Perú

Magaly Medina condena ‘tardía reacción’ de Pamela López sobre examen de ETS: “Eso lo debiste hacer hace muchísimos años”

La conductora criticó duramente que Pamela se hiciera un examen de ETS recién ahora, pese a conocer el historial de infidelidades de Christian Cueva desde hace años

Guardar
La conductora criticó duramente que Pamela se hiciera un examen de ETS recién ahora, pese a conocer el historial de infidelidades de Christian Cueva desde hace años. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica en torno a Pamela López volvió a encenderse este 2 de diciembre, pero esta vez no por una declaración propia, sino por la fuerte crítica que lanzó Magaly Medina en Magaly TV La Firme. La conductora dedicó un extenso comentario al reciente en vivo donde Pamela reveló que se realizó un examen de ETS tras las múltiples infidelidades de Christian Cueva, revelación que dejó sorprendido al público por el momento elegido para hacerlo y por el tono con que lo comunicó.

Para Magaly, la confesión llegó demasiado tarde y dejó claro que el gesto no era heroico, sino más bien una reacción tardía a una historia que lleva años arrastrándose. Con su característico sarcasmo, soltó las palabras que marcarían el tono de toda su intervención:

“¡Qué asco recién ahorita, Pamela!”. Luego, sin levantar el pie del acelerador, agregó: “Pero, por favor, qué asco debió darte hace varios años”. Para la periodista, lo indignante no era que Pamela se hiciera la prueba, sino que lo presentara como una sorpresa cuando el historial de infidelidades de Cueva era público, repetitivo y largamente comentado.

Magaly arremete contra Pamela López
Magaly arremete contra Pamela López y critica su reacción tardía tras infidelidades de Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Desde su asiento en el set, Magaly enumeró, uno a uno, los episodios que Pamela conoció o decidió ignorar a lo largo de su matrimonio. “¿O qué pensabas que iba a ser él cuando no dormía en tu casa y se iba a un hotel?”, cuestionó con ironía, subrayando lo evidente. Y no se quedó allí.

Recordó los momentos en los que Cueva se distanció emocional y físicamente, dejando abierta la puerta para sospechas que Pamela, afirma Magaly, decidió pasar por alto. “¿Qué pensabas que estaba haciendo cuando te mandaba embarazada a la casa del norte mientras él se quedaba en Brasil?”, lanzó frente a las cámaras.

La conductora siguió hilando episodios que, según ella, nunca necesitaron confirmación porque hablaban por sí solos. “¿Qué crees que hacía cuando se iba a Europa y mandaba llevar a sus amiguitas de turno?”, continuó con dureza. Para Magaly, esa sucesión de hechos hacía evidente que la preocupación por una enfermedad de transmisión sexual debió surgir desde el primer momento en que la relación mostró grietas relacionadas a la fidelidad.

Magaly arremete contra Pamela López
Magaly arremete contra Pamela López y critica su reacción tardía tras infidelidades de Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Debiste hacerlo hace años”

Con firmeza, añadió: “Ese examen te lo debiste haber hecho hace muchísimos años”. Cada frase buscó exponer la inconsistencia temporal entre lo que Pamela siente ahora y lo que vivió durante gran parte de su matrimonio. Para la conductora, no es coherente que justo ahora, dos años después de haber terminado públicamente la relación y en medio de nuevos escándalos, Pamela hable de “asco” con un impacto que no encaja con la cronología de los hechos.

Magaly insistió en que la exesposa del futbolista habría actuado con un enorme retraso emocional y práctico. “Yo creo que con un poco de destiempo, un poco de delay, le ha llegado el raciocinio a ella”, sostuvo mientras hacía un gesto de desaprobación. Luego, remató: “No me digas que eso recién ahora... Ahora lo que pasa es que han salido más nombres”. Su argumento central fue sencillo: si Pamela ya sabía todo lo que sabía desde hace años, ¿por qué recién ahora se sorprende, llora o se indigna públicamente?

