar ese tema y estar tranquila”. Sus palabras dejaron ver un cambio en su actitud pública. (Instagram)

Durante la misma conversación, Melissa decidió explicar, de forma breve, el motivo detrás de su actitud. “Lo que pasa es que uno aprende de los errores del pasado, ¿verdad? Entonces, prefiero yo ese tema no tocar, estar tranquila, en privado”, declaró con serenidad.

Con estas palabras, la actriz marcó una línea clara respecto a su vida personal y su relación con los temas que involucran a la actual pareja de Rodrigo Cuba. Si bien en el pasado existieron comentarios cruzados y tensiones, Paredes dejó en evidencia que su prioridad es el bienestar emocional y la estabilidad de su entorno familiar.

Los conductores intentaron generar una respuesta más extensa, incluso recordándole episodios donde Ale Venturo hizo declaraciones sobre la crianza de la hija que comparten Melissa y Rodrigo. Sin embargo, la actriz no cayó en la provocación. Su silencio, acompañado de una sonrisa controlada, pareció decir más que cualquier declaración pública.

El trasfondo de la tensión

Los conductores mencionaron antiguas declaraciones de Ale Venturo sobre la hija que comparte Melissa con Rodrigo Cuba. Sin responder, la actriz dejó entrever que aún es un tema sensible. (Instagram)

El nombre de Ale Venturo ha estado presente en diferentes conversaciones mediáticas relacionadas con Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. En transmisiones anteriores, se hizo referencia a comentarios que Ale habría realizado en redes sociales y transmisiones en vivo sobre la crianza de la hija que comparte con el futbolista.

Gigi Mitre recordó uno de estos momentos en pleno programa: “Se hizo público por un TikTok, un stream, una cosa así, donde Ale Venturo prácticamente se metía con la forma de educar a la hija que tiene con el Gato. Yo me imagino que eso no te gustó. ¿No es cierto?”. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta verbal, pero la mirada de Melissa y su silencio confirmaron que prefería no alimentar más polémicas.

En el set, las risas y las intervenciones humorísticas sirvieron para suavizar el ambiente, aunque quedó claro que el tema sigue siendo sensible para la actriz. La conversación demostró que, aunque los conflictos han quedado en el pasado, ciertas heridas aún no terminan de cerrar.

Un instante viral en redes

La entrevista dejó un instante que causó revuelo digital. Miles comentaron el silencio de Melissa y se dividieron entre quienes apoyaron su postura y quienes pidieron mayor franqueza. (Amor y Fuego)

El gesto de Melissa y su decisión de guardar silencio no pasaron desapercibidos. Los espectadores comentaron la escena en redes sociales, destacando su capacidad para manejar la situación con cautela. Algunos usuarios celebraron su postura prudente, mientras otros interpretaron el silencio como un mensaje implícito hacia Ale Venturo.

El fragmento de la entrevista comenzó a circular en plataformas digitales, generando debate entre seguidores y detractores. La forma en que la actriz enfrentó la pregunta dejó opiniones divididas, pero también confirmó que su vida privada continúa siendo de interés mediático.

El episodio, breve pero cargado de matices, dejó en claro que Melissa Paredes opta por un camino distinto al de las confrontaciones públicas. Su decisión de no dar declaraciones sobre Ale Venturo evidencia un esfuerzo consciente por preservar su estabilidad personal, incluso cuando las cámaras buscan declaraciones contundentes.