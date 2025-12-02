Pamela López expone chequeo de ETS y pide nuevamente el divorcio a Christian Cueva: “Qué asco”

Pamela López confesó sentir vergüenza de seguir siendo la esposa legal de Christian Cueva y reveló el verdadero motivo por el que sigue hablando del tema. Infobae Perú / Captura: IG

Pamela López sorprendió a más de uno de sus fieles seguidores tras realizar una transmisión en vivo para sus redes sociales, donde expuso el profundo impacto emocional y físico que han tenido en ella las múltiples infidelidades de su expareja Christian Cueva.

Entre frustración, indignación y una evidente necesidad de cerrar un ciclo que parece eterno, Pamela confesó que decidió someterse a un examen de ETS para descartar cualquier riesgo por los constantes engaños de Cueva y, sobre todo, por haber mantenido intimidad con él cuando, según afirma, ya se mantenía en romances paralelos. Sus resultados dejaron a todos en shock.

Durante su en vivo, la animadora de eventos se mostró firme, pero también visiblemente agotada de cargar con una situación que ya la supera. Expresó que cada vez que una nueva mujer aparece con pruebas o historias relacionadas con el jugador, ella vuelve a sentirse arrastrada a un capítulo que no pidió vivir ni revivir.

Quiere el divorcio

“El título de esposa, a estas alturas, me da vergüenza”, confesó con crudeza. No buscó suavizar sus palabras ni esconder el dolor que le causa seguir legalmente unida a alguien cuyo comportamiento la ha expuesto, humillado y lastimado una y otra vez.

Pamela recordó que desde hace meses ha pedido públicamente el divorcio, pero, según dio a entender, no ha obtenido respuesta concreta del futbolista. Por ello, decidió ser tajante con sus seguidores. “Por eso yo públicamente le he pedido el divorcio, no quiero seguir atada. Cada vez salen más personajes y si ustedes se dan cuenta, nunca termina”.

A lo largo de la transmisión, no solo habló de lo emocional, sino también de lo físico: la preocupación que sintió al pensar que podría haberse expuesto a una enfermedad de transmisión sexual debido a la vida sentimental paralela que mantenía Cueva. “Gracias a Dios me hice un chequeo y no tengo ninguna enfermedad”, reveló, dejando claro que la decisión de evaluarse no fue por un simple impulso, sino por auténtico temor ante la cantidad de mujeres que han salido a afirmar, con pruebas, vínculos íntimos con el futbolista.

Pamela López: “Cada día sale un personaje nuevo”

Pamela no ocultó su indignación al recordar que varios de esos romances ocurrieron mientras seguía manteniendo intimidad con él. “Es una caja de pandora, siempre sale un nuevo personaje a hablar que él escribió, que la afanó y yo digo ‘qué asco’”, expresó sin filtros.

Tras revelar que sus resultados fueron negativos, agregó una reflexión que dejó a más de uno pensando: insinuó que probablemente Cueva se protegía en sus encuentros con otras mujeres. Pero lejos de tomarlo como un alivio, su declaración salió acompañada de molestia y sarcasmo. Para ella, saber que el futbolista fue cuidadoso con las demás, pero no con ella podría interpretarse como otra forma de falta de respeto. Su público reaccionó con sorpresa e incomodidad ante la revelación.

Usuarios la critican por hablar de Christian Cueva

Sin embargo, no todo fue bien recibido. Mientras hablaba, muchos seguidores comenzaron a cuestionar por qué seguía tocando el tema, señalando que ya era momento de cerrar la etapa y dejar de mencionarlo. Pero Pamela respondió con la misma contundencia con la que inició el en vivo. “Seguiré hablando las veces que se me pegue la regalada gana. Y si no te gusta, puedes cerrar mi en vivo”. Lejos de retractarse, remarcó que tiene motivos, razones y, sobre todo, responsabilidades que la llevan a mantenerse activa en redes.

Fue entonces cuando soltó una frase que dio aún más que hablar: “Yo facturo así, a mí me pagan por esto”. Pamela dejó claro que sus transmisiones no solo son un desahogo, sino también parte de su sustento económico. Explicó que debe mantener a sus hijos y que los ingresos que genera hablando de su vida y su experiencia son necesarios. No lo dijo desde la victimización, sino desde la necesidad de ser práctica en medio del caos. “Si no tienes esta oportunidad, lo siento, busca un medio que te genere. A mí me funciona de esta manera”, concluyó, dejando cerrada cualquier discusión con quienes criticaban su postura.

