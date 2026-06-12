Nolberto Solano dimensiona el reciente éxito regional de Pakistán: “Este trofeo es el resultado de mucho esfuerzo, sacrificio y unidad”

Nolberto Solano quiere marcar una época en Pakistán. - Crédito: Haider Ali

La primera vez nunca se olvida. Y si no lo creen así, entonces pregúntenle a Nolberto Solano, que en estos momentos ha sido elevado a un absoluto pedestal por haber conseguido el título de campeón del Torneo Jubileo de Diamante con la selección de Pakistán.

A pesar de las dificultades de encaminar el desarrollo del fútbol en el territorio pakistaní, el ‘Maestrito’ se ha mantenido firme en su meta sin importarle incluso las caídas sonrojantes. Después de un año en el cargo de técnico ‘paki’, su gestión ha comenzado a florecer a vista y paciencia del continente asiático.

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Nolberto Solano ha marcado un hito en la historia moderna de la selección de Pakistán. - Crédito: PFF

Tras la obtención del Torneo Jubileo de Diamante, Solano no tuvo mejor idea que utilizar su cuenta oficial de Instagram para dejar un emotivo mensaje en el que reivindica el valor de los jóvenes en una nueva etapa para el balompié pakistaní toda vez que abordó el significado del galardón alzado en Maldivas.

“Estamos orgullosos de cada jugador, miembro del cuerpo técnico y aficionado que creyó en este proyecto desde el primer día. Este trofeo es el resultado de mucho esfuerzo, sacrificio y unidad. Gracias a todos los que nos apoyaron. Hoy celebramos, pero esto es solo el comienzo”, posteó el peruano.

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El seleccionado pakistaní, con Nolberto Solano a la cabeza, consiguió un título en fútbol después de 74 años. | VIDEO: Yes TV

Histórico recorrido

Lejos de frustrarse por el mal paso en la clasificación hacia la Copa Asiática 2027, Nolberto Solano centró todas sus energías para realizar un papel destacado en el Torneo Internacional Jubileo de Diamante. Lo que nadie vio venir que esa cita marcaría un punto de inflexión en la historia de Pakistán.

El arranque fue favorable al igualar contra Bangladesh, pero lo mejor vino en la siguiente evaluación cuando los ‘halcones’ desarticularon a Maldivas, organizador del campeonato, y lo superaron, consiguiendo su primera victoria en más de tres años, un logro más que notable.

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Nolberto Solano hizo historia con Pakistán al conseguir el Torneo Jubileo de Diamante. - Crédito: Difusión

La Fase de Grupos de Pakistán fue impecable al cerrarla con triunfo sobre Afganistán. Con perfil invicto, el bloque de Nolberto Solano se clasificó a la final y se volvió a medir con los afganos, a los que desmarcaron por 2-0 para coronarse campeones, algo que no sucedía desde hace más de siete décadas.

“Tenemos un muy buen grupo de chicos jóvenes. Estoy feliz y muy contento por ellos, por la nación de Pakistán, por creer en el fútbol. Tienen un talento increíble. Así que estamos muy satisfechos de ganar el torneo, especialmente por ellos, por la historia del fútbol en Pakistán”, dijo el ‘Maestrito’.

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Nolberto Solano hizo historia con la selección pakistani. Créditos: Instagram.

Ardua misión

Nolberto Solano dejó su vida en Tyneside para embarcarse en un desafío en Islamabad, donde asumió el mando de la selección de Pakistán. Su llegada respondió a la iniciativa del presidente Syad Mohsen Gilani, quien, decidido a modificar la percepción del fútbol en el país, le ofreció un contrato anual.

‘Ñol’ enfatizó desde el inicio que su misión no estaba limitada a los resultados deportivos. Señaló que su verdadero objetivo era reconstruir la imagen del fútbol pakistaní.

Syed Mohsen Gilani se rinde a Nolberto Solano en una charla exclusiva con Infobae Perú desde Pakistán. - Crédito: Renzo Galiano

Solano se propuso formar un seleccionado que integrara tanto a futbolistas locales como a jugadores de la diáspora. La estrategia busca sentar las bases de un proyecto a largo plazo para el desarrollo del balompié nacional.

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Después de varios meses de trabajo, el ‘Maestrito’ ya observa los primeros frutos de su gestión. El peruano considera que estos logros iniciales pueden ser el punto de partida para la transformación de los 'halcones’.