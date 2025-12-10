Bad Bunny en Lima: ¿cómo solicitar el upgrade para las nuevas zonas o el reembolso de las entradas?

El concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima ha generado gran expectativa, pero también ha despertado controversia entre los asistentes tras la reciente reorganización de localidades.

Como parte de su gira mundial “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, los conciertos del 16 y 17 de enero de 2026 en la capital peruana ahora suman nuevas áreas ‘Los Vecinos’, además de las zonas PIT A y PIT B, brindando una experiencia inédita pero desplazando otras ubicaciones tradicionalmente preferidas. Pero también un escenario alterno como ‘La Casita’ que estará ubicada en la zona VIP.

Este miércoles 10 de diciembre inicia la venta de los boletos para las zonas Vecinos, PIT A y PIT B mediante la plataforma de Ticketmaster.

Bad Bunny - Estadio Nacional - conciertos en Lima - Perú - 2025

¿Qué generó la polémica?

Al inicio de la venta de entradas, la organización presentaba una disposición convencional, con zonas Platinum y VIP ocupando los lugares más codiciados y cercanos al escenario.

Sin embargo, con el anuncio de la llegada del escenario alterno ‘La Casita’ y la adición de “Los Vecinos”, los fans notaron cambios importantes en la configuración del evento.

Esta nueva distribución ha generado descontento, en especial entre quienes adquirieron entradas Platinum, al ver que otras zonas les han quitado protagonismo y cercanía respecto al artista. La posibilidad de presenciar segmentos clave del show desde una ubicación menos privilegiada motivó múltiples reclamos y solicitudes de devolución.

Bad Bunny en Lima: la distribución de zonas cambió.

‘La Casita’ y las nuevas zonas

El escenario B o ‘La Casita’, ubicado en la exclusiva zona VIP, redefine la experiencia al ofrecer un show inmersivo, cercano y visualmente impactante.

Este espacio convierte la presentación de Bad Bunny en un espectáculo donde parte del repertorio se interpreta a solo metros de los espectadores. La propuesta, inspirada en los noventa y el caribe, incluye un despliegue de luces, proyecciones y elementos teatrales.

Durante el show, temas como “VeLDÁ”, “Tití me preguntó”, “Neverita”, “Si veo a tu mamá”, “La romana” y otros grandes éxitos son interpretados en este segundo escenario, generando una auténtica revolución en la dinámica del espectáculo. Según experiencias reportadas en otras ciudades, Bad Bunny reparte el show en dos: la mitad lo interpreta desde “La Casita” y la otra mitad en el escenario central.

La nueva zona 'Los Vecinos’ y las áreas PIT A y PIT B añaden aún más cercanía para quienes buscan vivir el show en primera fila, pero también han quedado fuera del plan inicial quienes en su momento optaron por zonas Platinum o VIP, provocando la controversia actual.

Concierto de Bad Bunny en Lima: habilitan Los vecinos, Pit a y Pit B. Además de la Casita.

¿Cómo solicitar el upgrade de entradas a nuevas zonas?

Frente al descontento de los fans afectados por la reorganización, la productora y la ticketera han implementado la opción de upgrade para quienes desean acercarse aún más al artista durante el concierto.

Pasos para solicitar el upgrade:

Verifica que tu entrada sea Platinum o que tengas un paquete VIP. Solo quienes adquirieron tickets para estas áreas pueden optar por el upgrade. Accede a la app de Quentro o revisa la comunicación oficial enviada a tu correo. Solicita el upgrade. El proceso debe realizarse enviando un mail formal a la ticketera, siguiendo las instrucciones detalladas en el comunicado oficial. Es importante hacerlo antes de que se acabe el stock de nuevas zonas. Confirma la disponibilidad. El upgrade está condicionado a la existencia de cupos en las zonas “Los Vecinos”, PIT A y PIT B. Si el upgrade es exitoso, recibirás una confirmación con tu nueva ubicación y tu acceso actualizado.

La empresa recomienda estar atentos a las fechas límite y a las notificaciones oficiales, ya que las modificaciones están sujetas a disponibilidad y orden de llegada.

Concierto de Bad Bunny en Lima: comunicados de upgrade

¿Y si prefiero el reembolso? Así puedes pedir la devolución de tu entrada

Si eres de las personas que prefieren no asistir tras los cambios, existe la opción del reembolso total. Esta alternativa está disponible para todos los compradores de zona Platinum y quienes hayan adquirido paquetes VIP antes de la reestructuración.

Proceso para solicitar devolución:

Envía un correo a la ticketera especificando tus datos y el número de tu orden de compra. Hazlo antes del 26 de diciembre, fecha límite impuesta para tramitar devoluciones sin penalidad. Una vez aprobado el reembolso, el monto será abonado por la misma vía en la que realizaste la compra.

Este mecanismo busca atender de forma transparente a quienes se sienten afectados por el cambio en las condiciones prometidas en la venta original.

Concierto de Bad Bunny en Lima: comunicado de devolución de entrada

¿Por qué ahora todos quieren la zona VIP?

La revolución por el interés en la zona VIP es debido al escenario llamado ‘La Casita’. La experiencia visual e interactiva es muy superior gracias a la proximidad con el artista y a las canciones especialmente interpretadas en este espacio.

La estructura retro, los efectos cinematográficos y el protagonismo de este escenario B transforman la vivencia, ubicando a estos sectores como los más deseados pese a que inicialmente no eran las áreas de mayor demanda.

En ‘La Casita’, el artista interpretará hits como; VeLDÁ, Tití me preguntó, Neverita, Si veo a tu mamá, La romana, Voy a llevarte pa PR, Me porto bonito, No me conoce (cover de Jhayco), Bichiyal, Yo perreo sola, Efecto, Safaera, Diles, MONACO, Demaga ge gi go gu (cover de El Alfa), Café con ron (con Los Pleneros de la Cresta), Ábreme paso (cover de Los Pleneros de la Cresta) y Jacobo Interlude.

Concierto de Bad Bunny en Lima: habilitan nuevas zonas 'Los Vecinos' y agregan La Casita'.