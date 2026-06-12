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Esteban Pavez sorprendió en entrenamiento de equipo chileno mientras espera los trabajos de Alianza Lima: “Invitado de lujo”

El volante chileno visitó el recinto colocolino en pleno receso y participó de una práctica del equipo juvenil albo, una aparición que el club difundió en sus redes sociales

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Esteban Pavez – Aliaza Lima – Colo Colo – Perú – deportes – 11 junio
Durante el receso del fútbol peruano, el mediocampista de Alianza Lima se integró como invitado a una sesión del plantel Sub-20 que conduce Braulio Leal, en la antesala del duelo ante Deportes Recoleta (Colo Colo Fútbol Joven)

Aunque el calendario de la Liga 1 lo ubica en período de descanso, el mediocampista chileno Esteban Pavez mantuvo actividad física y aprovechó su paso por Chile para regresar al recinto de Macul.

La presencia del mediocampista no pasó inadvertida: Colo Colo difundió imágenes y mensajes que confirmaron su participación en la sesión del equipo juvenil.

En sus plataformas oficiales, el club chileno describió la visita con una frase breve y celebratoria: “Invitado de lujo. Esteban Pavez visitó el Monumental y entrenó con la categoría que dirige Braulio Leal previo al desafío ante Deportes Recoleta”. La publicación disparó reacciones entre seguidores de Colo Colo y también de Alianza Lima, que lo identificaron con la camiseta del “Popular” en plena pausa competitiva.

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La práctica con la Sub-20 y el mensaje de Colo Colo

Esteban Pavez – Aliaza Lima – Colo Colo – Perú – deportes – 11 junio
El volante de Alianza Lima aprovechó el receso competitivo para regresar a Macul, donde entrenó junto al plantel juvenil y recibió un cálido reconocimiento del club albo. (Colo Colo Fútbol Joven)

La jornada se desarrolló con el grupo Sub-20 que conduce Braulio Leal, técnico de esa categoría. Colo Colo enmarcó el entrenamiento en la antesala del duelo ante Deportes Recoleta, encuentro para el que el plantel juvenil ajusta detalles en el Estadio Monumental.

Pavez, formado y consolidado en su etapa anterior en Macul, se integró a la rutina como un visitante habitual de la casa que conoce. Su aparición se dio, además, en un contexto de receso para el fútbol peruano por el Mundial 2026, período que varios futbolistas aprovechan para realizar trabajos físicos fuera de sus clubes.

El club albo no informó un rol específico del mediocampista dentro de la práctica más allá de su participación en el entrenamiento, no detalló si hubo charla formal con el plantel. La comunicación institucional se centró en la visita y en el simbolismo de recibir a un ex capitán en el Monumental.

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Un referente del “Cacique” con una década en Macul y nueve títulos

Esteban Pavez – Aliaza Lima – Colo Colo – Perú – deportes – 11 junio
El mediocampista chileno regresó a Macul respaldado por un legado de éxitos y liderazgo, además de su permanente reconocimiento hacia los jóvenes talentos del club. (Colo Colo Fútbol Joven)

En Colo Colo, Pavez construyó una relación de largo plazo: estuvo más de una década en el club y ganó nueve títulos, condición que lo ubica entre los jugadores identificados por la hinchada como referentes de un ciclo extendido.

Ese vínculo explicó el tono con el que el club presentó su regreso al estadio. El propio jugador, días antes de la visita, había anticipado en diálogo con Radio ADN que sus excompañeros lo recibirían “con los brazos abiertos” en Macul.

En esa misma conversación radial, Pavez valoró el protagonismo de futbolistas jóvenes dentro del primer equipo de Colo Colo y sostuvo: “Colo Colo siempre tiene que priorizar la cantera, tienen muy buenos jugadores. Los mejores jugadores del fútbol chileno están en la cantera”.

En el repaso de nombres, el volante elogió a Gabriel Maureira y a Diego Ulloa. “Hay un caso especial que me pone muy contento: Gabriel Maureira. Lo conozco hace un año y como ha progresado es increíble. Y también Diego Ulloa que lo está haciendo espectacular, fue capitán y eso me enorgullece mucho”, indicó.

Luego amplió su apreciación sobre Maureira y el recorrido de los juveniles hasta consolidarse: “Desde que llegó tuvimos una linda amistad, una linda conexión. Muy parecido como me tocó a mí, dar la vuelta larga, tres años a préstamo. Ahora está en la selección, muy contento por él y se lo merece”.

Su presente en Alianza Lima

Esteban Pavez – Aliaza Lima – Colo Colo – Perú – deportes – 11 junio
Pavez destacó que su llegada a Alianza Lima cumplió las expectativas que tenía al dejar Colo Colo, en una campaña marcada por regularidad y éxito deportivo. (Colo Colo Fútbol Joven)

Pavez llegó a Alianza Lima tras un tramo final de 2025 con menos continuidad en Colo Colo, donde quedó relegado al banco con Fernando Ortiz. En el conjunto peruano, su situación cambió: se convirtió en una pieza habitual para Pablo Guede y fue titular en la mayoría de los partidos, en una campaña que terminó con el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

En ese primer semestre, el mediocampista disputó 14 encuentros en el Apertura y anotó un gol ante Sporting Cristal. Su rendimiento y su adaptación al nuevo entorno quedaron reflejados en sus declaraciones a Radio ADN después de la consagración.

“Creo que se dio todo como, como lo pensé de un principio. Desde que llegué a Alianza, que, que mi idea era ser campeón. Se pudo lograr el primer objetivo, así que muy contento por eso, la verdad”, afirmó. En la misma entrevista, agregó: “Feliz, la verdad que feliz. Creo que fue la mejor decisión que he poder tomado, haberme ido a Alianza. Y la verdad que contento, la verdad que me volví a reencantar con el fútbol, volví a disfrutar y estoy feliz de eso”.

También se refirió al grupo y al respaldo interno en su llegada, con una mención puntual a Paolo Guerrero: “Me encontré con un muy buen grupo humano, muchos jugadores de experiencia, muy humildes. Me hicieron sentir el primer día en casa y la verdad que, que eso fue bastante importante para mí”.

Al trazar similitudes entre ambos clubes, Pavez señaló: “Matute es muy parecido al estadio Monumental”, y describió el ambiente de la hinchada: “La gente es muy pasional, es un equipo que hay que ganar en todos lados”. En esa línea, relató escenas del seguimiento de los aficionados en los viajes: “Vamos a jugar de visita y hacen ‘arengazo’ (banderazo), se llenan en todos lados, los hoteles llenos de gente, el aeropuerto una locura”.

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