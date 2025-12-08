Tilsa Lozano se arrepiente de haber sido enamorada del ‘Loco’ Vargas: “Pagué mi Karma, hoy pido disculpas”

En su regreso al 'El Valor de la Verdad', la presentadora revivió su historia con el ‘Loco’ Vargas y analizó su crecimiento personal. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Cuando Tilsa Lozano volvió a sentarse en el temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, lo hizo con la serenidad de alguien que ya no huye de su pasado y que está dispuesto a mirarlo de frente, sin filtros ni excusas. A sus 42 años, con una vida reconstruida desde adentro hacia afuera, la exmodelo y presentadora regresó al programa de Beto Ortiz para hablar de más capítulos que marcaron su historia hasta ahora.

Una de ellas, inició con la polémica relación con el futbolista ‘Loco’ Vargas. Pero antes de llegar a cualquier detalle, la primera pregunta marcó el tono de toda la noche: “¿Te arrepientes de haber sido enamorada del ‘Loco’ Vargas?” Y su respuesta, firme y directa, fue: “Sí”.

Esa sola palabra, cargada de historia, abrió la puerta a un viaje emocional hacia una etapa que ella ha calificado como una de las más intensas y dolorosas de su vida. Tilsa no suele usar el verbo “arrepentirse”, pero esta vez admitió que, con el tiempo, ha aprendido a verse como una espectadora de su propia historia. “Hoy, a mis cuarenta y dos años, no me creería las mismas mentiras de los hombres”, confesó con crudeza. “Fui una pelotuda, pagué mi karma por mil”.

“Fui una pelotuda”: Tilsa Lozano admite errores del pasado y sorprende con potente reflexión en vivo. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Se arrepiente

La afirmación dio paso al suspenso característico del programa. La voz de Beto, acompañada de una música instrumental, soltó la tensión: “La respuesta es… verdad”.

Beto confesó que esperaba que ella respondiera, que no se arrepentía, pues siempre la había considerado parte del grupo de personas que no miran atrás. Tilsa lo corrigió con una reflexión profunda. “Generalmente, soy de las personas que no me arrepiento de nada”, admitió, pero quiso hacer una precisión.

Cada mala decisión —explicó— la ha formado, la ha moldeado, la ha pulido. “Todo lo que pasé, lo que sufrí, lo que lloré, me forjó. Armó la mujer que soy hoy”. Sin embargo, aclaró que hoy, vista desde afuera, desde la madurez, desde la distancia, no tomaría las mismas decisiones. “No me creería los mismos floros, no aceptaría las mismas condiciones ni los mismos códigos. No soy la misma persona”.

Beto aportó una interpretación más ligera: “Había que agradecer esas malas decisiones porque nos ahorraron años de ser un poco cretinos”. Tilsa le respondió con una sonrisa y una pregunta: “¿Por qué cretinos?”. Beto, riendo, le explicó que enamorarse siempre implica un grado de tontera, algo que la exmodeloa no negó.

"Creo que enamorarte te tontea un poco, eso es absoluto”, dijo. Sin embargo, aclaró que hoy en día su visión del amor ha cambiado por completo. “Para mí el amor hoy es paz. Si no me das paz, no. hoy pido disculpas”, afirmó. En contraste, recordó que en aquella época el amor era adrenalina, era llorar, era mentira, era caos.

Tilsa no lo negó, pero también admitió que siente pena por la versión de sí misma de esa época, y por la situación de todos los involucrados. “Creo que nadie la pasó bien”, reflexionó. “Pagué mi karma, y lo pagué multiplicado”. Aclaró que hoy su nivel de conciencia, empatía y consideración hacia quienes participaron de esa historia es completamente distinto. “Hoy pienso en el otro lado. Soy mamá. En esa época no tomaba conciencia de lo que una mamá podía sentir”, explicó. Hoy lo entiende, lo vive y, sobre todo, pide disculpas si es necesario. Sin embargo, precisó: “No considero que haya sido la responsable absoluta de eso”.

Beto le recordó que para enamorarse hacen falta dos, así como para pelear. Tilsa lo confirmó: “Absolutamente”. En ese momento intervino el ‘Zorro’, quien describió a Tilsa como un “ser de luz”, pero con evolución evidente. Contó que antes era efervescente, impulsiva, y que ese mismo carácter alimentaba una relación llena de adrenalina. Pero los años —añadió— cambian a cualquiera. “Ahora, sus decisiones son más tranquilas”, afirmó.

Beto no perdió la oportunidad de bromear: “Un ser de luz también puede electrocutar”. Tilsa rio y siguió el humor: “Apenas me queda una gotita de agua, hago corto circuito”. Entre risas, el conductor la describió como “muy zen”, comparándola con Deepak Chopra. Ella, entre divertida y reflexiva, confirmó que efectivamente hoy está en un momento muy distinto: más consciente, más madura, más en paz consigo misma.

