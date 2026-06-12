APP de César Acuña abandona contienda en La Libertad y abre la puerta a su desaparición: “El partido necesita refundación”

Alianza Para el Progreso (APP) decidió retirar su fórmula regional para las elecciones en La Libertad tras los resultados de la primera vuelta

La organización política Alianza Para el Progreso (APP), liderada por el excandidato presidencial César Acuña, comunicó este miércoles el retiro de su fórmula regional para las elecciones en La Libertad.

A través de un pronunciamiento de Martín Namay, responsable político en la región, el partido admitió que los resultados de la primera vuelta, celebrada el 12 de abril, reflejaron el sentir de la ciudadanía. “Nuestro partido ha evaluado el mensaje de la población en las urnas con lo que realmente esperan de los partidos políticos en adelante”, manifestó.

El comunicado precisó que esta decisión se tomó tras una revisión interna y consultas con militantes. “No ha sido fácil, pero consideramos que las organizaciones políticas son bases fundamentales de la democracia en todo país”, sostuvo Namay al explicar la posición de la agrupación, que en un inicio había presentado candidaturas para la región y sus provincias.

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De este modo, APP retira su postulación al Gobierno Regional de La Libertad en los comicios del 4 de octubre, en los que se elegirán autoridades para el periodo 2027-2030. Según el portavoz, la postura se adoptó “luego de evaluar de manera familiar la situación respectiva”.

El partido reconoció que el bajo respaldo en las urnas reflejó el descontento de la ciudadanía con su propuesta

Namay señaló que la organización se propone iniciar un proceso de refundación y reestructuración para “recuperar la confianza ciudadana”, después de que la candidatura de Acuña acabara en el puesto 13 del escrutinio oficial.

“Somos conscientes en concertar que el partido necesita pasar por un proceso de refundación y reestructuración política partidaria que nos permita volver a obtener la confianza del pueblo”, afirmó.

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A pesar del retiro de la candidatura regional, el vocero ratificó el respaldo a las fórmulas provinciales y distritales, a quienes garantizó apoyo logístico y político durante la campaña. “Con la confianza de nuestro líder político, César Acuña, luego de las elecciones, vamos a iniciar el trabajo de reingeniería de Alianza Para el Progreso, trabajar en la reconstrucción y refundación de nuestro partido”, añadió.

APP anunció el inicio de un proceso de refundación y reestructuración para intentar recuperar la confianza ciudadana

De acuerdo con el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en la primera vuelta APP alcanzó 192,516 votos válidos, equivalentes al 1.51%, cifra insuficiente para superar la valla electoral.

En su reaparición ante cámaras, Acuña responsabilizó a los medios de comunicación por su fracaso electoral. “Los grandes culpables son los medios de comunicación (...) que han tratado de comunicar cosas que la verdad me ha hecho mucho daño. Es la primera vez en la historia de la política nacional que han difundido una mala información contra un candidato presidencial”, expresó, incómodo.

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“El caso del hermano de Acuña. El caso del gerente, el funcionario de Acuña. El caso del Ministerio de Salud, el responsable es Acuña. El contrato de una persona en Chiclayo, el responsable es Acuña”, dijo.

“El pueblo dijo: ¿qué pasa con Acuña? ¿Quiénes son los responsables? Los medios de comunicación que se han encargado de malinformar a la población, porque realmente yo no soy corrupto”, concluyó.