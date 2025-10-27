Perú

Juan José Santiváñez sostuvo que vacancia de la expresidenta Dina Boluarte “nos dejó a todos un sinsabor”

El exministro del Interior y de Justicia también defendió al suboficial Luis Magallanes, habló del ‘caso Culebra’ y que su candidatura la decidió el día que renunció al cargo de ministro de Justicia

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Juan José Santiváñez se pronuncia sobre la vacancia de Dina Boluarte | RPP TV

El exministro del Interior y Justicia, Juan José Santiváñez, abordó su papel en el gobierno de Dina Boluarte, su candidatura política y su posición sobre temas de seguridad y procesos judiciales en una entrevista en RPP Noticias. El abogado reconoció el impacto de la destitución de la expresidenta“Creo que a todos los que hemos trabajado al lado de la señora presidenta nos dejó un sinsabor,” señaló.

El exministro aseguró que Boluarte mostró “una muestra de hidalguía democrática al no generar ningún tipo de conflicto ni tampoco… acción que pretendiera impedir el proceso” tras la decisión legislativa de sacarla del gobierno a menos de un año de las Elecciones 2026.

Santiváñez subrayó que “penosamente creo que este tema de la vacancia siempre termina siendo un instrumento muchas veces mal utilizado”, y advirtió que el proceso estuvo rodeado de cuestionamientos jurídicos, exponiendo que “la vacancia, al menos en esta oportunidad, tal como estaba configurada, tenía varios cuestionamientos que podían discutirse.”

Para el exfuncionario, el concepto de “debido proceso” resulta clave. Destacó que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), debe existir un “plazo razonable para armar una defensa” y reconoció que, probablemente, “el camino pudo haber sido otro”, aunque remarcó que el país ya se encuentra en una fase de transición política.

“Estamos en un gobierno de transición, próximos a unas elecciones. Lo que tenemos que hacer es caminar viendo hacia el futuro y sobre todo esperanzados en un nuevo gobierno que al menos nos traiga oportunidades y desafíos.” El exministro sugirió que la prioridad está en encaminar el país hacia la estabilidad institucional.

Santiváñez y su candidatura por APP

Sobre su proceso de postulación política, el exministro aclaró detalles que han generado debate. Negó haber decidido ser candidato cuando formaba parte del gabinete, afirmando que las conversaciones con partidos como Alianza para el Progreso (APP) y otros eran informales y no habían pasado de encuentros casuales. “Cuando recibo la invitación de la señora presidenta para asumir el Ministerio de Justicia, no había tomado ninguna decisión al respecto,” explicó. Añadió que la decisión definitiva para postular la tomó en su hogar, en diálogo con su esposa, horas antes de renunciar al cargo ministerial.

Abordó las críticas en torno a las “pintas” (propaganda política) asociadas a su nombre y descartó haberlas promovido. Santiváñez también detalló el respaldo que ha recibido de organizaciones como FEDERPOL, "que es el colectivo más grande de la Policía Nacional, con más de uno punto dos millones de seguidores, se ha sumado a mi campaña”. 

Sostuvo que la renuncia y el anuncio de su candidatura fueron decisiones personales comunicadas oportunamente a la entonces presidenta, quien aceptó su dimisión.

Juan José Santiváñez habla de su vínculo con APP y cuándo tomó la decisión de postular al Senado | RPP TV

Defiende a suboficial Luis Magallanes

Un pasaje de la entrevista abordó la actuación policial y la responsabilidad en manifestaciones del 15 de octubre. En defensa del suboficial Luis MagallanesSantiváñez recalcó que existen pruebas videográficas que muestran la naturaleza de los enfrentamientos. 

“Lo que está acreditado es que el efectivo Magallanes no tuvo ninguna intencionalidad de generar la muerte de ninguna persona.” Indicó que las autoridades deberán determinar si existió un homicidio culposo, pero resaltó la obligación estatal de proteger “la integridad del policía”.

Juan José Santiváñez sostiene que el Estado peruano debe proteger al suboficial acusado de asesinar a Trvko | RPP TV

Habla del caso ‘Culebra’ y cese de procuradora

Consultado sobre el caso del conocido Capitán Culebra, el exministro criticó la validez de la prueba pericial utilizada: “Dani Umpire, que ha hecho el manual de peritaje del Ministerio Público… ha dicho que ese peritaje es ilegal, que la supuesta fuente… es ilegítima. Los resultados, por tanto, son ilegítimos.” Añadió que una figura procesal como la convalidación de actos irregulares puede verse comprometida si los implicados asisten al proceso y no cuestionan la validez de las pruebas.

