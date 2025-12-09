Pamela López revela que Christian Cueva también se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades

La revelación ocurrió en el set de Amor y Fuego, donde la esposa del futbolista narró cómo tomó la decisión. Infobae Perú / Captura TV - Willax

La historia entre Pamela López y Christian Cueva vuelve a tomar relevancia luego de que la influencer revelara un dato inesperado y profundamente personal durante su participación en Amor y Fuego. La todavía esposa del futbolista contó que ambos se sometieron a exámenes de enfermedades de transmisión sexual tras descubrir que él había mantenido relaciones con varias mujeres a lo largo de los años.

Con la voz firme, pese a la dureza del recuerdo, Pamela relató que esta decisión no fue impulsiva ni motivada por simples sospechas, sino por una confirmación concreta de que Christian había tenido encuentros con múltiples parejas, incluso mientras estaban casados.

“Cuando yo me enteré, por su boda, de todas las mujeres que pasaron por las cuatro perillas, fue que yo le dije ‘tengo que hacerme un examen’”, explicó. En esa frase, la más citada de la entrevista, se concentró el impacto emocional que vivió al enfrentarse con una infidelidad tan reiterada que ella misma la describe como una secuencia de “mujeres que pasaron” por la vida del futbolista.

Pamela López confiesa que se realizó pruebas de ETS con Christian Cueva tras descubrir nuevas amantes. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Christian Cueva se sometió junto a Pamela López prueba de ETS

Pamela no solo habló de su decisión, sino también de la reacción que tuvo Christian al escucharla. Según narró, él aceptó acompañarla sin discutirlo. “Junto con él, nos fuimos a hacer ese examen, todo salió bien”, reveló. La manera en que pronunció ese “todo salió bien” resonó en el estudio y entre los televidentes.

Por un instante, la tensión de lo contado dio paso a un alivio breve, pero significativo. La aclaración no solo tenía un peso emocional, sino también un sentido práctico: ambos resultaron negativos en las pruebas, lo que ella interpretó como una señal de que, pese a las traiciones, el futbolista habría tomado “ciertas precauciones” en sus aventuras extramaritales.

Pamela Franco asegura que bolso que le regaló a Christian Cueva es original

La cantante de cumbia Pamela Franco decidió pronunciarse ante los comentarios que surgieron tras el cumpleaños de Christian Cueva, ocasión en la que viajó hasta Ecuador para sorprenderlo con un lujoso bolso de la marca Goyard.El regalo, lejos de pasar desapercibido, generó una ola de dudas en redes sociales, donde algunos usuarios insinuaron que podría tratarse de una réplica. Frente a ello, Franco no evitó el tema y salió a defender la autenticidad del accesorio.

La artista explicó que adquirir el bolso no fue algo sencillo y que, por el contrario, demandó tiempo, esfuerzo y una larga búsqueda. “¿Tú sabes lo difícil que fue encontrarlo? Era exclusivo y yo quise darle gusto”, contó durante una entrevista, recordando que se empeñó en conseguir exactamente el modelo que sabía que le agradaría al futbolista.

Además, Pamela Franco reveló que ahorrar para comprarlo le tomó varios meses, debido al alto costo del producto. “Me pasé casi un año ahorrando para ese bolso. Tengo la boleta para los sapos”, señaló con firmeza, dejando claro que puede respaldar la autenticidad del regalo y poniendo fin a las versiones que intentaban restarle valor a su gesto.

La defensa de Pamela Franco sobre el bolso Goyard se volvió eje mediático mientras Pamela López cuestionaba prioridades, al insistir en que la deuda con la madre de Cueva sigue pendiente. (Facebook)

Magaly Medina condena ‘tardía reacción’ de Pamela López sobre examen de ETS

Desde su asiento en el set, Magaly enumeró, uno a uno, los episodios que Pamela conoció o decidió ignorar a lo largo de su matrimonio. “¿O qué pensabas que iba a ser él cuando no dormía en tu casa y se iba a un hotel?”, cuestionó con ironía, subrayando lo evidente. Y no se quedó allí.

Recordó los momentos en los que Cueva se distanció emocional y físicamente, dejando abierta la puerta para sospechas que Pamela, afirma Magaly, decidió pasar por alto. “¿Qué pensabas que estaba haciendo cuando te mandaba embarazada a la casa del norte mientras él se quedaba en Brasil?”, lanzó frente a las cámaras.

Magaly arremete contra Pamela López y critica su reacción tardía tras infidelidades de Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme