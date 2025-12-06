Perú

Retiro de AFP en 2026: ¿Cuánto más podré sacar si espero a enero para solicitar?

Varios afiliados esperarán al último mes del retiro de AFP para registrar su solicitud. Los que estén laborando y les sigan descontando

Retiro de AFP se podrá retirar hasta el viernes 16 de enero de 2026. El cronograma de desembolsos irá hasta gran parte del siguiente año. - Crédito Andina

Podrás retirar hasta 4 UIT de tu AFP en hasta el viernes 16 de enero de 2026. Esto equivale a S/21.400, pero dado que es probable que el valor de la UIT suba, el máximo de este monto también subirá.

Pero, además, quienes tengan menos de 4 UIT, como montos reducidos de solo S/4.000 , y esperen a solicitar su AFP en enero, también podrán sacar un monto mayor al que harían si es que lo hacen en diciembre.

Como se recuerda, se descuenta el 10% del sueldo cada mes para destinarlo a las cuentas de AFP de los trabajadores. Es decir, los que esperen a enero podrán sacar el monto que tienen en sus cuentas que será un 10% mayor, al menos, de lo que tienen actualmente, sin considerar los movimiento por la rentabilidad.

Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Monto de aporte AFP según tu sueldo

Estos son algunos casos de sueldos modelo y el monto de AFP que te descuenta y, en este caso, podrías acceder en enero si aún no llegas a tener S/21.400 en tu fondo.

  • Si uno gana el sueldo mínimo, de S/1.130, para enero se le depositará S/130 (por el sueldo de fines de diciembre)
  • Si uno gana S/2.000, en enero se le depositará S/200
  • Si uno gana S/2.500, en enero se le depositará S/250
  • Si uno gana S/3.000, en enero se le depositará S/300
  • Si uno gana S/5.000, en enero se le depositará S/500.

Sin embargo, también para los que ya tengan un fondo de S/21.400 o más, solicitar el retiro en enero les permitirá pedir un monto aún mayor, por el recálculo de la UIT.

dinero - soles - retiro AFP

Fechas para solicitar

Como se sabe, desde el pasado jueves 4 de diciembre hasta el viernes 16 de enero de 2026, los afiliados tendrán 28 días (efectivamente) en que podrá realizar la solicitud. Se debe recordar que estos no pueden ser ni sábados ni domingos, ni feriados. Estos son los días hábiles para registrar el pedido:

  • Jueves 4 de diciembre de 2025
  • viernes 5 de diciembre de 2025
  • miércoles 10 de diciembre de 2025
  • jueves 11 de diciembre de 2025
  • viernes 12 de diciembre de 2025
  • lunes 15 de diciembre de 2025
  • martes 16 de diciembre de 2025
  • miércoles 17 de diciembre de 2025
  • jueves 18 de diciembre de 2025
  • viernes 19 de diciembre de 2025
  • lunes 22 de diciembre de 2025
  • martes 23 de diciembre de 2025
  • miércoles 24 de diciembre de 2025
  • viernes 26 de diciembre de 2025
  • lunes 29 de diciembre de 2025
  • martes 30 de diciembre de 2025
  • miércoles 31 de diciembre de 2025
  • viernes 2 de enero de 2026
  • lunes 5 de enero de 2026
  • martes 6 de enero de 2026
  • miércoles 7 de enero de 2026
  • jueves 8 de enero de 2026
  • viernes 9 de enero de 2026
  • lunes 12 de enero de 2026
  • martes 13 de enero de 2026
  • miércoles 14 de enero de 2026
  • jueves 15 de enero de 2026
  • viernes 16 de enero de 2026.
Solicitud del Retiro de AFP
Solicitud del Retiro de AFP este 2025 se podrá hacer efectiva solo si tienes cuenta en una de las ocho entidades financieras. - Crédito Andina

Link del retiro

Todos los afiliados que aún no hayan retirado aún lo pueden hacer: la solicitud podrá registrarse a través de los enlaces oficiales del retiro AFP:

