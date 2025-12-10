Jóvenes genios peruanos destacan en la Olimpiada Rioplatense de Matemática 2025 al obtener medallas de oro, plata y bronce

Los escolares demostraron que la dedicación y el trabajo en equipo son la fórmula para alcanzar la excelencia matemática. Foto: Composición Infobae Perú

La delegación peruana brilló en Buenos Aires tras conquistar medallas de oro, plata y bronce en la Olimpiada Rioplatense de Matemática 2025, un certamen que cada año reúne a lo mejor del talento joven de América Latina. En una competencia marcada por la exigencia y el ingenio, los representantes del país superaron a equipos históricos como Brasil, Argentina y México, dejando en alto el nombre del Perú.

En el primer nivel, donde participan alumnos de primero y segundo de secundaria, John Hancco se llevó la medalla de oro y Thiago Tenazoa obtuvo la de bronce. Para el segundo nivel, orientado a estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, Kevin Pomasoncco fue premiado con la medalla de plata, mientras que Angel Cuya y Afid Mauricio resultaron ganadores de medallas de bronce. Finalmente, en el tercer nivel, reservado para quinto de secundaria, Fabrizio Laguna y Jhon Guerrero recibieron medallas de plata y Héctor Medrano, una de bronce.

El grupo que hizo historia se forjó participando primero en la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática (ONEM), organizada por el Ministerio de Educación y la Sociedad Matemática Peruana, el escenario más competitivo a nivel nacional. Solo quienes dominan los problemas más exigentes avanzan hasta la cita rioplatense, un espacio donde las ideas y la creatividad matemática se ponen verdaderamente a prueba.

El triunfo peruano en la Olimpiada Rioplatense

No se puede hablar del desempeño peruano sin mencionar el nombre de John Adriano Hancco Apaza. Este joven de 14 años, estudiante de segundo de secundaria, fue el encargado de traer la medalla de oro a casa en su primer viaje al extranjero. Su logro representa más que una victoria individual: es el resultado de la perseverancia frente a rivales de Bolivia, México, Uruguay y Paraguay, y un mensaje claro de que hay talento para llegar lejos.

John Hancco, con apenas catorce años, alcanzó la medalla de oro y sorprendió en su debut internacional.

A su lado, Kevin Pomasoncco Sulca se alzó con la medalla de plata tras una competencia reñida. Kevin, el segundo hijo de una familia donde el esfuerzo es la herencia más valiosa, comenzó su camino en los concursos matemáticos a los seis años. Sus padres, ejemplo de lucha y acompañamiento silencioso, ven en cada medalla una recompensa compartida. “El ejemplo y las largas horas de estudio han dado buenos frutos”, afirman con la satisfacción de quienes saben lo que cuesta cada logro.

Completando el podio, Angel Cuya Fierro alcanzó la medalla de bronce, demostrando que el talento puede convivir con la pasión por el kárate y la música. Hijo único de docentes y con fama de introvertido, Angel equilibra su tiempo entre ecuaciones, partituras y entrenamientos, algo que su madre resume así: “Angel ha demostrado superarnos ampliamente en su destreza y preparación”.

Kevin Pomasoncco y Angel Cuya Fierro subieron al podio con medallas de plata y bronce, consolidando el talento peruano en la competencia.

Estos escolares atribuyen sus medallas al Perú, país que, pese a las dificultades, sigue produciendo campeones. “Nos enorgullece representar a nuestro país y recibir el reconocimiento de la organización”, resalta Angel con el convencimiento de quien ama lo que hace.

Un historial de triunfos internacionales

Los resultados en la Rioplatense no llegan solos. Kevin Pomasoncco Sulca ya había puesto a prueba su temple en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática celebrada en Chile, donde obtuvo el oro frente a ochenta y cinco estudiantes de toda la región y sumó su cuarta presea internacional a la colección. Kevin no solo acumula medallas: proyecta su pasión hacia el futuro, planeando estudiar Matemática pura en Estados Unidos y soñar en grande con su propia empresa digital.

En 2024, Kevin ya había rozado la gloria rioplatense con una medalla de bronce que marcó el inicio de una racha de éxitos. Para él, las matemáticas son “clave para contribuir a nuevos descubrimientos y desarrollos tecnológicos”. Su historia inspira a quienes ven en la ciencia una puerta hacia el progreso propio y del país.

Por su parte, Angel Cuya Fierro levantó la vara aún más alto en la XXXVI Olimpiada Matemática de Países del Cono Sur celebrada en Uruguay. No solo obtuvo el oro, sino que marcó el puntaje más alto del certamen, hazaña que reafirma el lugar del Perú entre los grandes de la región. Estos triunfos personales se multiplican cuando cuentan con el respaldo de instituciones como la PUCP y la Sociedad Matemática Peruana, que apuestan por el desarrollo científico a través de la educación.

Con tan solo 15 años, Kevin Pomasonco Sulca se consagra como una promesa de las ciencias peruanas al lograr la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática 2025 en Chile. Foto: Composición Infobae Perú

En ambos casos, el apoyo familiar y el sacrificio diario son piezas fundamentales. En cada logro resuena no solo el talento individual, sino la fuerza colectiva detrás de los nuevos talentos: familias que motivan, docentes que inspiran y comunidades que acompañan en el camino.

La delegación peruana en la Olimpiada Rioplatense de Matemática

La conformación de la delegación peruana que viajó a la 32.a Olimpiada Matemática Rioplatense no fue fruto del azar, sino de un riguroso proceso de selección. Según la Resolución Ministerial N.° 542-2025-MINEDU, los representantes nacionales obtuvieron los primeros lugares en la XXI Olimpiada Nacional Escolar de Matemática – Aceros Arequipa (ONEM-AA 2025), consolidando su posición en la élite académica del país.

El equipo estuvo acompañado por los docentes líderes Jorge Joel Tipe Villanueva e Israel Manuel Díaz Acha, figuras clave en el apoyo formativo y emocional durante el certamen. Los gastos de viaje fueron cubiertos por el Ministerio de Educación, mientras que la organización asumió los viáticos, asegurando así que ningún obstáculo económico frenara el talento de los seleccionados.

El equipo peruano celebró en Buenos Aires su esfuerzo colectivo, reafirmando el liderazgo del país en la región. foto: Olimpiadas Matemáticas Perú

Integrantes como Elysandro Neymar López Gutiérrez y Thiago Aric Tenazoa Carranza también contribuyeron con su esfuerzo y dedicación a la destacada participación peruana. Bajo la guía de sus instructores y tras un proceso de entrenamiento intensivo, estos jóvenes demostraron la capacidad de competir al máximo nivel internacional.

Muchos de los miembros de la delegación—incluidos John, Kevin y Angel—tienen en común su pertenencia al círculo olímpico del colegio PROLOG, cuna de promesas matemáticas que apuestan por la excelencia y el trabajo en equipo como fórmula para la superación constante.

Qué es la Olimpiada Matemática Rioplatense

Desde su creación, la Olimpiada Matemática Rioplatense se ha transformado en el escenario donde los sueños matemáticos de estudiantes latinoamericanos se hacen realidad. Este certamen convoca a equipos de Argentina, Brasil, Paraguay, México, Uruguay y Perú, y desafía a sus participantes con exámenes de alto nivel capaces de medir creatividad, razonamiento lógico y destreza en resolución de problemas.

En la edición 2025, las pruebas ocuparon dos jornadas intensas y sirvieron como foro privilegiado para el intercambio de ideas y el crecimiento conjunto. Más que un concurso, la OMR es sinónimo de colaboración, amistad y construcción de futuros científicos. La OMR se ha consolidado como el desafío matemático más relevante de la región, forjando vínculos duraderos y revelando el potencial colectivo de Latinoamérica.

La destacada actuación del Perú subraya no solo un logro, sino el avance de un país que apuesta por la educación y el talento juvenil como motores de desarrollo. Con cada medalla, los escolares peruanos demuestran que la excelencia es resultado de la perseverancia y la pasión, valores que siguen multiplicándose en cada nueva generación olímpica.