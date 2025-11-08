Dos jóvenes estudiantes peruanas ganan medalla de oro en Olimpiadas de Matemática en Brasil

Gianella Camacho García y Delia Faviana Esteban Vilches tras recibir la medalla de oro en la Olimpiada PAGMO 2025 en Brasil.

Dos adolescentes peruanas de apenas quince años dejaron en alto el nombre del país al consagrarse en la quinta edición de la Olimpiada Panamericana Femenina de Matemática PAGMO 2025, celebrada en Brasil, uno de los países más reconocidos en competencias internacionales de matemáticas. Ambas lograron medallas de oro, sobresaliendo entre participantes de 18 naciones y situando a Perú entre los mejores del continente.

Sus éxitos reflejan tanto el talento como el esfuerzo constante y las decisiones complejas que enfrentaron para alcanzar un nivel competitivo internacional. Desde mudanzas a Lima hasta la integración en programas de alto rendimiento, sus trayectorias demuestran que la perseverancia y dedicación abren oportunidades en escenarios globales.

El reconocimiento internacional no solo aplaude su desempeño académico, sino que además subraya el potencial de los estudiantes peruanos en matemáticas. Familias, docentes y colegios coinciden: estos logros representan orgullo nacional, impulsando el fortalecimiento de una educación de calidad en el país.

Las dos estudiantes peruanas celebran su logro internacional en matemáticas, destacando entre 18 países participantes. Foto: Colegios Prolog

Gianella y su sueño de estudiar matemática pura en el extranjero

Gianella Camacho García, alumna de tercero de secundaria de quince años, tiene raíces familiares en Pisco y Moquegua. Su padre es electricista y su madre, ama de casa. Muy temprano, Gianella mostró inclinación por las competencias internacionales, pero sabía que la preparación en su ciudad natal no sería suficiente para llegar lejos.

Con este propósito, Gianella ingresó a un círculo matemático en Pisco, donde se destacó por su disciplina y desempeño académico. El colegio Prolog en Lima reconoció su esfuerzo y le ofreció una beca, permitiéndole acceder a un entorno más competitivo y especializado. Durante cerca de seis meses, se sometió a un entrenamiento riguroso para los selectivos nacionales, aspirando siempre a representar a Perú en el extranjero.

Gianella y Delia posan juntas con su medalla de oro, representando al Perú en la Olimpiada internacional PAGMO 2025.

Su objetivo a futuro es obtener una beca internacional, posiblemente en Cambridge, para cursar matemática pura. Su familia recuerda los inicios, cuando Gianella no fue admitida en círculos de alto rendimiento debido a la limitada preparación ofrecida en el colegio estatal. “Es la primera vez que mi hija participa en una Olimpiada internacional y el haber traído la medalla de oro es su sueño hecho realidad”, expresó su madre.

Gianella asegura que esta experiencia fortaleció su confianza y motivación para continuar avanzando. Además, atribuye a la competencia internacional el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, pensamiento crítico y trabajo en equipo. Son herramientas que considera claves para su futuro académico.

Cómo Faviana superó obstáculos para destacar en competencias internacionales

Delia Faviana Esteban Vilches, oriunda de Chincha, enfrentó enormes desafíos para llegar a la Olimpiada internacional. Su decisión más crucial fue trasladarse a la residencia estudiantil del colegio Prolog en Lima, accediendo así a una preparación de alto nivel. Dejar atrás a su familia, hermanos y amigos representó uno de los sacrificios más significativos, aunque entendió que era necesario para avanzar en sus aspiraciones académicas.

Faviana relató que competir fuera del país y superar a representantes de Brasil resultó inolvidable. “La oportunidad de conocer a jóvenes estudiantes campeonas de matemáticas en sus países, compartir experiencias y competir internacionalmente es algo que nunca olvidaremos. Estas medallas son para el Perú”, señaló Faviana.

Las escolares peruanas, Gianella y Delia, muestran su triunfo en la competencia internacional de matemáticas en Brasil. Foto: Team Infinitum

Como meta académica, planea estudiar medicina o genética, áreas que considera vinculadas a las matemáticas. Faviana proyecta continuar su preparación para participar en futuras competencias internacionales. Destaca la importancia del respaldo de su colegio, profesores y familia en el camino hacia sus metas. “Gracias a todos por su apoyo a nuestra familia, a nuestros profesores, a quienes confiaron en nosotros y, en especial, a nuestro colegio por el apoyo y la preparación”, afirmó Faviana.

Ambas jóvenes coincidieron en que la experiencia de la Olimpiada PAGMO 2025 fue enriquecedora, tanto por el reconocimiento académico como por la posibilidad de conocer pares de diferentes países, intercambiar estrategias y fortalecer amistades entre jóvenes talentos. La preparación rigurosa, los sacrificios personales y el apoyo familiar resultaron determinantes para que estas escolares alcanzaran el éxito internacional.