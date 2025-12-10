Melissa Paredes advierte con demanda a Magaly Medina tras referirse a supuesta denuncia contra el ‘Gato’

Medina criticó que la pareja presente una versión “amable” de su pasado y negó que ella haya dejado de hablar del caso por presión legal. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La disputa pública entre Melissa Paredes y Magaly Medina se intensificó luego de que la actriz y conductora enviara una carta notarial a la periodista, con la exigencia de que se rectifique por los comentarios hechos en su programa “Magaly TV La Firme” el pasado 9 de diciembre. La intervención de Medina generó molestia en Paredes, quien considera que se vertieron afirmaciones falsas sobre una supuesta denuncia judicial en el contexto del proceso legal que vivió con su exesposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

De acuerdo con el contenido de la carta notarial, Melissa Paredes solicita a Magaly Medina que rectifique públicamente las declaraciones en las que, según la actriz, se tergiversaron hechos relacionados con el conflicto legal familiar ocurrido años atrás.

El programa televisivo dirigido por Medina abordó de nuevo la polémica separación de Paredes y Cuba, haciendo referencia a denuncias judiciales y cuestionando la conducta de la exconductora durante dicho proceso. La actriz respondió mencionando de manera textual algunas de las frases expresadas al aire por Medina: “¿Ya te olvidaste? fuiste tú quien demandó al papá de tu menor hija ¿ya te olvidaste que lo denunciaste? ¿te olvidaste de la cosa horrible por la que denunciaste al padre de tu hija y después tuviste que retractar y arrepentirte? Por querer ganar un juicio como a de lugar. ¿Te olvidaste Melissa Paredes?”, señala la misiva enviada por la actriz.

Paredes negó de manera enfática las acusaciones, alegando que nunca presentó una denuncia contra Rodrigo Cuba por los hechos señalados en el programa de la periodista. Según la carta, explicó que existieron procesos legales, pero que en ninguno de ellos fue ella quien inició el procedimiento por los cargos más graves mencionados por Medina. “Debo aclarar que dicha denuncia no fue presentada por mi persona, sino todo lo contrario, se originó a raíz de una denuncia que se presentó en mi contra por la presunta comisión del delito contra el patrimonio-chantaje en agravio de Rodrigo Cuba, la cual fue archivada oportunamente”, detalló Melissa, según publicó Trome.

En otro párrafo de la carta citada por Paredes, la también actriz refutó con énfasis la mención de Magaly Medina a un supuesto deseo de venganza por el fin de su relación sentimental con Cuba. Según las palabras incluidas en la carta notarial: “No existe dicha denuncia a la que usted hace referencia, menos la supuesta venganza en contra del padre de mi hija por no querer volver conmigo. En consecuencia, sus afirmaciones falsas, imprecisas y malintencionadas perjudican mi honor y buena reputación, al ser una persona con reconocimiento público”.

En el comunicado, Melissa Paredes enfatizó que cualquier afirmación falsa tiene repercusiones directas en su carrera y en la protección de su entorno familiar.

En el texto remitido a la conductora de espectáculos, Melissa Paredes solicita una rectificación formal y pública en un plazo máximo de 48 horas tras la recepción de la carta. Advierte que, de no recibir una respuesta satisfactoria, procederá por la vía judicial y presentará una denuncia penal por difamación agravada. Además, adelantó que está en proceso la preparación de una demanda civil por indemnización de daños y perjuicios vinculados al presunto daño causado a su imagen y reputación.

El documento legal fundamenta sus pedidos en la supuesta desinformación propagada al hacer referencia a hechos que la demandante sostiene que no ocurrieron y en la vinculación, sin base, de su nombre con temas judiciales sensibles y potencialmente lesivos.

Hasta el momento, Magaly Medina no ha respondido de manera oficial al requerimiento legal de Paredes ni ha anunciado si realizará una rectificación. El equipo de producción de “Magaly TV La Firme” tampoco ha emitido un pronunciamiento sobre posibles acciones posteriores o modificaciones en la cobertura de la noticia.

