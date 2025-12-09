Perú

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

El exalcalde propuso la construcción de un túnel subterráneo con sistema de peaje para conectar distintos puntos clave de la capital y aliviar la congestión vehicular

Guardar
Rafael López Aliaga afirma que
Rafael López Aliaga afirma que Renovación Popular no tiene en sus filas a mineros ilegales. (Foto: CADE 2025)

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, primero en los sondeos de intención de voto, propuso la construcción de un túnel subterráneo con sistema de peaje para conectar distintos puntos clave de Lima y aliviar así la congestión vehicular.

“Sí va a haber gente dispuesta a ir una Lima underground, un anillo que, por ejemplo, (...) tenga una boca de salida en Miraflores, otro punto de salida en Los Olivos, todo subterráneo, y tenga otra boca de salida en San Juan de Lurigancho (...) Todo por abajo”, explicó durante su exposición en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura el último jueves.

Afirmó que existe una alta demanda insatisfecha, asociada a la disponibilidad de pagar peajes a cambio de ahorrar tiempo en los desplazamientos. “La gente te va a pagar el peaje que tú le pongas por el tiempo. Es una demanda insatisfecha brutal”, puntualizó. Reconoció que el costo de la obra sería elevado, aunque resaltó el interés de la inversión privada: “El peaje puede ser caro, pero hay gente dispuesta a pagarlo por el costo de oportunidad del tiempo”.

López Aliaga indicó que esta propuesta se inspira en sistemas implementados en otros países, como el anillo Américo Vespucio en Santiago de Chile, y aseguró que la situación de Lima presenta una congestión vehicular mayor, lo que incrementaría la demanda por este tipo de infraestructura.

“Hacer el túnel ese por abajo de todo Lima lo estoy promocionando o lo promocioné, viajé para promocionarlo, pero estaba en el candelero. Hay gente interesada para hacer esto (...) porque tienes peaje, que puede ser caro el peaje, pero hay gente dispuesta a pagarlo por el costo de oportunidad del tiempo”, afirmó.

El exalcalde defendió además la unión de presupuestos regionales para ejecutar obras viales y criticó ciertos grandes proyectos de infraestructura que considera poco realistas para el contexto nacional.

Avenida Abancay

En septiembre pasado, mientras ejercía la alcaldía, presentó un plan para transformar la avenida Abancay en un boulevard que conecte el Damero de Pizarro con Barrios Altos, con el desvío total del tránsito por un túnel subterráneo.

Rafael López Aliaga afirma que
Rafael López Aliaga afirma que Renovación Popular no tiene en sus filas a mineros ilegales. (Foto: CADE 2025)

“La avenida Abancay, que es un infierno, vamos a hacerla un parque boulevard largo, toda la conexión, suave, bella, estética, entre lo que es el Damero de Pizarro y lo que es Barrios Altos, lo que siempre debió respetarse”, declaró.

El proyecto preveía la creación de un parque en la superficie y el desvío del tráfico vehicular por un túnel que recorrería gran parte de la ciudad. “Ese túnel que hay que hacer por debajo de Abancay, llevarlo hasta San Juan de Lurigancho, sin malograr la vida a nadie, respetando el Rímac y lo bello que era ese encuentro del Rímac con el río Rímac. Ahí se ha perdido mucha historia y mucho arte por gente que no tiene la menor idea de la estética”, afirmó.

Insistió en que una obra de esta magnitud requiere estudios detallados: “Una avenida Abancay que se va a hacer subterránea, evidentemente tiene que tener un expediente técnico, es una megaobra, tiene su costo alto también”, agregó.

Estimó el presupuesto en alrededor de 600 millones de dólares y planteó la opción de utilizar el mecanismo de obras por impuestos. “Con voluntad política, hay grupos peruanos que quieren hacerlo”, aseguró.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-politicaElecciones 2026

Más Noticias

Chequeo médico deportivo: la evaluación indispensable que protege tu vida antes de ejercitarte

Más del 90% de muertes súbitas en corredores aficionados pueden prevenirse con una evaluación cardiológica adecuada realizada antes de iniciar la actividad. Esta herramienta puede garantizar la seguridad al entrenar y, en muchos casos, salvar vidas

Chequeo médico deportivo: la evaluación

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

El canciller Hugo de Zela expresó su expectativa de que México reconsidere el asilo otorgado a la exjefa de Gabinete, condenada por su participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, y aseguró que la residencia diplomática permanecerá protegida

Canciller corrige a José Jerí

Pamela López lanza fuerte reclamo a Pamela Franco por la deuda de Christian Cueva y el polémico bolso Goyard

La todavía esposa de Christian Cueva pidió públicamente a la cantante que ayude a saldar la deuda pendiente con la madre del futbolista, en medio de la controversia por el lujoso bolso que desató nuevas tensiones familiares

Pamela López lanza fuerte reclamo

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de S/4 mil en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Pese a cobrar como coordinadora administrativa en Lurigancho Chosica, Irma Castillo no acude a su oficina y destina su jornada laboral a actividades políticas y a la defensa de su hermano

Hermana de Pedro Castillo recibe

A qué hora juega Alianza Lima vs Osasco: duelo por debut de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El equipo dirigido por Facundo Morando inicia su participación en el campeonato internacional que tendrá lugar en Brasil. Revisa todos los detalles de su primer partido

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller corrige a José Jerí

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de S/4 mil en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

César Acuña se autodefine como el “mejor alcalde de los últimos 50 años” que ha tenido Trujillo

José Jerí confirmó que Hugo de Zela le llamó la atención por posible irrupción en la embajada de México para capturar a Betssy Chávez

Sale a la luz una denuncia policial de Andrea Vidal, trabajadora del Congreso asesinada, contra la nuera de José Luna

ENTRETENIMIENTO

Pamela López lanza fuerte reclamo

Pamela López lanza fuerte reclamo a Pamela Franco por la deuda de Christian Cueva y el polémico bolso Goyard

Rodrigo González reveló que Beto Ortiz volverá a Willax en 2026: “hará lo que mejor sabe hacer”

Así fue el recorrido de Ibai y Gaspi por las calles de Lima: bromas, sorpresas y caos

Christian Cueva anucia su Tour Cervecero y revela un nuevo tema junto a Pamela Franco

Las series favoritas del público en Netflix Perú

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Osasco: duelo por debut de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Sport Boys ejecuta una “purga” pensando en Liga 1 2026: despidió a una nómina de once futbolistas con Fabrizio Roca a la cabeza

Pablo Guede, nombre elegido que reúne consenso en Alianza Lima para asumir la dirección técnica en Liga 1 2026

El presidente de Aliancistas del Perú aprueba la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: “Se ha tomado la decisión adecuada”

Alianza Lima, en el vicio del error: la salida sonada de Néstor Gorosito confirma otro salto al vacío