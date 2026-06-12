Segunda vuelta 2026: Cancillería asegura que las actas de votación del extranjero llegaron al Perú bajo cadena de custodia

Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que las actas y cédulas de sufragio emitidas por los peruanos residentes en el exterior durante la segunda vuelta presidencial fueron trasladadas al país bajo una cadena de custodia diseñada para garantizar la seguridad del material electoral.

La información fue dada a conocer por el canciller Carlos Pareja, quien explicó que este mecanismo fue implementado en coordinación con los organismos electorales para asegurar que los documentos llegaran a territorio nacional sin alteraciones y bajo estrictos protocolos de control.

Según precisó el ministro, el procedimiento permitió resguardar las actas, cédulas de sufragio y demás paquetes electorales desde su salida de los centros de votación instalados en el extranjero hasta su entrega oficial a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada del procesamiento de los resultados.

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cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.

Material electoral custodiado

De acuerdo con la Cancillería, la cadena de custodia constituye un protocolo de seguridad orientado a preservar la integridad, autenticidad e intangibilidad de los documentos electorales. Este mecanismo contempla controles durante cada etapa del traslado para evitar cualquier tipo de manipulación.

Carlos Pareja remarcó que las actas y cédulas no pueden ser abiertas ni modificadas debido a las medidas de protección establecidas dentro del procedimiento. En ese sentido, sostuvo que el material electoral permanece resguardado hasta ser entregado a las autoridades competentes para su procesamiento oficial.

La implementación de estos protocolos forma parte de las acciones previstas para garantizar la transparencia del proceso electoral y la correcta incorporación de los votos emitidos por los ciudadanos peruanos residentes fuera del país.

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Actas electorales del extranjero arribarán hoy a Perú para su cómputo oficial| Cancillería

Participación electoral en el exterior

Durante la segunda vuelta presidencial se habilitaron 219 locales de votación distribuidos en 73 países para atender a los peruanos empadronados en el extranjero. Según informó el canciller, cerca de 1.9 millones de ciudadanos estaban habilitados para sufragar fuera del territorio nacional.

De ese total, participaron 309.550 electores, cuyos votos fueron incorporados al proceso de escrutinio que continúa desarrollándose conforme al cronograma establecido por los organismos electorales.

Asimismo, la Cancillería recordó que el pasado 10 de junio concluyó el repliegue electoral desde 119 oficinas consulares alrededor del mundo, luego de la llegada al Perú del último vuelo que transportó material electoral procedente de Buenos Aires.

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Un mapa político global ilustra la compleja logística del voto peruano en el extranjero, con líneas de vuelo rojas convergiendo en Perú y el logo de la ONPE destacando como centro organizativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observación internacional

Tras reunirse con representantes de las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, el canciller señaló que ambas delegaciones coincidieron en que la jornada electoral se desarrolló de manera ordenada y sin incidentes de consideración.

Según indicó, los observadores internacionales destacaron que el proceso se llevó a cabo con normalidad mientras continúan las etapas de escrutinio y consolidación de resultados por parte de las autoridades electorales.

En otro momento, Pareja saludó el compromiso público expresado por los dos candidatos presidenciales y sus equipos políticos de esperar los resultados oficiales antes de emitir pronunciamientos definitivos. Asimismo, los exhortó a mantener una actitud democrática y respetar la proclamación que realicen los organismos electorales competentes una vez concluido el proceso de conteo y verificación de votos.

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