No es el aguadito ni el caldo de gallina: esta es la mejor sopa peruana, según ranking de Taste Atlas

Durante la época de invierno, las sopas son los clásicos pedidos de los peruanos - Créditos: Agencia Andina.

La diversidad y riqueza de la gastronomía peruana sigue siendo reconocida a nivel global, especialmente por la variedad de sus sopas tradicionales. En esta ocasión, un reciente ranking de Taste Atlas ha revelado cuál es la sopa nacional mejor valorada.

El resultado sorprendió a los paladares más exigentes y desafió la popularidad de platos ampliamente conocidos como el aguadito o el caldo de gallina.

De acuerdo al informe elaborado tras recopilar evaluaciones de comensales y expertos culinarios, el chupe de camarones se alza en la primera posición con una puntuación de 4.3 sobre 5.

Esta contundente sopa de origen arequipeño destaca por su preparación a base de caldo de pescado, camarones frescos, cebolla, ajo y papa amarilla. Además, dependiendo de la región y la receta familiar, suelen incorporarse elementos como arroz, frijoles, zanahorias y guisantes, lo que da lugar a distintas variaciones locales.

El chupe de camarones es originario de Arequipa y se convirtió en el primer lugar del ranking de Taste Atlas - Créditos: Agencia Andina.

Servido en cuencos hondos y decorado con perejil fresco, el chupe de camarones es considerado una auténtica joya de la cocina nacional.

Conocido como chuwa misa, cuyo significado literal es “cuenco hondo”, este guiso ancestral se elaboraba tradicionalmente con papas, carne de llama y hierbas andinas, elementos básicos de la dieta prehispánica.

La llegada de los colonizadores europeos a la región sería fundamental para la transformación de esta receta. Tras la conquista, los habitantes de Arequipa comenzaron a aprovechar los camarones de río, incorporando nuevas técnicas y alimentos traídos por los españoles.

El uso de lácteos como leche y queso, además de la integración de los crustáceos en distintas preparaciones como ceviche y saltado, dieron como resultado final el conocido chupe de camarones que hoy goza de reconocimiento internacional.

En el segundo peldaño del ranking se encuentra la sopa criolla, con un puntaje de 4.2. Este clásico peruano suele considerarse un plato reconfortante y nutritivo. Sus ingredientes principales incluyen carne de res, cebolla, ajo, pasta de ají panca, pasta de tomate, caldo, papas, cabello de ángel, leche evaporada, orégano y huevos frescos.

La sopa criolla se convierte en una de las mejores del Perú - Créditos: Andina.

Antes de servirse, lo habitual es adornar la sopa con crotones caseros, aportando textura y sabor. Se cree que surgió en el contexto de la inmigración italiana, y se recomienda especialmente para combatir las bajas temperaturas del invierno.

El tercer lugar lo ocupa el chupe de mariscos, que logra una calificación de 4.1 gracias a su sabor robusto y textura cremosa. Este plato destaca por su utilización de arroz para espesar la preparación, así como por la inclusión de papas, choclo, cebollas, ajo, tomates y guisantes.

La característica distintiva frente a otros caldos reside en la adición de productos lácteos. Es común emplear leche evaporada o leche fresca para obtener una consistencia densa y cremosa, y en algunas variantes, se añade queso, que se funde al integrarse en la sopa.

Tres recetas tradicionales, preparadas con ingredientes emblemáticos y métodos transmitidos de generación en generación, ocupan el podio de las mejores sopas peruanas. La lista demuestra que la creatividad, la historia y la diversidad regional siguen presentes en cada plato que conquista a críticos y comensales locales y extranjeros.