Retiro de AFP en 2026: ¿Cuánto más podré sacar si espero a enero para solicitar?

Retiro de AFP se podrá retirar hasta el viernes 16 de enero de 2026. El cronograma de desembolsos irá hasta gran parte del siguiente año. - Crédito Andina

Podrás retirar hasta 4 UIT de tu AFP en hasta el viernes 16 de enero de 2026. Esto equivale a S/21.400, pero dado que es probable que el valor de la UIT suba, el máximo de este monto también subirá.

Pero, además, quienes tengan menos de 4 UIT, como montos reducidos de solo S/4.000 , y esperen a solicitar su AFP en enero, también podrán sacar un monto mayor al que harían si es que lo hacen en diciembre.

Como se recuerda, se descuenta el 10% del sueldo cada mes para destinarlo a las cuentas de AFP de los trabajadores. Es decir, los que esperen a enero podrán sacar el monto que tienen en sus cuentas que será un 10% mayor, al menos, de lo que tienen actualmente, sin considerar los movimiento por la rentabilidad.

Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Monto de aporte AFP según tu sueldo

Estos son algunos casos de sueldos modelo y el monto de AFP que te descuenta y, en este caso, podrías acceder en enero si aún no llegas a tener S/21.400 en tu fondo.

Si uno gana el sueldo mínimo, de S/1.130, para enero se le depositará S/130 (por el sueldo de fines de diciembre)

Si uno gana S/2.000, en enero se le depositará S/200

Si uno gana S/2.500, en enero se le depositará S/250

Si uno gana S/3.000, en enero se le depositará S/300

Si uno gana S/5.000, en enero se le depositará S/500.

Sin embargo, también para los que ya tengan un fondo de S/21.400 o más, solicitar el retiro en enero les permitirá pedir un monto aún mayor, por el recálculo de la UIT.

dinero - soles - retiro AFP

Fechas para solicitar

Como se sabe, desde el pasado jueves 4 de diciembre hasta el viernes 16 de enero de 2026, los afiliados tendrán 28 días (efectivamente) en que podrá realizar la solicitud. Se debe recordar que estos no pueden ser ni sábados ni domingos, ni feriados. Estos son los días hábiles para registrar el pedido:

Jueves 4 de diciembre de 2025

viernes 5 de diciembre de 2025

miércoles 10 de diciembre de 2025

jueves 11 de diciembre de 2025

viernes 12 de diciembre de 2025

lunes 15 de diciembre de 2025

martes 16 de diciembre de 2025

miércoles 17 de diciembre de 2025

jueves 18 de diciembre de 2025

viernes 19 de diciembre de 2025

lunes 22 de diciembre de 2025

martes 23 de diciembre de 2025

miércoles 24 de diciembre de 2025

viernes 26 de diciembre de 2025

lunes 29 de diciembre de 2025

martes 30 de diciembre de 2025

miércoles 31 de diciembre de 2025

viernes 2 de enero de 2026

lunes 5 de enero de 2026

martes 6 de enero de 2026

miércoles 7 de enero de 2026

jueves 8 de enero de 2026

viernes 9 de enero de 2026

lunes 12 de enero de 2026

martes 13 de enero de 2026

miércoles 14 de enero de 2026

jueves 15 de enero de 2026

viernes 16 de enero de 2026.

Solicitud del Retiro de AFP este 2025 se podrá hacer efectiva solo si tienes cuenta en una de las ocho entidades financieras. - Crédito Andina

Link del retiro

Todos los afiliados que aún no hayan retirado aún lo pueden hacer: la solicitud podrá registrarse a través de los enlaces oficiales del retiro AFP:

se habilitará una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: En AFP Integra se habilitará una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

solicitud también por la agencia virtual, en una opción que se activará: En Profuturo AFP se podrá realizar lasolicitud también por la agencia virtual, en una opción que se activará: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

En Prima AFP , se retirará por este enlace: https://retiro.prima.com.pe/login

se hará la solicitud a través del siguiente link: https://retiro.afphabitat.com.pe. En AFP Hábitat se hará la solicitud a través del siguiente