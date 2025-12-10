La candidatura de Juan José Santiváñez sigue en duda dentro de APP: ¿qué pasó con el exministro?

APP aún no confirma candidatura de Juan José Santiváñez pese a su activa presencia en campaña

En su último día como ministro del Interior, tras ser censurado por el Congreso, Juan José Santiváñez prometió regresar. No obstante, Alianza para el Progreso (APP), el partido por el que postularía al Senado, aún no confirma su candidatura.

Conforme se acercaba la fecha de las elecciones primarias —etapa en la que los partidos elegirían a sus representantes a la plancha presidencial y al nuevo Congreso bicameral— comenzaron a aparecer pintas en algunas paredes promoviendo la postulación de Santiváñez. El abogado optó por guardar silencio.

Fue recién después de renunciar al Ministerio de Justicia cuando, mediante un video difundido en redes sociales, anunció que postularía al Senado con el número 5, invitado por el partido de César Acuña. Afirmó que su principal propuesta sería otorgar gratificaciones completas en julio y diciembre para policías y militares. Sin embargo, a casi dos meses de ese anuncio, su postulación no ha sido oficializada.

Luis Váldez admite que la postulación de Santiváñez “aún está en evaluación” pese a su aparición en mítines

El secretario general de APP, Luis Valdez, informó que la organización política aún evalúa su candidatura, aunque destacó que Santiváñez “tiene grandes opciones”. “El número cinco para el Senado nacional está reservado para un invitado. (¿Y el señor Santiváñez?) Está dentro del proceso, dentro de la evaluación. Yo creo que tiene grandes opciones. Finalmente se trata de ganarse la confianza de la población y también del partido”, declaró a RPP.

Participación en actividades proselitistas

Si su candidatura todavía no está confirmada, surge la pregunta de por qué participa en actividades de campaña junto a políticos que sí cuentan con inscripción. En las últimas imágenes de un evento partidario, se observa a Santiváñez usando una camisa con el número 5, el mismo que APP asegura mantener disponible.

A su lado aparecen el exministro de Transportes, César Sandoval, y el extitular de Salud, César Vásquez, accesitario de la plancha presidencial. También figuran las congresistas Lady Camones y Magaly Ruiz, ambas postulantes al nuevo Congreso bicameral.

Exministros de Dina Boluarte como precandidatos al Senado: César Vásquez, Juan José Santiváñez y César Sandoval. Composición Infobae Perú.

Cuestionamientos pendientes

Juan José Santiváñez enfrenta desde hace años diversas investigaciones fiscales que conforman un panorama judicial complejo, posible motivo por el cual su candidatura aún no obtiene luz verde. En su declaración jurada consignó 12 investigaciones en curso por presuntos delitos como tráfico de influencias, lavado de activos, encubrimiento personal y abuso de autoridad. Según reportes periodísticos, estas pesquisas se habrían originado por actuaciones profesionales y vínculos funcionales que la Fiscalía aún revisa.

A ello se suma la decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que el 4 de junio dictó impedimento de salida del país por 18 meses. El tribunal consideró la existencia de oficinas de su estudio jurídico en varios países de la región.

César Acuña no descarte que el exministro de Justicia, Juan José Santiváñez postule por APP en las elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

“Al al ser el titular de dichas empresas existe una vinculación y la necesidad —si bien no permanente ni constante— mínima de abandonar el país para las gestiones y coordinaciones que le competen como titular del estudio", señala la resolución.

En paralelo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria autorizó acceder al contenido del dispositivo entregado por el capitán Junior Izquierdo, alias Culebra. Según la defensa, allí figura un audio de más de dos horas en el que se escucha como ofrece la desactivación de la Diviac.