La periodista no dejó pasar el detalle de que la relación entre Pamela y Cueva terminó hace dos años, haciendo aún más desconcertante la repentina urgencia por hablar de exámenes y riesgos.

Magaly arremete contra Pamela López
Magaly arremete contra Pamela López y critica su reacción tardía tras infidelidades de Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Oye, tú ya terminaste hace dos años esa relación, por Dios. El chequeo te lo debiste haber hecho en cuanto sospechaste de la primera, la segunda o la tercera”, criticó con severidad. En su opinión, realizarse el examen solo ahora no es un acto de prevención, sino una reacción tardía impulsada por la exposición mediática de nuevas mujeres que han salido a contar sus historias con el futbolista.

En otro momento, hizo una advertencia que pareció más un tirón de orejas: “Jugar con la salud es peligroso”. Aunque el comentario estuvo envuelto en ironía.

Tras su análisis sobre la relación y las decisiones tardías de Pamela, Magaly cambió el tono, pero no la crítica, apuntando al comportamiento reciente de varios influencers y figuras públicas. “La gente viene un poco de atraso en sus decisiones”, dijo.

Magaly arremete contra Pamela López
Magaly arremete contra Pamela López y critica su reacción tardía tras infidelidades de Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaPamela LópezChristian CuevaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Kábala del martes 2 de diciembre de 2025: ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Revise si fue el afortunado ganador del último sorteo

Kábala del martes 2 de

Gisela Valcárcel regresa triunfante a Panamericana Televisión: “Uno vuelve a los lugares en los que fue feliz”

“Este es el inicio que tanto he esperado”, mencionó la rubia conductora tras su presentación en la preventa del canal de la avenida Arequipa

Gisela Valcárcel regresa triunfante a

Resultados del Gana Diario de este martes 2 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Esta lotería peruana celebra un sorteo al día a las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario de

Kjolle alcanzó el segundo puesto y lidera una noche donde ocho restaurantes peruanos fueron protagonistas en los Latin America’s 50 Best 2025

Trayectorias que combinan técnica, historia y riesgo creativo confluyen en un encuentro que vuelve a colocar a la región en el foco internacional

Kjolle alcanzó el segundo puesto

Hidronefrosis: causas de esta enfermedad en la que se acumula orina dentro los riñones

La hidronefrosis ocurre cuando la orina no puede fluir normalmente desde los riñones hacia la vejiga, y se acumula en el interior del riñón, provocando su hinchazón

Hidronefrosis: causas de esta enfermedad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscal Henry Amenábar, detenido en

Fiscal Henry Amenábar, detenido en un baño con coima en dólares, participó en operativo para arrestar a Alan García en 2019

Vocero de Somos Perú en contra de reincorporar a mineros suspendidos del Reinfo: “No se puede retroceder”

JNE inicia proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por invocar a Dios en su propaganda electoral, prohibido por ley

Congreso aprueba suspender viáticos y pasajes para parlamentarios y asesores durante la campaña electoral

Delia Espinoza acusa a juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciarlos por incumplir reposición: “Lo voy a denunciar”

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel regresa triunfante a

Gisela Valcárcel regresa triunfante a Panamericana Televisión: “Uno vuelve a los lugares en los que fue feliz”

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”

Bryan Torres confirma que ruptura con Samahara Lobatón fue por sus hijas: “Uno siempre tiene que ser más padre que pareja”

Ricardo Mendoza revelará el sexo de su bebé en un show especial de ‘Hablando Huevadas’

Bryan Torres abandona casa de Samahara Lobatón con gran bolsa negra con sus cosas: “Su mamá lo ayudó”

DEPORTES

Abel Hernández, en disputa de

Abel Hernández, en disputa de los tres grandes del Perú; su agente afirma existencia de contacto con Alianza Lima

Gol de penal de Martín Távara en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Golazo de Hernán Barcos con magistral definición en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la semifinal vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025