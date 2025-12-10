Concierto de Bad Bunny en Lima: habilitan nuevas zonas y estos son los precios para sus shows en el Estadio Nacional

Concierto de Bad Bunny en Lima: habilitan nuevas zonas 'Los Vecinos' y agregan La Casita'.

La fiebre por Bad Bunny en Lima suma un nuevo capítulo. La producción del ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ acaba de anunciar un cambio trascendental en la disposición del Estadio Nacional para los conciertos del 16 y 17 de enero de 2026.

Se han habilitado nuevas zonas de acceso en torno al escenario principal, y por primera vez, el espectáculo integra el escenario alterno 'La Casita’ y el área exclusiva “Sector Vecinos”, incrementando la capacidad y las opciones para los seguidores.

Según el comunicado oficial, las zonas ‘Los Vecinos’, PIT A y PIT B se suman a la oferta habitual de entradas. Además, quienes ya cuenten con un ticket Platinum o paquete VIP tendrán la posibilidad de realizar un upgrade para acceder a mejores ubicaciones, sujeto al stock disponible.

¿Cuándo inicia la venta de las nuevas zonas?

Este miércoles 10 de diciembre inicia la venta de los boletos para las zonas Vecinos, PIT A y PIT B que se encuentran en el mismo escenario, mediante la plataforma de Ticketmaster.

¿Cuáles son los precio de las nuevas zonas?

De acuerdo a las redes de Ticketmaster ofrecerá entradas liberadas por cambio de fecha. Los precios para las nuevas zonas disponibles para ambas fechas son:

LOS VECINOS (numerado) : Precio Full: S/ 1200.00

PIT A / PIT B (stand up) : Precio Full: S/1200.00

PLATINUM (Stand Up) : Precio Full: S/ 944.00

OCCIDENTE / ORIENTE : Precio Full: S/ 834.00

VIP (Stand Up) : Precio Full: S/ 684.00

TRIBUNA NORTE : Precio Full: S/ 224.00



¿Cómo solicito el upgrade de mi entrada?

Los fans que cuenten con su entrada en zona Platinum y paquetes VIP en el app de Qentro podrán solicitar el upgrade a la nueva zona ‘Los Vecinos’ según disponibilidad y stock. Este proceso se realizará mediante mail con la ticketera.

¿Habrá reembolso?

Para los fans que compraron su entrada para la zona Platinum podrán solicitar su reembolso mediante correo hasta el 26 de diciembre.

‘La Casita’: el corazón del nuevo concepto de Bad Bunny

Uno de los mayores atractivos para esta edición es el escenario B conocido como ‘La Casita’, dispuesto en la zona VIP y concebido como un espacio inmersivo donde se vivirán algunos de los momentos más íntimos y espectaculares del tour. Esta locación secundaria ha sido clave en otras ciudades del mundo y ahora promete darle a los limeños una proximidad única con el artista.

‘La Casita’ ha generado una auténtica revolución en la estructura del show, con parte del repertorio especialmente interpretado en esa zona y una propuesta visual totalmente innovadora. Los fans podrán sentirse dentro de una película de los noventa, gracias al juego de luces cálidas, collages y proyecciones de estilo retro y caribeño que marcarán la puesta en escena.

El repertorio que Bad Bunny cantará en ‘La Casita’

Además de los momentos exclusivos, el espectáculo de Bad Bunny mantiene un setlist robusto inflado de éxitos. Temas como “La mudanza”, “Callaita”, “Pitorro de coco”, “Turista”, “Baile inolvidable”, “Tití me preguntó”, “Neverita”, y “Si veo a tu mamá” figuran en los lugares centrales del concierto. En “La Casita”, el artista se acerca al público para interpretar hits como:

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

La romana

Voy a llevarte pa PR

Me porto bonito

No me conoce (cover de Jhayco)

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

MONACO

Demaga ge gi go gu (cover de El Alfa)

Café con ron (con Los Pleneros de la Cresta)

Ábreme paso (cover de Los Pleneros de la Cresta)

Jacobo Interlude

Estos serán acompañados por interludios visuales, recursos cinematográficos, y la presencia de la banda en vivo, elementos que refuerzan la impronta teatral y cálida del espectáculo.

“Debí Tirar Más Fotos World Tour” apuesta por visualizaciones inspiradas en cámaras antiguas, muñecos temáticos, elementos noventeros y collages llenos de color tropical.

La producción enfatiza en la experiencia inmersiva: la disposición de los escenarios, la iluminación personalizada y la cercanía entre público y artista buscan que la audiencia sienta el espectáculo como un viaje íntimo, pero explosivo, donde cada asistente formará parte de la historia.

Bad Bunny cantará una canción exclusiva en cada show en Lima

La gira ha innovado al comprometerse con una promesa especial en cada ciudad. Bad Bunny anunció en su inauguración en República Dominicana que cada concierto tendrá una canción exclusiva, interpretada únicamente en esa fecha y que no volverá a sonar en ningún otro territorio durante el tour. Esto significa que quienes asistan al Estadio Nacional vivirán dos noches únicas, cada una con un tema exclusivo de colección.

Este componente ha elevado la expectativa de los fanáticos, pues transforma la cita limeña en una experiencia irrepetible que trasciende el show tradicional. Desde coleccionistas de música en vivo hasta seguidores hardcore de “El Conejo Malo” de toda Latinoamérica, muchos buscarán estar presentes en ambas fechas para atesorar recuerdos únicos.

