Perú arrasa en matemáticas: tres niños ganan medallas de oro en certamen internacional en Canadá

Composición: Infobae Perú

Orgullo peruano. Con apenas 9 y 10 años, tres escolares peruanos sorprendieron en el Spirit of Math Contest 2025, un prestigioso certamen internacional de matemáticas realizado en Toronto, Canadá. El evento se llevó a cabo del 27 al 31 de agosto y reunió a delegaciones de 14 países, donde los pequeños demostraron su capacidad para resolver complejos problemas matemáticos en tiempo récord.

Ellos son Jofran Uchasara, Liam Esquivel Huamán y Yamil Tello Ruiz, quienes lograron traer al país tres medallas de oro. Su participación fue posible gracias al respaldo de la estrategia Abraza tu Cole, del Ministerio de Educación (Minedu), y al compromiso de más de 50 empresas privadas que se han sumado para apoyar a estudiantes de todo el país en el desarrollo de su talento académico.

Los pequeños campeones del Spirit of Math Contest 2025

El más joven del grupo, Jofran Uchasara (9), cursa el tercer grado en el colegio privado Castillo de Talentos, en el Rímac. Él obtuvo el oro en la categoría 2 tras una competencia que puso a prueba la lógica y el razonamiento numérico de niños de todo el mundo. Para que pudiera estar presente en Canadá, se gestionó un financiamiento de 3.500 dólares con apoyo de la Fundación Romero, lo que cubrió sus pasajes internacionales, alojamiento, alimentación y traslados.

Desde la región Áncash, el estudiante Liam Esquivel Huamán (9) viajó desde el distrito de Cátac, en la provincia de Recuay. Él cursa cuarto grado en la Institución Educativa Privada Santo Tomás de Aquino y logró imponerse en la categoría 3. Su participación fue posible gracias al aporte de la aerolínea Latam, que cubrió sus traslados interprovinciales dentro de la estrategia Abraza tu Cole.

El tercer ganador fue Yamil Tello Ruiz (10), alumno de quinto grado en el colegio privado San Alfonso, ubicado en la provincia de Huanta, Ayacucho. Él destacó en la categoría 4, consolidando así una histórica participación de escolares peruanos en un concurso que cada año convoca a los mejores talentos infantiles en matemáticas.

La estrategia Abraza tu Cole ha sido clave para hacer realidad este tipo de logros. Actualmente, 50 empresas en 13 regiones del país participan en ella, aportando más de 800,000 soles en mobiliario, equipos tecnológicos, kits escolares, artículos de limpieza, uniformes y prendas de abrigo. Esta red de apoyo ya beneficia a más de 3.000 estudiantes en diversas localidades, fortaleciendo la infraestructura educativa y ofreciendo mejores condiciones para el aprendizaje.

La inspiradora historia de Jofran Uchasara, el niño que soñó con competir en Canadá

Niño ‘genio’ peruano que quiere ser como Albert Einstein participará en torneo de matemática en Canadá, pero requiere ayuda - TV Perú Norticias

Con apenas 9 años, Jofran Uchasara se convirtió en protagonista de una historia que refleja esfuerzo, talento y perseverancia. Estudiante de tercer grado en el colegio privado Castillo de Talentos del Rímac, desde muy pequeño mostró una facilidad innata para los números, lo que lo llevó a participar en torneos locales, regionales y nacionales, donde acumuló medallas y trofeos que respaldaban su creciente pasión por las matemáticas.

El camino para llegar al Spirit of Math Contest 2025, en Toronto, no fue sencillo. Al inicio, la falta de recursos económicos puso en riesgo su participación y hasta llegó a considerar rifar su bicicleta para costear el viaje. Sin embargo, gracias a la difusión de su caso y al apoyo de instituciones como el Ministerio de Educación, la Embajada de Canadá y empresas privadas, se logró reunir los fondos necesarios para cubrir pasajes, estadía y alimentación. La solidaridad de la comunidad también fue clave, con actividades profondos y rifas que permitieron que viajara acompañado de su madre, Érika Zúñiga.

Durante la competencia, Jofran completó un exigente examen de 30 problemas matemáticos en solo 37 minutos, cuando el tiempo oficial era de 45. Su rapidez y precisión lo llevaron a conquistar la medalla de oro, imponiéndose entre delegaciones de 14 países. Tras recibir el reconocimiento, confesó que sintió una mezcla de nervios y alegría, mientras que su madre destacó que este triunfo no solo pertenece a la familia, sino que representa un orgullo para todo el país y un ejemplo para otros niños que sueñan con alcanzar grandes metas a través de la educación.