En relación a la salida de la procuradora y las presuntas presiones de figuras políticas como Rafael López AliagaSantiváñez negó tajantemente cualquier intervención. Definió el proceso de cese como una atribución del Consejo General de Justicia, señalando que el ministro “no cesa a ningún procurador” y que la Procuraduría General tiene autonomía funcional real, incluso para denunciar al ministro o al presidente.

Juan José Santiváñez habla de Junior Izquierdo e insiste que audios están adulterados | RPP TV

Enfocará campaña electoral en darle beneficios a la policía

Sobre la campaña electoral que impulsa actualmente, Santiváñez detalló que su agenda recorre ciudades clave del sur, como Tacna, Arequipa, Moquegua e Ilo, con encuentros dirigidos a la familia policial y militar. “Estamos partiendo una campaña en donde estamos ofreciendo lo que consideramos justo: el pago de gratificaciones de julio y diciembre a sueldo completo. Como todos los funcionarios públicos,” precisó, detallando que la medida se dirigirá tanto a personal en actividad como en retiro, incluyendo policías y militares. Remarcó que el alcance de la campaña será a nivel nacional y que no descarta visitar Puno como otros departamentos.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezDina BoluarteElecciones 2026Luis Magallanesperu-politica

Más Noticias

La educación financiera y la sostenibilidad toman fuerza en el sector microfinanciero peruano

En la Cumbre Perú Sostenible 2025, Caja Arequipa exhibe iniciativas en educación y gestión ambiental, mostrando cómo sus programas alcanzan a miles de escolares y promueven el empoderamiento femenino en diversas regiones del país

La educación financiera y la

Uno de los nuevos ‘Tigres del Asia’ acaba de abrir sus puertas a la palta Hass peruana: 110 millones de personas la probarán por primera vez

Histórico acuerdo fija procedimientos y requisitos sanitarios clave para garantizar la trazabilidad e inocuidad del producto, fortaleciendo la posición de la palta Hass de Perú en el comercio internacional

Uno de los nuevos ‘Tigres

Tren destruye camión luego de choque en la carretera central: hinchas de la “U” quedaron varados

La celebración crema se vio interrumpida por el accidente y su viaje de regreso a Lima se vio interrumpido por horas

Tren destruye camión luego de

‘Chato Luis’, el sicario más buscado de San Juan de Lurigancho: usa a menores de edad para atacar a choferes y negocios en el distrito

La policía lo identifica como el líder de una red dedicada a las extorsiones y cobro de cupos en San Juan de Lurigancho. Su brazo armado, un ciudadano extranjero conocido como El Chamo, fue capturado con explosivos y cartas de amenaza

‘Chato Luis’, el sicario más

Qué se celebra el 27 de octubre en el Perú: una fecha que entrelaza arte, identidad y diplomacia

La jornada resalta la relevancia de los registros audiovisuales en la construcción de la historia nacional y la promoción de la diversidad cultural

Qué se celebra el 27
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú Primero inscribe a Martín

Perú Primero inscribe a Martín Vizcarra como precandidato a la vicepresidencia pese a tres inhabilitaciones

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores a realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Cardenal Carlos Castillo defiende a la ‘GeneraciónZ’: “Se les ha acusado de terroristas cuando no lo son”

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

José Jerí intercambia palabras con un precandidato presidencial: Yonhy Lescano llamó dictadura al actual gobierno

ENTRETENIMIENTO

Kygo en Lima: fecha, lugar

Kygo en Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto del DJ noruego

Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

Hugo García y su supuesto coqueteo con Cara, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera: “Vengo de una familia decente”

El Valor de la Verdad: Nadeska Widausky reveló duros episodios de su vida y romances con futbolistas y se llevó 25 mil soles

Karla Bacigalupo viajó a Tailandia rumbo al Miss Universo 2025: “Vamos por la segunda corona universal”

DEPORTES

DT de Circolo denunció condiciones

DT de Circolo denunció condiciones precarias en el inicio de la Liga Peruana de Vóley: “No había agua en el vestuario”

José Jerí felicitó a Universitario por el tricampeonato en Liga 1: presidente protagonizó amena videollamada con el plantel

“Sigan llorando, les ganamos hasta en las canicas”: la euforia de Universitario en los camerinos tras lograr el tricampeonato

“Quisiera quedarme toda la vida”: El deseo de Álex Valera que apunta a extender su vínculo con Universitario de Deportes

Cusco FC clasifica a la Copa Libertadores 2026 después de seis años de ausencia: “Aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna”