Perú

Pamela López expone chequeo de ETS y pide nuevamente el divorcio a Christian Cueva: “Qué asco”

“Cada vez aparecen más personajes”, comentó Pamela entre indignación y alivio, mientras revelaba los detalles de su chequeo médico y reiteraba su exigencia para que Cueva finalmente firme el divorcio

Guardar
Pamela López confesó sentir vergüenza de seguir siendo la esposa legal de Christian Cueva y reveló el verdadero motivo por el que sigue hablando del tema. Infobae Perú / Captura: IG

Pamela López sorprendió a más de uno de sus fieles seguidores tras realizar una transmisión en vivo para sus redes sociales, donde expuso el profundo impacto emocional y físico que han tenido en ella las múltiples infidelidades de su expareja Christian Cueva.

Entre frustración, indignación y una evidente necesidad de cerrar un ciclo que parece eterno, Pamela confesó que decidió someterse a un examen de ETS para descartar cualquier riesgo por los constantes engaños de Cueva y, sobre todo, por haber mantenido intimidad con él cuando, según afirma, ya se mantenía en romances paralelos. Sus resultados dejaron a todos en shock.

Durante su en vivo, la animadora de eventos se mostró firme, pero también visiblemente agotada de cargar con una situación que ya la supera. Expresó que cada vez que una nueva mujer aparece con pruebas o historias relacionadas con el jugador, ella vuelve a sentirse arrastrada a un capítulo que no pidió vivir ni revivir.

Pamela López en shock: se
Pamela López en shock: se hace prueba de ETS por infidelidades de Cueva y rompe su silencio. Infobae Perú / Captura: IG

Quiere el divorcio

El título de esposa, a estas alturas, me da vergüenza”, confesó con crudeza. No buscó suavizar sus palabras ni esconder el dolor que le causa seguir legalmente unida a alguien cuyo comportamiento la ha expuesto, humillado y lastimado una y otra vez.

Pamela recordó que desde hace meses ha pedido públicamente el divorcio, pero, según dio a entender, no ha obtenido respuesta concreta del futbolista. Por ello, decidió ser tajante con sus seguidores. “Por eso yo públicamente le he pedido el divorcio, no quiero seguir atada. Cada vez salen más personajes y si ustedes se dan cuenta, nunca termina”.

A lo largo de la transmisión, no solo habló de lo emocional, sino también de lo físico: la preocupación que sintió al pensar que podría haberse expuesto a una enfermedad de transmisión sexual debido a la vida sentimental paralela que mantenía Cueva. “Gracias a Dios me hice un chequeo y no tengo ninguna enfermedad”, reveló, dejando claro que la decisión de evaluarse no fue por un simple impulso, sino por auténtico temor ante la cantidad de mujeres que han salido a afirmar, con pruebas, vínculos íntimos con el futbolista.

Pamela López en shock: se
Pamela López en shock: se hace prueba de ETS por infidelidades de Cueva y rompe su silencio. Infobae Perú / Captura: IG

Pamela López: “Cada día sale un personaje nuevo”

Pamela no ocultó su indignación al recordar que varios de esos romances ocurrieron mientras seguía manteniendo intimidad con él. “Es una caja de pandora, siempre sale un nuevo personaje a hablar que él escribió, que la afanó y yo digo ‘qué asco’”, expresó sin filtros.

Tras revelar que sus resultados fueron negativos, agregó una reflexión que dejó a más de uno pensando: insinuó que probablemente Cueva se protegía en sus encuentros con otras mujeres. Pero lejos de tomarlo como un alivio, su declaración salió acompañada de molestia y sarcasmo. Para ella, saber que el futbolista fue cuidadoso con las demás, pero no con ella podría interpretarse como otra forma de falta de respeto. Su público reaccionó con sorpresa e incomodidad ante la revelación.

Pamela López en shock: se
Pamela López en shock: se hace prueba de ETS por infidelidades de Cueva y rompe su silencio. Infobae Perú / Captura: IG

Usuarios la critican por hablar de Christian Cueva

Sin embargo, no todo fue bien recibido. Mientras hablaba, muchos seguidores comenzaron a cuestionar por qué seguía tocando el tema, señalando que ya era momento de cerrar la etapa y dejar de mencionarlo. Pero Pamela respondió con la misma contundencia con la que inició el en vivo. “Seguiré hablando las veces que se me pegue la regalada gana. Y si no te gusta, puedes cerrar mi en vivo”. Lejos de retractarse, remarcó que tiene motivos, razones y, sobre todo, responsabilidades que la llevan a mantenerse activa en redes.

Fue entonces cuando soltó una frase que dio aún más que hablar: “Yo facturo así, a mí me pagan por esto”. Pamela dejó claro que sus transmisiones no solo son un desahogo, sino también parte de su sustento económico. Explicó que debe mantener a sus hijos y que los ingresos que genera hablando de su vida y su experiencia son necesarios. No lo dijo desde la victimización, sino desde la necesidad de ser práctica en medio del caos. “Si no tienes esta oportunidad, lo siento, busca un medio que te genere. A mí me funciona de esta manera”, concluyó, dejando cerrada cualquier discusión con quienes criticaban su postura.

Pamela López en shock: se
Pamela López en shock: se hace prueba de ETS por infidelidades de Cueva y rompe su silencio. Infobae Perú / Captura: IG

Temas Relacionados

Pamela LópezChristian Cuevaperu-entretenimiento

Más Noticias

La acalorada discusión que habría anticipado la ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres por su hija mayor: “No voy a dejarla tirada”

Un video difundido en redes sociales muestra las declaraciones de Bryan sobre una presunta discusión con Samahara, ocurrida durante el cumpleaños de su hija mayor, poco antes de que la pareja anunciara su separación

La acalorada discusión que habría

Bryan Torres deja entrever que Samahara Lobatón habría tratado mal a su hija mayor: “Nunca nadie me pondrá en contra tuya”

“Están involucradas”, el cantante aseguró que él puso fin a la relación y compartió un mensaje dedicado a su hija mayor, a quien llamó su prioridad absoluta

Bryan Torres deja entrever que

Bryan Torres abandona casa de Samahara Lobatón y captan su salida con bolsa negra con sus cosas: “Su mamá lo ayudó”

El cantante fue visto subiendo a una camioneta junto a su madre, trasladando sus cosas en bolsas, apenas horas después del comunicado oficial de su ruptura con la modelo

Bryan Torres abandona casa de

Magaly Medina se burla de sí misma tras show con La Bella Luz: “Me olvidé todo, hice mezcla de huayno, chicha y cumbia”

La conductora reconoció entre risas que terminó improvisando la coreografía del 31° aniversario de la agrupación de cumbia, pese a haber ensayado previamente con una entrenadora de baile

Magaly Medina se burla de

Bryan Torres niega infidelidad y afirma que él terminó con Samahara Lobatón: “Los hijos no atan”

La pareja expuso versiones enfrentadas y encendió las redes con mensajes indirectos. ¿Cuál fue la respuesta del cantante?

Bryan Torres niega infidelidad y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC establece que hermanos del

TC establece que hermanos del congresista Esdras Medina sí pueden contratar con el Estado y anula sanciones previas

Delia Espinoza rechaza eventual decisión del TC a favor de la JNJ y advierte a magistrados que estarían cometiendo “prevaricato”

Representante de mineros informales encabeza la lista de precandidatos a diputado por Puno de Renovación Popular

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

ENTRETENIMIENTO

La acalorada discusión que habría

La acalorada discusión que habría anticipado la ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres por su hija mayor: “No voy a dejarla tirada”

Bryan Torres deja entrever que Samahara Lobatón habría tratado mal a su hija mayor: “Nunca nadie me pondrá en contra tuya”

Bryan Torres abandona casa de Samahara Lobatón y captan su salida con bolsa negra con sus cosas: “Su mamá lo ayudó”

Magaly Medina se burla de sí misma tras show con La Bella Luz: “Me olvidé todo, hice mezcla de huayno, chicha y cumbia”

Bryan Torres niega infidelidad y afirma que él terminó con Samahara Lobatón: “Los hijos no atan”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Juan Lucumí se despide de Ayacucho FC con un sentido mensaje: “Espero que se haga justicia y la institución se quede donde merece”

Facundo Morando, ilusionado por reto inmediato de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Espero que la gente pueda disfrutar”

Bryan Reyna queda descartado de Belgrano para el 2026 por orden técnica: “Está disponible para quien lo requiera”