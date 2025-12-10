Magaly Medina le recuerda a Melissa Paredes denuncia contra el Gato Cuba: “Fue aberrante y tuviste que retractarte”

Medina negó haber recibido impedimentos legales y reveló detalles del proceso judicial que enfrentó la expareja. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La más reciente emisión del programa de Magaly Medina volvió a colocar en el centro de la discusión pública el turbulento episodio entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, luego de que ambos aparecieran en un pódcast para relatar, una vez más, su versión sobre la etapa más mediática de sus vidas.

Esta entrevista, aparentemente relajada y centrada en anécdotas románticas, detonó la respuesta frontal y contundente de Magaly, quien no dejó pasar la oportunidad de desmentir, cuestionar y aclarar lo que considera una reconstrucción “selectiva y conveniente” de su historia.

Todo comenzó cuando el entrevistador del pódcast, Kenyi Fujimori, preguntó a la pareja sobre el tiempo en que la prensa los mencionaba constantemente, entre risas, lanzó: “Oye, ¿y cómo hicieron para que Magaly deje de hablar de ustedes?”.

¿Silenciaron a Magaly Medina?

La pregunta, más ligera que investigativa, abrió paso a que Melissa Paredes retomara viejos episodios y atribuyera su silencio mediático a supuestas acciones legales. La actriz respondió: “Ah, cuando la refregó, pues metiendo temas que nada que ver y nos involucró al papá de mi hijo y a mí en un tema horrible. Y creo que se habrá dado cuenta, pues, de que la cag… por meterse de más o por hacer más show”.

Anthony añadió: “De que patinó en mil cosas”, y nuevamente Melissa reforzó la idea: “Patinó en mil cosas, le puso una restricción ahí y…”. Ante la duda de si hubo algún proceso formal, Anthony consultó: “¿Pero fueron temas de cartas notariales, así o no?”.

Melissa se apresuró a negar: “No, no, no. Yo creo que se habrá dado cuenta en algún momento que con un tema en particular… Porque lo otro me da igual, la verdad, su trabajo, su vida. Si exponer a la gente, bacán, su trabajo, pues, ¿no? Su chamba. Se aplaude y me da igual. Pero con el otro tema, creo que sintió que se fue de la mano, ¿no?”.

Magaly Medina explota sobre declaraciones de Melissa Paredes

Estas declaraciones fueron suficientes para que Magaly encendiera la pantalla con uno de los descargos más duros que ha dirigido a la pareja. Indignada, la conductora replicó de inmediato: “¿Yo? O sea, ¿yo? Dejé de hablar de ellos porque me pusieron una restricción… ¿Cuál restricción me pusiste, hijita? ¿Cuál? ¿Dónde está? Muéstramela. ¿Dónde?”.

El punto más crítico llegó cuando Magaly recordó públicamente la denuncia que Melissa interpuso en su momento contra el padre de su hija. La conductora disparó:

“Ella dice que yo los metí a ella y al papá de su hijo en unos temas horribles. ¿Ya te olvidaste que quien demandó ante la justicia por un tema horrible fuiste tú?, que demandó al papá de tu menor hija, al punto que un juez de familia les quitó a los dos la tenencia de la criatura porque iba a estar más a salvo en manos del Estado que con ustedes dos?”.

Magaly Medina le dice a Melissa Paredes tener cuidado: “Te puedo demandar”

Su tono se tornó aún más directo: “¿Ya te olvidaste de lo que denunciaste? ¿Te olvidaste de la cosa horrible por la que denunciaste al padre de tu hija y que luego después te tuviste que retractar y arrepentir? Eso solamente lo hacen las mujeres y los hombres ignorantes cuando quieren ganar un juicio a como dé lugar y denuncian por hechos escabrosos y monstruosos. ¿Ya te olvidaste de eso, Melissa Paredes?”.

Medina prosiguió relatando cada paso del proceso judicial, recordando que la niña quedó inicialmente en manos del Estado y, posteriormente, en custodia de sus abuelos, mientras ambos padres tenían prohibido acercarse. “Y ahora dices: ‘No, es que ella dijo cosas terribles mías y del padre de mi hija’. No, mamita, no a mí no me chantes delitos que yo no cometí”, expresó con firmeza. “Mira que por lo que acabas de decir yo te puedo demandar también. Terrible. ¿Qué le pasa a esta mujer?”

La conductora también rechazó la afirmación de Melissa respecto a “los errores” que supuestamente cometió Magaly en su cobertura. “Ahora dice que yo patiné en mil cosas… ¿En qué patiné? Si nosotros los ampallamos. Además de ampallarlos, entrevistamos al Gato Cuba. Él habló sin presiones, bajo su libre albedrío. Contó su historia y nos presentó a su nueva novia”, señaló.

Magaly recordó que, después de dicho ampay, vino la denuncia que Melissa interpuso contra su exesposo: “Una denuncia aberrante que el Gato nunca cometió, que ella tuvo que retractarse y arrepentirse”. Y lanzó una advertencia directa: “¿Quieres que haga una nota recordando todo lo que tú denunciaste? ¿Por qué lo denunciaste? ¿Yo acaso dije algo de eso? Jamás. Yo critiqué la denuncia horrible que hiciste en venganza porque él ya no quería volver contigo”.

Uno de los momentos que más impactó a la audiencia fue cuando Magaly calificó a Anthony Aranda de forma tajante. “Cuidado con lo que sueltas de manera irresponsable con el pelele que tienes al lado. Para mí, un pelele, ¿no? Un pelele que se dice respetuoso cuando fue tu amante. Él fue tu amante, tu amante públicamente, al que luego oficializaste. Que te casaras y lo blanquearas no quiere decir que no fue tu clavo. Fue tu clavo con el que te quedaste. Sorry, Melissa, y uno no se queda con el clavo. He dicho”.

