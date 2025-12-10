Perú

Magaly Medina a Melissa Paredes por ‘inventar’ su romance con Anthony Aranda: “Se olvidó que estaba casada con ‘Gato’ Cuba”

La conductora acusó a la actriz de omitir detalles clave sobre el inicio de su relación y recordó que, cuando ‘nació el amor’, Paredes aún estaba casada con Rodrigo Cuba

Guardar
Medina criticó que la pareja presente una versión “amable” de su pasado y negó que ella haya dejado de hablar del caso por presión legal. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La reciente entrevista que Melissa Paredes ofreció en un pódcast volvió a poner bajo los reflectores su relación con el bailarín Anthony Aranda, su actual esposo, y el turbulento cierre de su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba.

La conversación terminó generando una fuerte reacción en Magaly Medina, quien cuestionó directamente la versión que la actriz presentó sobre los inicios de su romance y la manera en que reescribió episodios ya conocidos públicamente. Para la conductora, lo dicho por la pareja no coincide con los hechos que en su momento fueron registrados por cámaras, reportes y declaraciones oficiales.

Cambian la historia de sus vidas por unos capítulos mucho más amables para con ellos mismos. Y lo entiendo, porque todos queremos reescribir nuestra historia y que sea diferente, que sea linda, que sea hermosa, que no hayamos cometido errores. Pero no es así, Melissa Paredes. No es así”, dijo con firmeza.

Nuevo enfrentamiento: Magaly Medina responde
Nuevo enfrentamiento: Magaly Medina responde a Melissa Paredes tras polémica en pódcast y revive el caso del ‘ampay’. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Melissa Paredes revela que se conoció bailando con Anthony Aranda

Según explicó, la actriz acudió a un pódcast en el que, desde su perspectiva, “reinventó su historia”, sobre todo respecto a cómo empezó su relación con Aranda. Durante la entrevista, el conductor del pódcast, Kenyi, le preguntó directamente a la pareja cómo nació su historia de amor. Anthony Aranda intervino con entusiasmo:

Oye, ¿y cómo nace el amor entre ustedes?”. Melissa respondió con frescura y entre risas: “Bailando”. Aranda siguió el juego y comentó: “Bailando. A ver, cuenta, cuenta. A ver”. Ella añadió: “Sí, literal, pues, ¿no? Literal. No, pero no nació tan así, porque primero me caías mal. Porque me parecía lindo, me caía mal”.

Ahí, el bailarín intervino para resaltar su comportamiento: “Y yo para eso soy bien respetuoso, yo soy bien… O sea, me considero una persona bien educada, ¿no? Yo siempre te hablo con respeto y todo eso”. A lo que Melissa replicó entre risas: “Pero querías mandarme a la mierda”.

Nuevo enfrentamiento: Magaly Medina responde
Nuevo enfrentamiento: Magaly Medina responde a Melissa Paredes tras polémica en pódcast y revive el caso del ‘ampay’. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina cuestiona romance de Melissa Paredes y Anthony Aranda

Fue precisamente esta parte del diálogo la que provocó la crítica más dura de Medina. La periodista recalcó que la actriz olvidó un punto esencial.

Bien educado era ella. ¿Cómo nació tu historia de amor? Bailando. Bailando, claro. Nació bailando. Lo que se le olvidó fue el detalle importante. Se conocieron y nació la historia de amor. Ella lo está reconociendo. El entrevistador le pregunta: ‘¿Cómo nació la historia de amor?’ Bailando. Pero se le olvidó a Melissa un pequeño detalle: que bailando, mientras bailaba con el activador y nacía su historia de amor, ella estaba casada. Estaba casada con el Gato Cuba, tenía una familia establecida, tenía una hija. Se le olvidó el detalle”.

Melissa Paredes soprende con confesión
Melissa Paredes soprende con confesión sobre Rodrigo Cuba.

