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'Mañana me caso' lanza tráiler: fecha de estreno en Perú y el reencuentro de Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos

El avance de la nueva cinta que se estrenará el 13 de agosto con mucho humor, reúne por primera vez en la pantalla grande al trío recordado por 'Ven, Baila Quinceañera'

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Cuando la novia y sus amigas descubren que el novio no es tan perfecto como parece, su despedida de soltera se transforma en una misión caótica por la ciudad, enfrentándose a mafiosos, policías y situaciones hilarantes en una noche que jamás olvidarán. Video: YouTube Mañana te cuento / BF Distribution

‘Mañana me caso’ tiene fecha y tráiler. La película peruana de acción y comedia confirmó su estreno en todos los cines del país para el 13 de agosto y presentó su primer adelanto oficial, que muestra el esperado reencuentro en pantalla grande de Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos, las tres actrices que se convirtieron en referentes de una generación a través de la telenovela juvenil ‘Ven, Baila Quinceañera’ (VBQ), emitida entre 2015 y 2018.

El tráiler ofrece las primeras pistas de una historia cargada de humor, adrenalina y situaciones inesperadas en torno a una boda que se sale de control. Las escenas dinámicas y la presencia de los tres personajes en situaciones impredecibles dejan en claro el tono de la producción: una comedia con elementos de acción donde nada resulta ser lo que parece.

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Tres actrices posan sonrientes: una con cartel "Primer día de rodaje", otra en un evento y la tercera con claqueta de "Mañana me caso"
La película peruana “Mañana me caso” confirmó su estreno en los cines del Perú para el 13 de agosto de 2026.

Un reencuentro que sus fanáticos esperaban hace años

La expectativa en torno a la película se explica, en buena medida, por la historia personal que une y separó a las tres actrices durante años. Tras su éxito en VBQ, el trío atravesó un período de distanciamiento alimentado por rumores vinculados a situaciones personales, en particular relacionadas con el actor argentino Pablo Heredia, quien fue pareja sentimental de las tres en distintos momentos.

Las propias Fuller, Goñi y Laos han declarado en entrevistas que el vínculo entre ellas es hoy más sólido que nunca y que el proyecto representa una nueva etapa.

Cuatro mujeres sonrientes en vestidos de noche y un traje posan frente a un coche plateado de noche, con una de ellas sosteniendo un teléfono para una selfie
“Mañana me caso” reúne acción y comedia en una historia sobre una boda que se sale de control.

El anuncio oficial de la película se realizó en septiembre de 2025 y generó una respuesta masiva en redes sociales. El primer teaser, lanzado en marzo de 2026, ya había confirmado el tono de la trama y avivado la expectativa del público que las siguió desde sus inicios televisivos.

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El equipo detrás de la producción

‘Mañana me caso’ cuenta con dirección de Pancho Tuesta y una historia original de Miguel Zuloaga, quien también integra el equipo de producción ejecutiva junto a JP Ortiz, Sergio Delgado León y Phillip Chu Joy. La cinta es una producción de Quantico Film, LadoB Films y Arte y Escena.

Cuatro mujeres en una van vintage con globos rojos de corazón. Una lleva gafas, otra tiene el pelo largo y oscuro, y otra rubio
El tráiler de “Mañana me caso” mostró el reencuentro en cine de Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos.

Además de las tres protagonistas, el elenco incluye a Vanessa Jerí, Joaquín de Orbegoso, Joaquín Escobar, Mayella Lloclla, Miguel Dávalos y la primera actriz Haydeé Cáceres, entre otros reconocidos talentos del cine y la televisión peruana.

Quiénes son las protagonistas

Ale Fuller es actriz peruana con una trayectoria consolidada en telenovelas juveniles y proyectos televisivos. Mayra Goñi combina la actuación con una carrera musical y ha vivido por temporadas en Estados Unidos, donde continuó desarrollando su perfil artístico.

Un grupo de amigos sonríe y abraza en una discoteca con iluminación verde, rosada y naranja, reflejando un ambiente de fiesta
“Mañana me caso” tiene dirección de Pancho Tuesta y una historia original de Miguel Zuloaga, que también integra la producción ejecutiva.

Recientemente participó en ‘El Gran Chef Famosos’, donde retomó el vínculo con Fuller y Laos. Flavia Laos, actriz, modelo e influencer, ha incursionado también en la música y el modelaje, y mantiene una activa presencia en redes sociales. ‘Mañana me caso’ llega a los cines del Perú el 13 de agosto de 2026.

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