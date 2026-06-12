Municipalidad de Surquillo lanza 30 puestos de trabajo para personas con primaria y secundaria: sueldos llegan hasta S/ 2.800

La Municipalidad de Surquillo anunció una nueva convocatoria de trabajo bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), dirigida a personas con estudios de primaria incompleta y secundaria completa. El proceso ofrece 30 vacantes en diversas áreas operativas y de seguridad ciudadana, con remuneraciones que oscilan entre S/ 1.350 y S/ 2.800 mensuales.
Esta oportunidad laboral representa una alternativa para quienes buscan empleo en el sector público durante junio de 2026. Entre los puestos disponibles figuran operarios de áreas verdes, limpieza, recolección de residuos sólidos, serenos motorizados, serenos choferes, operadores de cámara y supervisores de serenazgo. Las fechas de postulación varían según cada plaza, por lo que los interesados deben revisar cuidadosamente los cronogramas establecidos.
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¿Qué puestos ofrece la Municipalidad de Surquillo y cuánto pagan?
La convocatoria contempla un total de 30 vacantes distribuidas en ocho perfiles laborales. Los puestos con mayores ingresos corresponden a operarios de recolección de residuos sólidos municipales, quienes recibirán una remuneración mensual de S/ 2.800.
Las plazas disponibles son las siguientes:
Operario(a) de áreas verdes
- Vacantes: 2
- Formación requerida: Primaria incompleta
- Sueldo: S/ 1.350
- Fecha límite de postulación: 22 de junio de 2026
Operario(a) de limpieza
- Vacantes: 4
- Formación requerida: Primaria incompleta
- Sueldo: S/ 1.850
- Fecha límite de postulación: 22 de junio de 2026
Operario(a) de recolección de residuos sólidos municipales
- Vacantes: 6
- Formación requerida: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 2.800
- Fecha límite de postulación: 22 de junio de 2026
Sereno(a) motorizado(a)
- Vacantes: 4
- Formación requerida: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 1.900
- Fecha límite de postulación: 25 de junio de 2026
Sereno(a) chofer de serenazgo
- Vacantes: 8
- Formación requerida: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 2.000
- Fecha límite de postulación: 25 de junio de 2026
Operador(a) de cámara
- Vacantes: 4
- Formación requerida: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 1.600
- Fecha límite de postulación: 25 de junio de 2026
Sereno(a) a pie
- Vacantes: 1
- Formación requerida: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 1.500
- Fecha límite de postulación: 25 de junio de 2026
Supervisor(a) de serenazgo
- Vacantes: 1
- Formación requerida: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 2.000
- Fecha límite de postulación: 25 de junio de 2026
Las vacantes están destinadas a labores que forman parte de los servicios esenciales que brinda la comuna, especialmente en áreas relacionadas con el mantenimiento de espacios públicos, limpieza urbana y seguridad ciudadana.
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¿Cómo postular a las vacantes de la Municipalidad de Surquillo?
Las personas interesadas en participar en esta convocatoria deben verificar previamente que cumplen con todos los requisitos exigidos para el puesto al que desean acceder. Asimismo, es importante revisar la documentación solicitada en las bases de cada proceso, ya que algunas plazas requieren formatos, anexos o declaraciones específicas que deben adjuntarse durante la inscripción.
Otro aspecto fundamental es respetar las fechas de cierre de cada convocatoria. Mientras algunos cargos reciben postulaciones hasta el 22 de junio, otros permanecerán habilitados hasta el 25 de junio de 2026.
La Municipalidad de Surquillo ha establecido procesos diferenciados para cada perfil, por lo que los candidatos deben descargar y revisar las bases correspondientes antes de iniciar su inscripción. En dichos documentos se detallan las funciones, experiencia requerida, criterios de evaluación y demás condiciones que regirán la selección de personal.
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Esta nueva convocatoria CAS se suma a las oportunidades laborales que diversas entidades públicas vienen ofreciendo durante junio, especialmente para personas que cuentan con primaria o secundaria completa y buscan incorporarse al mercado laboral formal.
Los puestos vinculados a limpieza pública, áreas verdes y recolección de residuos destacan por concentrar buena parte de las vacantes disponibles, mientras que las plazas de serenazgo buscan reforzar las acciones de vigilancia y seguridad en el distrito.
Debido al número limitado de puestos y al interés que suelen generar las convocatorias municipales, se recomienda a los postulantes reunir con anticipación toda la documentación requerida y presentar su expediente dentro de los plazos establecidos para evitar inconvenientes durante el proceso de selección.
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