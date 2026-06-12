Identifican al sicario que asesinó al alcalde Víctor Hugo Febre en Piura: ¿otros denetidos fueron envenenados?

La Policía de Piura identificó a Fabricio Sebastián Fiestas Susanívar, de 18 años, como presunto autor material del asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre, ocurrido en Veintiséis de Octubre el 21 de mayo

Las autoridades policiales de la región de Piura identificaron a Fabricio Sebastián Fiestas Susanívar, de 18 años, como el autor material del asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre, ocurrido el 21 de mayo en el distrito de Veintiséis de Octubre.

Según un informe publicado este jueves por el diario local La Hora, que cita fuentes de la institución, el joven habría sido capturado en Chimbote (Áncash) y luego trasladado a Piura para llevar a cabo el ataque.

La investigación policial indica que César Augusto Sánchez Cornejo, conocido como ‘Muerte’, habría ordenado a Jhon Darwin Ponce Torres, alias ‘La Pájara’, viajar a Chimbote para encontrarse con Fiestas Susanívar.

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Posteriormente, ambos se dirigieron a la región norteña, donde permanecieron ocultos en una vivienda facilitada por William Hernán Tezen Gonza, alias ‘Pochola’, quien fue detenido recientemente tras hallarse prófugo y, según los investigadores, brindó apoyo logístico y refugio.

El INPE desmintió rumores sobre el envenenamiento de tres internos vinculados al caso y aseguró que se encuentran en buen estado de salud bajo resguardo

“Esta captura es muy importante, ya que permite fortalecer la línea operativa respecto a la implicancia de los autores materiales e intelectuales involucrados en este complejo proceso investigatorio”, afirmó el director de Investigación Criminal de la PNP, general Víctor Revoredo.

El alto mando policial precisó que la organización criminal implicada ofrece servicios ilícitos relacionados con tráfico de tierras, con montos que van de 3.000 a 10.000 soles.

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Mientras continúa la investigación, la regidora del municipio distrital, Patricia Niño Febres, se entregó a las autoridades, tras lo cual el Poder Judicial ordenó su detención preliminar por siete días.

El juez Máximo Ríos Olivos, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia de Piura, declaró procedente el pedido de la Fiscalía contra Niño Febres y Tezen Gonza por su presunta implicancia en el crimen, aunque la concejala alegó inocencia.

De forma paralela, comenzó a circular en redes sociales la versión de un supuesto envenenamiento de tres detenidos por este caso, quienes permanecen recluidos en el penal de Piura, lo que generó inquietud entre familiares y la opinión pública.

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La regidora Patricia Niño Febres se entregó a las autoridades y el Poder Judicial ordenó su detención preliminar, junto con Tezen Gonza, por presunta implicancia en el asesinato

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desmintió estos rumores mediante un comunicado y aclaró que “los internos Deyvis Gallo Lozada, Derion Gallo Lozada y Jhon Ponce Torres se encuentran en buen estado de salud, aislados por razones de seguridad y sin señales de haber sido víctimas de ataques contra su integridad física o su vida”.

“El INPE exhorta a los medios de comunicación social a confirmar toda información que difunden a través de fuentes oficiales, ya que afectan el orden institucional y generan zozobra en los familiares de la población penal. Las autoridades de ese recinto penitenciario mantienen comunicación constante con los referidos internos”, añadió el organismo.

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El burgomaestre, nacido en la provincia andina de Ayabaca, se encontraba en el interior de su camioneta cuando sufrió el atentado, tras lo cual fue trasladado de emergencia al centro de salud de San Sebastián, donde los médicos solo confirmaron su deceso debido a la gravedad de las heridas. Su chofer y agente de seguridad se encuentran heridos.

Febre, de 44 años, había militado en el partido político Acción Popular entre 2006 y 2010 y luego en Unión Democrática del Norte, con la que fue elegido regidor distrital en 2014. En 2018 postuló sin éxito a la alcaldía del mismo distrito por Unión por el Perú. En 2022 resultó electo alcalde por el movimiento Contigo Región.

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