Con evidente ironía, la conductora remarcó lo que considera una omisión inaceptable: “Bailando, ¿no? Y qué romántico. Y él dice: ‘Yo soy muy caballeroso, muy respetuoso’. Sí, claro. Resulta que ahora el activador era respetuoso, tan respetuoso que cuando nació la historia de amor bailando, en ningún momento le preocupó que Melissa Paredes tuviera marido. Tan respetuoso, tan educado, que cuando se fueron en el día del hampai, donde se chapaban al interior del carro en ese estacionamiento, era tan respetuoso que se le olvidó el detalle de que ella tenía marido. Ay, qué caballeroso. Pero qué respetuosos”.

Medina continuó con un mensaje aún más directo dirigido a ambos: “La gente escribe luego la historia que le da la gana, cuando no se acuerda que hay personas testigos de todos esos hechos que las podemos salir a desmentir. No sean ridículos, hablen con la verdad por una vez en su vida”.

Nuevo enfrentamiento: Magaly Medina responde
Nuevo enfrentamiento: Magaly Medina responde a Melissa Paredes tras polémica en pódcast y revive el caso del ‘ampay’. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Melissa ParedesAnthony ArandaGato CubaRodrigo CubaMagaly MedinaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados oficiales de la Kábala hoy 9 de diciembre: revisa aquí la jugada ganadora

Como cada martes, jueves y sábado, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados oficiales de la Kábala

Falabella es sancionada por vender televisor de 55 pulgadas con pantalla rota: fue ordenada a entregar uno nuevo

Según la resolución de Indecopi, la empresa sostuvo ante la clienta que el televisor fue despachado desde sus almacenes en óptimo estado, razón por la cual consideró improcedente su pedido

Falabella es sancionada por vender

Magaly Medina le recuerda a Johana Cubillas su mala relación con Teófilo Cubillas: “No hagas que tus hijos repitan tu patrón”

Durante una la llamada en vivo, la presentadora cuestionó los vínculos familiares de la modelo y le pidió sanar su historia personal para evitar que sus hijos repitan los mismos patrones

Magaly Medina le recuerda a

Magaly Medina tilda de insensible a Johana Cubillas al revisar videos de sus hijos: “Ponerlo en la postura de elegir”

La conductora se exasperó al observar las imágenes que la modelo decidió compartirle, pues, según dijo, exhiben una presión que un niño no debería experimentar. Además, advirtió que ninguna madre debería poner a su hijo en escenarios que lo obliguen a tomar partido entre sus padres

Magaly Medina tilda de insensible

A qué hora juega Alianza Lima vs Zhetysu VC HOY: partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Las ‘blanquiazules’ buscarán vencer al vigente campeón asiático que cuenta en su mayoría con jugadoras locales. Conoce los horarios de este gran partido

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga propone construir

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

José Jerí: Presidencia del Perú saluda distinción de Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado a través de una carta

Tomás Gálvez remueve al fiscal a cargo de la carpeta fiscal en su contra por el caso Cuellos Blancos

José Jerí promete encaminar al Perú hacia el “primer mundo” con mano dura contra la delincuencia

Sigrid Bazán anuncia que postulará a la Cámara de Diputados con Venceremos, junto con abogado de Guillermo Bermejo

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina le recuerda a

Magaly Medina le recuerda a Johana Cubillas su mala relación con Teófilo Cubillas: “No hagas que tus hijos repitan tu patrón”

Magaly Medina tilda de insensible a Johana Cubillas al revisar videos de sus hijos: “Ponerlo en la postura de elegir”

‘Medias Hermanas’ hace historia al ser el primer remake internacional de una película peruana que llegará al Caribe y Estados Unidos

Magaly Medina estalla contra Johana Cubillas en tensa llamada en vivo: “Pobrecitos tus hijos, rompe ese patrón”

Kathy Sheen presenta a sus gemelas por primera vez desde UCI: “Gracias por enseñarme tanto”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Zhetysu VC HOY: partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido en el Nacional por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alianza Lima debutó arropado por su hinchada en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Es increíble haber venido a alentar”

Martin Liberman y su firme opinión sobre Luis Advíncula y Carlos Zambrano: “Fueron intrascendentes, pero en el Boca de Bianchi hubieran destacado”

Partidos de hoy, martes 9 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo