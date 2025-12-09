Magaly Medina estalla por pregunta a Tilsa Lozano en EVDLV: “Nunca fue la enamorada del ‘Loco’ Vargas, fue la amante”

Magaly aseguró que se intenta suavizar el vínculo clandestino entre Lozano y Vargas, recordando que el futbolista jamás la oficializó. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La más reciente emisión de Magaly TV La Firme este 8 de diciembre, la conductora Magaly Medina no dudó en criticar la reciente presentación de Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad, donde volvió a abordar el capítulo más mediático de su vida: su romance clandestino con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.

Aunque se trata de una historia que la exmodelo ha contado en repetidas ocasiones desde el 2013, en esta nueva aparición surgió un detalle que descolocó totalmente a Medina: la forma en que el programa planteó la primera pregunta del sillón rojo.

La interrogante decía: “¿Te arrepientes de haber sido la enamorada del Loco Vargas?”, una frase que para la periodista no solo distorsiona los hechos, sino que —según afirmó en vivo— intenta “limpiar la imagen” de Lozano, presentándola bajo un rótulo que jamás le correspondió.

Desde el inicio de su intervención, Magaly se mostró incrédula ante la idea de que alguien hubiera colocado a Tilsa en el lugar de una novia formal. Por ello fue directa: “¿En qué momento fue la novia del Loco Vargas? Ella fue la clandestina, la amante”, enfatizó, recordando cómo se desarrolló realmente la relación extramatrimonial que ambos sostuvieron mientras el futbolista estaba casado y formaba una familia.

En su estilo característico, la conductora no solo marcó distancia con la narrativa que se intentaba construir en el programa de Beto Ortiz, sino que cuestionó que esta versión se haya normalizado como si fuera la verdad. “Qué manera de querer limpiarla”, añadió, asegurando que la historia presentada era tan absurda que parecía “una historia sacada de locura”.

Al iniciar el segmento, Magaly expresó su sorpresa de que Tilsa volviera a sentarse en el sillón rojo. “Qué ganas de seguir exprimiendo el limón del mismo tema”, comentó, señalando que, a pesar de que Lozano dice tener otros episodios de su vida para conversar —como su matrimonio, el padre de sus hijos o sus parejas previas— siempre termina regresando a la misma historia. “Cada vez que se le acaba la conversación y parece que el dinero no entra a la economía del hogar, se sienta y habla”, ironizó.

Magaly Medina: “¿En qué momento fue su enamorada?"

+Medina incluso especuló sobre el pago que Tilsa habría recibido. “¿Cuánto se habrá llevado? Mínimo, unos veinticinco mil soles”, afirmó, añadiendo que por ese monto a la exmodelo no le importaría volver a exponer la historia que tanto daño causó en su momento.

Luego, la conductora analizó el momento en que Ortiz le preguntó a Lozano si se arrepentía de “haber sido la enamorada de Vargas”. Para Magaly, esa frase era una falta total a la verdad. “¿En qué momento fue su enamorada? Levante la mano quien lo crea. Ella fue la clandestina, la amante”, insistió, cuestionando que se pretenda modificar los hechos para suavizar lo ocurrido hace más de una década. “¿En qué momento la subieron de categoría?”, preguntó con sarcasmo.

En el informe emitido por el programa, la voz en off también reforzó esta postura, recordando que desde el año 2013 Tilsa ha contado su versión de los años en que mantuvo una relación oculta con Vargas. Además, se citó parte de lo que dijo la exmodelo en EVDLV, donde aseguró que el episodio le dejó dolor, reflexión y crecimiento personal. “Todo lo que pasé, sufrí y lloré me forjó… Hoy soy mamá y tengo otra conciencia”, expresó Lozano.

Pero el informe fue contundente al señalar que, a pesar de que ahora la exmodelo habla de empatía y conciencia, es ella misma quien sigue volviendo al episodio que perjudicó a la entonces esposa del futbolista. “Cuánta consideración la tuya, que cada cierto tiempo hablas de un capítulo que dañó a la familia del Loco Vargas”, ironizó la narración.

En otro extracto del sillón rojo, Tilsa confesó: “Me arrepiento de haber hecho daño a otras personas… ver gente sufrir y llorar no me gusta”. Sin embargo, la voz en off la cuestionó por haber mantenido este relato como parte recurrente de su exposición pública, incluso en programas, podcasts y contenido digital.

Magaly retomó esa línea crítica en el estudio. Recordó cómo, en su momento, Tilsa incluso llegaba a enviar indirectas públicas a la esposa de Vargas, desde mensajes aparentemente inocentes hasta publicaciones desde Italia, donde se encontraba con el futbolista. “Ella trataba de darle pica”, recordó. “Todos vimos cómo se vanagloriaba de ser la amante. Y ahora viene a decir que fue la enamorada”.

‘Loco’ Vargas no menciona a Tilsa Lozano

Pero la parte que más indignó a la conductora fue escuchar a Tilsa decir que, en realidad, los televidentes son quienes se quedaron pegados al tema, y que habría sido el propio Vargas quien “siguió haciendo marketing” con esa historia. Ante ello, Magaly estalló: “Permíteme carcajearme. El Loco Vargas nunca habló de ti, nunca te mencionó, nunca usó tu historia para nada”.

Reveló además que, incluso ahora, cuando Vargas aparece esporádicamente en podcasts o entrevistas, él solo se refiere a los errores que cometió y al dolor que ocasionó a su familia, nunca a su vínculo con Lozano. “Para él no exististe”, afirmó Medina.

La conductora también criticó la supuesta reflexión de Tilsa, considerándola superficial y contradictoria. “Si realmente pensara en los hijos de Vargas, no estaría reabriendo esta historia cada vez que puede”, expresó. “No has aprendido nada. Solo quieres sentarte porque necesitas ganar billete”.

Magaly concluyó diciendo que no respeta a Lozano porque, a su juicio, la exmodelo todavía actúa sin considerar el impacto que ese capítulo sigue teniendo en una familia que reconstruyó su vida hace años. “La sinvergüencería de algunos no tiene límites”, sostuvo.

