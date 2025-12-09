Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

Rafael López Aliaga afirma que Renovación Popular no tiene en sus filas a mineros ilegales. (Foto: CADE 2025)

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, primero en los sondeos de intención de voto, propuso la construcción de un túnel subterráneo con sistema de peaje para conectar distintos puntos clave de Lima y aliviar así la congestión vehicular.

“Sí va a haber gente dispuesta a ir una Lima underground, un anillo que, por ejemplo, (...) tenga una boca de salida en Miraflores, otro punto de salida en Los Olivos, todo subterráneo, y tenga otra boca de salida en San Juan de Lurigancho (...) Todo por abajo”, explicó durante su exposición en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura el último jueves.

Afirmó que existe una alta demanda insatisfecha, asociada a la disponibilidad de pagar peajes a cambio de ahorrar tiempo en los desplazamientos. “La gente te va a pagar el peaje que tú le pongas por el tiempo. Es una demanda insatisfecha brutal”, puntualizó. Reconoció que el costo de la obra sería elevado, aunque resaltó el interés de la inversión privada: “El peaje puede ser caro, pero hay gente dispuesta a pagarlo por el costo de oportunidad del tiempo”.

López Aliaga indicó que esta propuesta se inspira en sistemas implementados en otros países, como el anillo Américo Vespucio en Santiago de Chile, y aseguró que la situación de Lima presenta una congestión vehicular mayor, lo que incrementaría la demanda por este tipo de infraestructura.

“Hacer el túnel ese por abajo de todo Lima lo estoy promocionando o lo promocioné, viajé para promocionarlo, pero estaba en el candelero. Hay gente interesada para hacer esto (...) porque tienes peaje, que puede ser caro el peaje, pero hay gente dispuesta a pagarlo por el costo de oportunidad del tiempo”, afirmó.

El exalcalde defendió además la unión de presupuestos regionales para ejecutar obras viales y criticó ciertos grandes proyectos de infraestructura que considera poco realistas para el contexto nacional.

Avenida Abancay

En septiembre pasado, mientras ejercía la alcaldía, presentó un plan para transformar la avenida Abancay en un boulevard que conecte el Damero de Pizarro con Barrios Altos, con el desvío total del tránsito por un túnel subterráneo.

“La avenida Abancay, que es un infierno, vamos a hacerla un parque boulevard largo, toda la conexión, suave, bella, estética, entre lo que es el Damero de Pizarro y lo que es Barrios Altos, lo que siempre debió respetarse”, declaró.

El proyecto preveía la creación de un parque en la superficie y el desvío del tráfico vehicular por un túnel que recorrería gran parte de la ciudad. “Ese túnel que hay que hacer por debajo de Abancay, llevarlo hasta San Juan de Lurigancho, sin malograr la vida a nadie, respetando el Rímac y lo bello que era ese encuentro del Rímac con el río Rímac. Ahí se ha perdido mucha historia y mucho arte por gente que no tiene la menor idea de la estética”, afirmó.

Insistió en que una obra de esta magnitud requiere estudios detallados: “Una avenida Abancay que se va a hacer subterránea, evidentemente tiene que tener un expediente técnico, es una megaobra, tiene su costo alto también”, agregó.

Estimó el presupuesto en alrededor de 600 millones de dólares y planteó la opción de utilizar el mecanismo de obras por impuestos. “Con voluntad política, hay grupos peruanos que quieren hacerlo”, aseguró.