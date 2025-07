Melissa Paredes le envía mensaje directo a Ale Venturo tras declaraciones sobre su hija: “No hagas lo que no te gustaría que te hagan”. Video: Ponte en la cola.

Melissa Paredes ha roto su silencio en torno a los comentarios que hizo Ale Venturo, pareja de Rodrigo Cuba, durante una entrevista difundida en redes. La empresaria hizo algunas referencias a la hija de Melissa y Rodrigo, lo que encendió las alertas de la actriz, quien decidió enviarle un mensaje directo a Venturo para defender a su menor.

En declaraciones exclusivas al programa ‘Ponte en la Cola’, Melissa contó que decidió escribirle directamente a Ale tras escuchar los dichos sobre su hija. Aunque dejó claro que no busca conflicto, sí expresó con firmeza su incomodidad. “Le escribí directamente. Son cosas entre mamás. Yo le dije: ‘No hagas lo que no te gustaría que te hagan’ y punto”, señaló.

Melissa Paredes reacciona a comentarios sobre su hija

Durante su aparición en televisión, Melissa no ocultó su molestia por lo que consideró una declaración desafortunada. “En su momento me cayó muy bien hasta que, bueno, vi unos comentarios desafortunados. Quizá no fue su intención, qué sé yo, más otras cosas que vi luego por parte del papá de mi hija que conversamos por interno”, explicó la actriz.

La incomodidad se generó a raíz de una entrevista en el canal de YouTube ‘Historias detrás de la historia’, en la que Ale Venturo comentó la manera en que Rodrigo Cuba trataba a su hija. Según la empresaria, el futbolista tenía una actitud demasiado permisiva, al punto de complacer todos los deseos de la niña.

“Tienes que corregir, por ejemplo, cuando recién lo conocí estaba acostumbrado a que salíamos y todo le compraba. ‘Yo quiero esto, ya’. (...) Lo difícil acá es que, si lo quiere hacer, chévere, pero a veces estamos todos juntos y obviamente no vamos a darle todo lo que quieren las niñas, es así. Yo no compro todo”, dijo Venturo en aquella entrevista.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba, los desacuerdos que tenían sobre la crianza: “Salíamos y le compraba todo a su hija”. (Video: América TV).

Para Melissa, estos comentarios tocaron un límite. “A mí me pueden decir lo que quieran, pero cuando tocan a mi hija, me pongo mamá leona”, afirmó, reiterando que su mensaje no fue con ánimo de conflicto, sino de respeto mutuo entre madres.

Diferencias en la crianza y ruptura: el trasfondo de la tensión entre Ale y Rodrigo

Los comentarios de Ale Venturo no solo afectaron a Melissa Paredes. También evidenciaron desacuerdos entre la empresaria y el propio Rodrigo Cuba en cuanto a la crianza de sus hijas.

Durante la mencionada entrevista, la pareja, que por entonces aún estaba junta, dejó ver diferencias marcadas. Ale señaló que el futbolista era demasiado indulgente con su hija mayor. “¡Asu mare! Cuando recién lo conocí estaba acostumbrado a que salíamos y todo le compraba… No puedes comprar todo. Hasta ahora lo sigues haciendo”, dijo con frustración.

Rodrigo, por su parte, defendió su relación con su hija. “Yo amo a mis hijas, jamás en la vida le voy a tocar un solo pelo”, declaró, a lo que Ale respondió con un tajante: “Yo sí, a veces quiero jalar pelos”, frase que generó una ola de críticas en redes.

Días después de la publicación del video, se confirmó la ruptura de la pareja. El periodista Rolando Oquendo, conductor del canal que grabó la entrevista, reveló que el quiebre ocurrió el 12 de febrero, aunque se hizo público semanas más tarde. “Cuando grabamos la entrevista, ya venían mal. Después de eso decidieron separarse”, explicó.

Rodrigo Cuba genera polémica por apoyar comentarios contra Ale Venturo. TikTok Ric La Torre

La controversia en torno a Ale Venturo no terminó ahí. Luego de su separación con Rodrigo Cuba, las redes sociales se llenaron de comentarios que cuestionaban su actitud hacia la hija del futbolista. El tiktoker Ric La Torre fue uno de los primeros en señalar que el jugador le dio ‘like’ a publicaciones que criticaban a Venturo.

Una de las publicaciones aprobadas por el ‘Gato’ decía: “Después de la entrevista que vi de los dos, definitivamente, Alexandra no quiere a tu hija. Si tu pareja no quiere a tu hijo, ahí no es”. Otro mensaje incluso acusaba a la empresaria de hacer diferencias entre su hija y la hija del futbolista, lo que generó mayor polémica.

Sin embargo, en un giro inesperado, la pareja decidió retomar su relación. El pasado 28 de junio fueron vistos juntos en el evento Cochinola, y poco después Rodrigo publicó una foto con Ale Venturo en su cuenta de Instagram, donde se les ve abrazados y sonrientes, acompañada de un corazón celeste. La imagen fue suficiente para confirmar que habían retomado su romance.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo junos nuevamente. IG

La instantánea fue rápidamente difundida por el portal Instarándula, donde los seguidores mostraron sorpresa ante la noticia. “Hace rato”, escribió el periodista Samuel Suárez, dando a entender que la reconciliación ya se veía venir.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Rodrigo y Ale terminan y luego retoman su relación. Tras el fin del romance del futbolista con Melissa Paredes, su historia con Ale Venturo fue muy mediática, con momentos de gran exposición pública y rupturas que siempre fueron objeto de especulación.

“Alexandra siempre será mi familia porque nos une un lazo inquebrantable que es nuestra hija”, escribió Cuba en su comunicado cuando anunció la separación en marzo de este año. Hoy, todo indica que ese vínculo los ha vuelto a unir.