Perú

Perú arrasa en matemáticas: tres niños ganan medallas de oro en certamen internacional en Canadá

El evento se llevó a cabo del 27 al 31 de agosto y reunió a delegaciones de 14 países, donde los pequeños genios peruanos demostraron su capacidad para resolver complejos problemas matemáticos en tiempo récord

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Orgullo peruano. Con apenas 9 y 10 años, tres escolares peruanos sorprendieron en el Spirit of Math Contest 2025, un prestigioso certamen internacional de matemáticas realizado en Toronto, Canadá. El evento se llevó a cabo del 27 al 31 de agosto y reunió a delegaciones de 14 países, donde los pequeños demostraron su capacidad para resolver complejos problemas matemáticos en tiempo récord.

Ellos son Jofran Uchasara, Liam Esquivel Huamán y Yamil Tello Ruiz, quienes lograron traer al país tres medallas de oro. Su participación fue posible gracias al respaldo de la estrategia Abraza tu Cole, del Ministerio de Educación (Minedu), y al compromiso de más de 50 empresas privadas que se han sumado para apoyar a estudiantes de todo el país en el desarrollo de su talento académico.

Los pequeños campeones del Spirit of Math Contest 2025

El más joven del grupo, Jofran Uchasara (9), cursa el tercer grado en el colegio privado Castillo de Talentos, en el Rímac. Él obtuvo el oro en la categoría 2 tras una competencia que puso a prueba la lógica y el razonamiento numérico de niños de todo el mundo. Para que pudiera estar presente en Canadá, se gestionó un financiamiento de 3.500 dólares con apoyo de la Fundación Romero, lo que cubrió sus pasajes internacionales, alojamiento, alimentación y traslados.

Desde la región Áncash, el estudiante Liam Esquivel Huamán (9) viajó desde el distrito de Cátac, en la provincia de Recuay. Él cursa cuarto grado en la Institución Educativa Privada Santo Tomás de Aquino y logró imponerse en la categoría 3. Su participación fue posible gracias al aporte de la aerolínea Latam, que cubrió sus traslados interprovinciales dentro de la estrategia Abraza tu Cole.

El tercer ganador fue Yamil Tello Ruiz (10), alumno de quinto grado en el colegio privado San Alfonso, ubicado en la provincia de Huanta, Ayacucho. Él destacó en la categoría 4, consolidando así una histórica participación de escolares peruanos en un concurso que cada año convoca a los mejores talentos infantiles en matemáticas.

La estrategia Abraza tu Cole ha sido clave para hacer realidad este tipo de logros. Actualmente, 50 empresas en 13 regiones del país participan en ella, aportando más de 800,000 soles en mobiliario, equipos tecnológicos, kits escolares, artículos de limpieza, uniformes y prendas de abrigo. Esta red de apoyo ya beneficia a más de 3.000 estudiantes en diversas localidades, fortaleciendo la infraestructura educativa y ofreciendo mejores condiciones para el aprendizaje.

La inspiradora historia de Jofran Uchasara, el niño que soñó con competir en Canadá

Niño ‘genio’ peruano que quiere ser como Albert Einstein participará en torneo de matemática en Canadá, pero requiere ayuda - TV Perú Norticias

Con apenas 9 años, Jofran Uchasara se convirtió en protagonista de una historia que refleja esfuerzo, talento y perseverancia. Estudiante de tercer grado en el colegio privado Castillo de Talentos del Rímac, desde muy pequeño mostró una facilidad innata para los números, lo que lo llevó a participar en torneos locales, regionales y nacionales, donde acumuló medallas y trofeos que respaldaban su creciente pasión por las matemáticas.

El camino para llegar al Spirit of Math Contest 2025, en Toronto, no fue sencillo. Al inicio, la falta de recursos económicos puso en riesgo su participación y hasta llegó a considerar rifar su bicicleta para costear el viaje. Sin embargo, gracias a la difusión de su caso y al apoyo de instituciones como el Ministerio de Educación, la Embajada de Canadá y empresas privadas, se logró reunir los fondos necesarios para cubrir pasajes, estadía y alimentación. La solidaridad de la comunidad también fue clave, con actividades profondos y rifas que permitieron que viajara acompañado de su madre, Érika Zúñiga.

Durante la competencia, Jofran completó un exigente examen de 30 problemas matemáticos en solo 37 minutos, cuando el tiempo oficial era de 45. Su rapidez y precisión lo llevaron a conquistar la medalla de oro, imponiéndose entre delegaciones de 14 países. Tras recibir el reconocimiento, confesó que sintió una mezcla de nervios y alegría, mientras que su madre destacó que este triunfo no solo pertenece a la familia, sino que representa un orgullo para todo el país y un ejemplo para otros niños que sueñan con alcanzar grandes metas a través de la educación.

Temas Relacionados

Orgullo peruanoCanadáMatemáticasTorontoMineduperu-noticias

Más Noticias

Imágenes inéditas que lograron la libertad de Cristian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán

Videos y fotografías nunca antes vistos fueron clave para que el primo de Jefferson Farfán recuperara su libertad, mientras el debate sobre su inocencia continúa

Imágenes inéditas que lograron la

“Betssy Chávez presenta parámetros normales y deshidratación leve”, pese a 10 días de huelga de hambre, revela Fiscalía

Ministerio Público develó que Hospital María Auxiliadora, al que fue trasladada la interna, estableció que la expremier no contaba con un diagnóstico de emergencia, por el que se le dio el alta respectiva

“Betssy Chávez presenta parámetros normales

Nolberto Solano demuestra optimismo con miras a su debut con Pakistán por la clasificación a la Copa Asiática Sub-23: “Estamos para competir”

El ‘Maestrito’ inicia, oficialmente, su camino como seleccionador de los ‘halcones’ en un escenario de enorme calibre. Su debut será contra Irak, en el estadio Phnom Penh

Nolberto Solano demuestra optimismo con

Fiscalía cita a Jorge Benavides y al futbolista Tiago Cantoro por investigación de activos contra Andrés Hurtado

En total, 21 personas han sido convocadas a declarar por la investigación que involucra al exconductor, acusado de formar parte de una red de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos

Fiscalía cita a Jorge Benavides

¿Llegas al nuevo Jorge Chávez? Desde el 25 de septiembre pagarás la tarifa adicional por realizar escala en el aeropuerto de Lima

La concesionaria Lima Airport Partners (LAP) confirmó la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA). Los pasajeros en tránsito, tanto en vuelos nacionales como internacionales, serán los que deberán asumir este cobro una vez que entre en vigor

¿Llegas al nuevo Jorge Chávez?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Proponen declarar persona no

Congreso: Proponen declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum y la acusan de tener “vínculos probados con el narcotráfico”

Rafael López Aliaga alista denuncia penal contra ministro César Sandoval por frenar tren Lima-Chosica: “No puede quedar así”

Pedro Castillo reclama por sus visitas reveladas y afirma que Alberto Fujimori recibía a “empresarios, jueces y fiscales”

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

Alejandro Toledo seguirá en Barbadillo: PJ confirma rechazo al pedido de arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Rulli en Perú: actor

Sebastián Rulli en Perú: actor graba campaña publicitaria y sorprende con mensaje “Vamos por más”

Alejandra Baigorria destruye a Onelia Molina y asegura tener pruebas de lo que pasó en su matrimonio

Isabella Ladera aclara rumores sobre Hugo García: “No somos novios, ustedes saben que no somos novios”

André Silva responde a rumores de favoritismo por Michelle Alexander y defiende su carrera: “Estoy seguro de lo que soy”

Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

DEPORTES

Piero Quispe, anunciado como flamante

Piero Quispe, anunciado como flamante refuerzo del Sydney FC: “Estoy muy orgulloso de unirme al club más exitoso de Australia”

Dirigente de Spezia hizo importante anuncio sobre el futuro de Gianluca Lapadula: “Nunca he tenido problemas con él”

Gerente deportivo de Alianza Lima respaldó a Renzo Garcés ante posible sanción que calificó de “imputación infundada”

A qué hora juega Perú vs Uruguay: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Reimond Manco aseguró que fue mejor futbolista que Christian Cueva: “Veo mis videos y no sé cómo desperdicié mi talento”