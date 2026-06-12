Antecedentes penales en Perú: cómo sacar el certificado por internet, cuánto cuesta el trámite y qué hacer si aparece observado

Te enseñamos a solicitar el certificado de antecedentes penales de manera online. Conoce todos los pasos.

El acceso a certificados vinculados con antecedentes penales, judiciales y policiales constituye uno de los trámites más solicitados por ciudadanos que necesitan acreditar su situación legal ante entidades públicas y privadas. La digitalización de diversos servicios estatales permitió que parte de estos procedimientos pueda realizarse desde una computadora, con el objetivo de reducir tiempos de atención y facilitar la obtención de documentos oficiales.

Entre los documentos más requeridos figura el Certificado de Antecedentes Penales, utilizado con frecuencia durante procesos de contratación laboral, solicitudes de visa y otros trámites administrativos. El Poder Judicial ofrece actualmente una modalidad electrónica que permite generar el certificado en formato digital, siempre que el usuario cumpla con los requisitos establecidos.

PUBLICIDAD

La disponibilidad de plataformas virtuales también alcanza a otros documentos relacionados con antecedentes judiciales. Sin embargo, cada certificado posee características, costos y condiciones específicas que deben ser consideradas antes de iniciar una solicitud.

Certificado de Antecedentes Penales: qué acredita y cuál es su vigencia

El Certificado de Antecedentes Penales es un documento oficial que informa si una persona registra o no sentencias condenatorias por la comisión de delitos. Su uso resulta habitual en procesos de selección de personal, trámites migratorios y solicitudes presentadas ante instituciones públicas o privadas.

De acuerdo con la información del Poder Judicial, el documento mantiene una vigencia de 90 días calendario. Para solicitarlo, el interesado debe contar con DNI, pasaporte o carné de extranjería. En caso de representación mediante apoderado, corresponde presentar además la documentación que acredite dicha facultad.

PUBLICIDAD

La entidad precisa que el certificado electrónico posee la misma validez que el documento emitido en oficinas del Poder Judicial o en agencias autorizadas del Banco de la Nación.

Costo del trámite y modalidades de pago disponibles

Documento que certifica si registra antecedentes penales.

La tasa administrativa para obtener el Certificado de Antecedentes Penales asciende a S/ 40.40. El pago puede efectuarse de manera virtual mediante la plataforma Págalo.pe utilizando tarjetas Visa, MasterCard o American Express, tanto de crédito como de débito.

También existe la posibilidad de cancelar el monto en oficinas del Banco de la Nación, agentes Multired o mediante Multired Virtual. Quienes opten por esta modalidad deben conservar el comprobante, debido a que el sistema solicitará el código correspondiente durante el registro del trámite electrónico.

PUBLICIDAD

Las autoridades recomiendan verificar previamente la información del pago para evitar observaciones o retrasos durante el proceso de validación.

Cómo solicitar el certificado electrónico desde una computadora

El trámite digital únicamente puede desarrollarse desde una computadora de escritorio o una laptop. La plataforma no admite solicitudes efectuadas desde teléfonos móviles o tabletas.

Una vez completado el registro de datos personales y validado el pago, el sistema genera una conformidad de registro. Si la persona no registra antecedentes penales, el certificado queda disponible para descarga inmediata.

Paralelamente, el usuario recibe un correo electrónico con un enlace destinado a la obtención del documento. Este procedimiento permite acceder al certificado sin acudir físicamente a una oficina del Poder Judicial.

PUBLICIDAD

Descarga del documento y validación electrónica

Para las empresas es importante que los postulantes presenten para verificar que no tienen algún historial delictivo

El Certificado de Antecedentes Penales se emite en formato PDF y cuenta con firma digital del Poder Judicial. El archivo puede descargarse directamente desde el enlace remitido al correo electrónico o desde la conformidad generada por el sistema.

La versión digital incorpora mecanismos de validación que permiten verificar su autenticidad. Debido a su carácter oficial, posee la misma eficacia para trámites administrativos que el certificado obtenido de manera presencial.

Quienes requieran una copia física pueden imprimir el archivo PDF luego de completar la descarga correspondiente.

Qué ocurre cuando el trámite figura como observado

Existen casos en los que el sistema detecta coincidencias de nombres con registros presentes en la base de datos del Poder Judicial. Cuando ello sucede, la solicitud aparece con la condición de “Trámite observado”.

PUBLICIDAD

Según la información oficial, el usuario debe esperar aproximadamente 30 minutos para recibir una notificación por correo electrónico sobre el resultado de la verificación. Si la observación está relacionada con antecedentes penales registrados, será necesario acudir a la sede donde se realizó la búsqueda para validar la identidad mediante la presentación del DNI.

Tras completar ese procedimiento presencial, el certificado puede descargarse a través de la opción denominada “Acceder a Trámite Realizado”.

Diferencias entre antecedentes penales, judiciales y policiales

Diferencias entre los certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales. (Andina)

Además del certificado emitido por el Poder Judicial, existen otros documentos solicitados con frecuencia para acreditar información vinculada a registros legales.

El Certificado de Antecedentes Judiciales acredita la existencia o ausencia de inscripciones de documentos judiciales y administrativos dentro del sistema penitenciario. Este trámite posee una vigencia de 90 días calendario y tiene un costo de S/ 37.70. La modalidad electrónica no aplica para determinados grupos, entre ellos ciudadanos peruanos nacidos en el extranjero, extranjeros nacionalizados peruanos y personas recluidas en establecimientos penitenciarios.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el Certificado de Antecedentes Policiales refleja si una persona registra antecedentes policiales. La Policía Nacional del Perú expide este documento para trámites como estudios, trabajo o solicitudes migratorias. El costo asciende a S/ 133.28 para uso en el extranjero y a S/ 47.40 para viaje al exterior. La entrega se realiza 24 horas después de presentada la solicitud y requiere verificación biométrica mediante huella dactilar.

Cada certificado responde a finalidades distintas, por lo que las entidades solicitantes suelen indicar expresamente cuál de ellos debe ser presentado durante el trámite correspondiente.