Magaly Medina condena ‘tardía reacción’ de Pamela López sobre examen de ETS: “Eso lo debiste hacer hace muchísimos años”

La conductora criticó duramente que Pamela se hiciera un examen de ETS recién ahora, pese a conocer el historial de infidelidades de Christian Cueva desde hace años. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica en torno a Pamela López volvió a encenderse este 2 de diciembre, pero esta vez no por una declaración propia, sino por la fuerte crítica que lanzó Magaly Medina en Magaly TV La Firme. La conductora dedicó un extenso comentario al reciente en vivo donde Pamela reveló que se realizó un examen de ETS tras las múltiples infidelidades de Christian Cueva, revelación que dejó sorprendido al público por el momento elegido para hacerlo y por el tono con que lo comunicó.

Para Magaly, la confesión llegó demasiado tarde y dejó claro que el gesto no era heroico, sino más bien una reacción tardía a una historia que lleva años arrastrándose. Con su característico sarcasmo, soltó las palabras que marcarían el tono de toda su intervención:

“¡Qué asco recién ahorita, Pamela!”. Luego, sin levantar el pie del acelerador, agregó: “Pero, por favor, qué asco debió darte hace varios años”. Para la periodista, lo indignante no era que Pamela se hiciera la prueba, sino que lo presentara como una sorpresa cuando el historial de infidelidades de Cueva era público, repetitivo y largamente comentado.

Magaly arremete contra Pamela López y critica su reacción tardía tras infidelidades de Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Desde su asiento en el set, Magaly enumeró, uno a uno, los episodios que Pamela conoció o decidió ignorar a lo largo de su matrimonio. “¿O qué pensabas que iba a ser él cuando no dormía en tu casa y se iba a un hotel?”, cuestionó con ironía, subrayando lo evidente. Y no se quedó allí.

Recordó los momentos en los que Cueva se distanció emocional y físicamente, dejando abierta la puerta para sospechas que Pamela, afirma Magaly, decidió pasar por alto. “¿Qué pensabas que estaba haciendo cuando te mandaba embarazada a la casa del norte mientras él se quedaba en Brasil?”, lanzó frente a las cámaras.

La conductora siguió hilando episodios que, según ella, nunca necesitaron confirmación porque hablaban por sí solos. “¿Qué crees que hacía cuando se iba a Europa y mandaba llevar a sus amiguitas de turno?”, continuó con dureza. Para Magaly, esa sucesión de hechos hacía evidente que la preocupación por una enfermedad de transmisión sexual debió surgir desde el primer momento en que la relación mostró grietas relacionadas a la fidelidad.

Magaly arremete contra Pamela López y critica su reacción tardía tras infidelidades de Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Debiste hacerlo hace años”

Con firmeza, añadió: “Ese examen te lo debiste haber hecho hace muchísimos años”. Cada frase buscó exponer la inconsistencia temporal entre lo que Pamela siente ahora y lo que vivió durante gran parte de su matrimonio. Para la conductora, no es coherente que justo ahora, dos años después de haber terminado públicamente la relación y en medio de nuevos escándalos, Pamela hable de “asco” con un impacto que no encaja con la cronología de los hechos.

Magaly insistió en que la exesposa del futbolista habría actuado con un enorme retraso emocional y práctico. “Yo creo que con un poco de destiempo, un poco de delay, le ha llegado el raciocinio a ella”, sostuvo mientras hacía un gesto de desaprobación. Luego, remató: “No me digas que eso recién ahora... Ahora lo que pasa es que han salido más nombres”. Su argumento central fue sencillo: si Pamela ya sabía todo lo que sabía desde hace años, ¿por qué recién ahora se sorprende, llora o se indigna públicamente?

La periodista no dejó pasar el detalle de que la relación entre Pamela y Cueva terminó hace dos años, haciendo aún más desconcertante la repentina urgencia por hablar de exámenes y riesgos.

Magaly arremete contra Pamela López y critica su reacción tardía tras infidelidades de Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Oye, tú ya terminaste hace dos años esa relación, por Dios. El chequeo te lo debiste haber hecho en cuanto sospechaste de la primera, la segunda o la tercera”, criticó con severidad. En su opinión, realizarse el examen solo ahora no es un acto de prevención, sino una reacción tardía impulsada por la exposición mediática de nuevas mujeres que han salido a contar sus historias con el futbolista.

En otro momento, hizo una advertencia que pareció más un tirón de orejas: “Jugar con la salud es peligroso”. Aunque el comentario estuvo envuelto en ironía.

Tras su análisis sobre la relación y las decisiones tardías de Pamela, Magaly cambió el tono, pero no la crítica, apuntando al comportamiento reciente de varios influencers y figuras públicas. “La gente viene un poco de atraso en sus decisiones”, dijo.

Magaly arremete contra Pamela López y critica su reacción tardía tras infidelidades de Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme