Magaly Medina a Melissa Paredes por ‘inventar’ su romance con Anthony Aranda: “Se olvidó que estaba casada con ‘Gato’ Cuba”

Medina criticó que la pareja presente una versión “amable” de su pasado y negó que ella haya dejado de hablar del caso por presión legal. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La reciente entrevista que Melissa Paredes ofreció en un pódcast volvió a poner bajo los reflectores su relación con el bailarín Anthony Aranda, su actual esposo, y el turbulento cierre de su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba.

La conversación terminó generando una fuerte reacción en Magaly Medina, quien cuestionó directamente la versión que la actriz presentó sobre los inicios de su romance y la manera en que reescribió episodios ya conocidos públicamente. Para la conductora, lo dicho por la pareja no coincide con los hechos que en su momento fueron registrados por cámaras, reportes y declaraciones oficiales.

“Cambian la historia de sus vidas por unos capítulos mucho más amables para con ellos mismos. Y lo entiendo, porque todos queremos reescribir nuestra historia y que sea diferente, que sea linda, que sea hermosa, que no hayamos cometido errores. Pero no es así, Melissa Paredes. No es así”, dijo con firmeza.

Nuevo enfrentamiento: Magaly Medina responde a Melissa Paredes tras polémica en pódcast y revive el caso del ‘ampay’. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Melissa Paredes revela que se conoció bailando con Anthony Aranda

Según explicó, la actriz acudió a un pódcast en el que, desde su perspectiva, “reinventó su historia”, sobre todo respecto a cómo empezó su relación con Aranda. Durante la entrevista, el conductor del pódcast, Kenyi, le preguntó directamente a la pareja cómo nació su historia de amor. Anthony Aranda intervino con entusiasmo:

“Oye, ¿y cómo nace el amor entre ustedes?”. Melissa respondió con frescura y entre risas: “Bailando”. Aranda siguió el juego y comentó: “Bailando. A ver, cuenta, cuenta. A ver”. Ella añadió: “Sí, literal, pues, ¿no? Literal. No, pero no nació tan así, porque primero me caías mal. Porque me parecía lindo, me caía mal”.

Ahí, el bailarín intervino para resaltar su comportamiento: “Y yo para eso soy bien respetuoso, yo soy bien… O sea, me considero una persona bien educada, ¿no? Yo siempre te hablo con respeto y todo eso”. A lo que Melissa replicó entre risas: “Pero querías mandarme a la mierda”.

Nuevo enfrentamiento: Magaly Medina responde a Melissa Paredes tras polémica en pódcast y revive el caso del ‘ampay’. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina cuestiona romance de Melissa Paredes y Anthony Aranda

Fue precisamente esta parte del diálogo la que provocó la crítica más dura de Medina. La periodista recalcó que la actriz olvidó un punto esencial.

“Bien educado era ella. ¿Cómo nació tu historia de amor? Bailando. Bailando, claro. Nació bailando. Lo que se le olvidó fue el detalle importante. Se conocieron y nació la historia de amor. Ella lo está reconociendo. El entrevistador le pregunta: ‘¿Cómo nació la historia de amor?’ Bailando. Pero se le olvidó a Melissa un pequeño detalle: que bailando, mientras bailaba con el activador y nacía su historia de amor, ella estaba casada. Estaba casada con el Gato Cuba, tenía una familia establecida, tenía una hija. Se le olvidó el detalle”.

Melissa Paredes soprende con confesión sobre Rodrigo Cuba.

Con evidente ironía, la conductora remarcó lo que considera una omisión inaceptable: “Bailando, ¿no? Y qué romántico. Y él dice: ‘Yo soy muy caballeroso, muy respetuoso’. Sí, claro. Resulta que ahora el activador era respetuoso, tan respetuoso que cuando nació la historia de amor bailando, en ningún momento le preocupó que Melissa Paredes tuviera marido. Tan respetuoso, tan educado, que cuando se fueron en el día del hampai, donde se chapaban al interior del carro en ese estacionamiento, era tan respetuoso que se le olvidó el detalle de que ella tenía marido. Ay, qué caballeroso. Pero qué respetuosos”.

Medina continuó con un mensaje aún más directo dirigido a ambos: “La gente escribe luego la historia que le da la gana, cuando no se acuerda que hay personas testigos de todos esos hechos que las podemos salir a desmentir. No sean ridículos, hablen con la verdad por una vez en su vida”.

Nuevo enfrentamiento: Magaly Medina responde a Melissa Paredes tras polémica en pódcast y revive el caso del ‘ampay’. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme