Perú

Lista 22 del Fonavi: Esta es la fecha tentativa para cobrar la devolución antes de Navidad

El nuevo pago llega en diciembre al Banco de la Nación. Sin embargo, no sin sus controversias y dificultades

Guardar
Los exfonavistas tendrán reunión este
Los exfonavistas tendrán reunión este miércoles en la Plaza San Martín para conocer cómo seguirá su lucha frente a una menor devolución para la Lista 22. - Crédito Fenaf Perú

El Banco de la Nación pagaría devoluciones de aportes del Fonavi en diciembre a exfonavistas que no han recibido ni un solo monto de estos aportes realizados cuando estaba activo el fondo de vivienda.

Como se sabe, estas devoluciones se darán al aprobarse la Lista 22 (el nombre del nuevo grupo de pago que la Comisión Ad Hoc creará con una lista de beneficiarios que aportaron al Fonavi), la cual será el último pago del 2025 a exfonavistas.

Si bien, según declaró Jorge Milla, miembro de la comisión, a Infobae Perú, busca que la devolución se haga antes del miércoles 24 de diciembre (antes de Navidad). Sin embargo, desde la PCM, estarían buscando que el pago vaya a un grupo más reducido este año.

La Lista 22 del Fonavi
La Lista 22 del Fonavi se proyecto pagar en diciembre, pero un informe de la PCM contempla pagar al menor grupo de fonavistas que no han recibido pago anterior hasta la fecha. - Crédito Presidencia

‘Fonavi’ pagará en diciembre

Como ya se sabía anteriormente, la devolución del Fonavi continuará este diciembre de 2025 con la aprobación de la Lista 22. Este grupo de pago será conformado por exfonavistas que a la fecha no hayan recibido ni un solo sol de devolución de los aportes que realizaron al extinto fondo de vivienda.

Si bien se sabía que el pago vendría luego de la quincena de diciembre, en las últimas semanas del año, ahora se sabe que Jorge Milla y la representación ‘fonavista’ en la Comisión Ad Hoc busca que este cobro se realice antes de Navidad, del miércoles 24 de diciembre. El Banco de la Nación tendrá, así, que ordenar sus fechas, también a la par de los cobros del sector público que se realizarán también por esas fechas.

Así, el pago no se movería de diciembre, a pesar de que desde la Secretaría Técnica de apoyo a estas devoluciones, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), está contemplando que se pague a unos 32 mil beneficiarios, una cifra que ha sorprendido a los exfonavistas.

La Lista 22 se pagaría
La Lista 22 se pagaría en diciembre y se anda preparando todo para la implementación. Mientras, el MEF ha cambiado a su representante. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

“Grande ha sido la sorpresa al conocer el informe preliminar de dicho grupo en el que se están solo considerando aproximadamente 32 mil fonavistas y menos de 3 mil 500 fonavistas en evaluación por obras de Agua y Desagüe”, reveló la Fenaf Perú. Pero Milla destacó que “la fecha no cambia. Ya está planificado. Se está coordinando que [el pago] sea antes del 24 de diciembre”.

Comisión Ad Hoc y Secretaría Técnica

“Es común confundir a las dos entidades que gestionan la devolución de aportes al Fonavi. Sin embargo, la Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica son instituciones totalmente diferentes, con estructuras y funciones distintas”, resalta la Fenaf Perú, la asociación de fonavistas.

Por un lado, la Comisión Ad Hoc es autónoma. Es un Órgano Colegiado. No pertenece a ningún Poder del Estado. No tiene presupuesto asignado. Su trabajo es Ad Honorem (no remunerado).

Los fonavistas beneficiarios ya se
Los fonavistas beneficiarios ya se encuentran cobrando el Reintegro 4. Los que aún no lo hagan y no sepan si recibirán sus devoluciones, deben revisar si están incluidos en el padrón. - Crédito Banco de la Nación

Por otro lado, la Secretaría Técnica es parte del Estado y es remunerada. Esta entidad es la encargada de la gestión operativa con recursos públicos. Sí pertenece al Estado. Sí tiene presupuesto para cumplir con la Ley de devolución del Fonavi. El trabajo de sus miembros es remunerado.

“Ambas instituciones tienen roles definidos en el proceso Fonavi, pero su origen, financiamiento y tipo de labor son distintos”, resalta la Fenaf Perú.

Temas Relacionados

FonaviFonavi 2025Lista 22Banco de la Naciónperu-economia

Más Noticias

Aumento de sueldos para el Minedu: Estos trabajadores cobrarán bajo una nueva escala

La norma legal fue publicada en aplicación de un crédito suplementario ya de agosto de este año

Aumento de sueldos para el

Malas noticias para cobro del Fonavi: Gobierno de Jerí busca que Lista 22 tenga pocos beneficiarios

La Secretaría Técnica del Fonavi, que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros, en un informe preliminar, ha contemplado que el pago de la Lista 22 sea para un número reducido de fonavistas

Malas noticias para cobro del

Aguinaldo de S/300 en diciembre: Confirman fechas, requisitos y regímenes que lo reciben

Este diciembre se empieza a pagar el bono de Navidad a trabajadores del sector público, pero no todos podrán recibirlo

Aguinaldo de S/300 en diciembre:

Multan a Smartfit con S/418 mil por ascensor con falla que ocasionó que usuaria “cayera al vacío”

Ocurrió en el distrito de San Martín de Porres. Una clienta sufrió daños al caer por un ascensor que presentó falla e Indecopi encontró responsabilidad en la empresa

Multan a Smartfit con S/418

Crece venta de viviendas de 30 m2 en Lima: Son más chicas que las VIS del Estado

Un nuevo tamaño de vivienda empieza a destacar entre algunos compradores, pero si bien han aumentado en 250% las ventas de estos departamentos, aún solo hay uno por cada 100

Crece venta de viviendas de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast reconoce que

José Antonio Kast reconoce que expulsión de migrantes es inviable: plantea corredor de retorno con Perú tras crisis en frontera

Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta son salvados por el Congreso: rechazan inhabilitarlos por 10 años

¿‘Derrota diplomática’ de Hugo de Zela en la OEA? Estas fueron las posiciones de los demás países a la propuesta de Perú sobre el asilo

Rospigliosi enfurece y expulsa al abogado de Betssy Chávez por llamar “Satanás” y “desgraciado” a Fujimori

El ‘detrás’ de la inhabilitación de Delia Espinoza: votos claves y críticas al tiempo dado por el presidente del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Entre el duelo por su

Entre el duelo por su padre y el teatro: la etapa más retadora de Rodrigo Palacios con ‘Un Espejo’

Hany Portocarrero, la peruana que conquistó Televisa y actúa con Eduardo Santamarina y Yadhira Carrillo en ‘Los Hilos del Pasado’

Magaly Medina ridiculiza vestuario de Gisela Valcárcel: “De los 80, qué antigua y disforzada se veía con ese vestido de brillos”

Magaly Medina pide a empresas beca para ‘Pol Deportes’ tras invitación a España: “Los sueños no tienen límites”

Christian Domínguez no descarta reality ‘La Granja Vip’, pero Karla Tarazona le advierte: “Mientras no sea de baile”

DEPORTES

La purga empezó en Sporting

La purga empezó en Sporting Cristal: los 4 jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori para el 2026

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Leao Butrón dio sincera opinión por salida de Hernán Barcos y el masivo apoyo de hinchas de Alianza Lima: “Se siente muy cargado el ambiente”

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 en Perú: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos

¿Ecuador en el ‘grupo de la muerte’ del Mundial 2026? Los rivales más fuertes que le tocaría en el sorteo FIFA