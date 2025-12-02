Lista 22 del Fonavi: Esta es la fecha tentativa para cobrar la devolución antes de Navidad

Los exfonavistas tendrán reunión este miércoles en la Plaza San Martín para conocer cómo seguirá su lucha frente a una menor devolución para la Lista 22. - Crédito Fenaf Perú

El Banco de la Nación pagaría devoluciones de aportes del Fonavi en diciembre a exfonavistas que no han recibido ni un solo monto de estos aportes realizados cuando estaba activo el fondo de vivienda.

Como se sabe, estas devoluciones se darán al aprobarse la Lista 22 (el nombre del nuevo grupo de pago que la Comisión Ad Hoc creará con una lista de beneficiarios que aportaron al Fonavi), la cual será el último pago del 2025 a exfonavistas.

Si bien, según declaró Jorge Milla, miembro de la comisión, a Infobae Perú, busca que la devolución se haga antes del miércoles 24 de diciembre (antes de Navidad). Sin embargo, desde la PCM, estarían buscando que el pago vaya a un grupo más reducido este año.

La Lista 22 del Fonavi se proyecto pagar en diciembre, pero un informe de la PCM contempla pagar al menor grupo de fonavistas que no han recibido pago anterior hasta la fecha. - Crédito Presidencia

‘Fonavi’ pagará en diciembre

Como ya se sabía anteriormente, la devolución del Fonavi continuará este diciembre de 2025 con la aprobación de la Lista 22. Este grupo de pago será conformado por exfonavistas que a la fecha no hayan recibido ni un solo sol de devolución de los aportes que realizaron al extinto fondo de vivienda.

Si bien se sabía que el pago vendría luego de la quincena de diciembre, en las últimas semanas del año, ahora se sabe que Jorge Milla y la representación ‘fonavista’ en la Comisión Ad Hoc busca que este cobro se realice antes de Navidad, del miércoles 24 de diciembre. El Banco de la Nación tendrá, así, que ordenar sus fechas, también a la par de los cobros del sector público que se realizarán también por esas fechas.

Así, el pago no se movería de diciembre, a pesar de que desde la Secretaría Técnica de apoyo a estas devoluciones, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), está contemplando que se pague a unos 32 mil beneficiarios, una cifra que ha sorprendido a los exfonavistas.

La Lista 22 se pagaría en diciembre y se anda preparando todo para la implementación. Mientras, el MEF ha cambiado a su representante. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

“Grande ha sido la sorpresa al conocer el informe preliminar de dicho grupo en el que se están solo considerando aproximadamente 32 mil fonavistas y menos de 3 mil 500 fonavistas en evaluación por obras de Agua y Desagüe”, reveló la Fenaf Perú. Pero Milla destacó que “la fecha no cambia. Ya está planificado. Se está coordinando que [el pago] sea antes del 24 de diciembre”.

Comisión Ad Hoc y Secretaría Técnica

“Es común confundir a las dos entidades que gestionan la devolución de aportes al Fonavi. Sin embargo, la Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica son instituciones totalmente diferentes, con estructuras y funciones distintas”, resalta la Fenaf Perú, la asociación de fonavistas.

Por un lado, la Comisión Ad Hoc es autónoma. Es un Órgano Colegiado. No pertenece a ningún Poder del Estado. No tiene presupuesto asignado. Su trabajo es Ad Honorem (no remunerado).

Los fonavistas beneficiarios ya se encuentran cobrando el Reintegro 4. Los que aún no lo hagan y no sepan si recibirán sus devoluciones, deben revisar si están incluidos en el padrón. - Crédito Banco de la Nación

Por otro lado, la Secretaría Técnica es parte del Estado y es remunerada. Esta entidad es la encargada de la gestión operativa con recursos públicos. Sí pertenece al Estado. Sí tiene presupuesto para cumplir con la Ley de devolución del Fonavi. El trabajo de sus miembros es remunerado.

“Ambas instituciones tienen roles definidos en el proceso Fonavi, pero su origen, financiamiento y tipo de labor son distintos”, resalta la Fenaf Perú.