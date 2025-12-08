Perú

Tilsa Lozano afirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela por qué terminaron: “Él sufrió más que yo”

La modelo contó cómo se conocieron, cómo la distancia la obligó a irse y por qué hoy mantiene un cariño especial por el exguerrero y su familia.

La exmodelo contó por primera vez cómo fue su relación adolescente con el conductor de TV, detalló su despedida en Chaclacayo y recordó cómo la distancia hizo su trabajo. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

En la pregunta número dos de ‘El valor de la verdad’, Tilsa Lozano confirmó algo que, para muchos, era completamente desconocido: tuvo una relación sentimental con Yaco Eskenazi cuando ambos eran apenas unos adolescentes. “Fue una linda historia”, comentó sin titubeos, abriendo un capítulo que jamás había contado públicamente, pese a que —según dijo— Yaco ya lo había mencionado en una entrevista reciente.

La modelo comenzó a reconstruir el romance juvenil que vivió con el hoy conductor y exintegrante de ‘Esto es Guerra’. “Yo tenía catorce y él tendría dieciséis. Venía en su bicicletita, pedaleando”, contó entre risas, recordando una época donde las tardes se llenaban de paseos, encuentros en la calle y conversaciones inocentes.

Explicó que sus abuelas vivían en el mismo barrio de San Isidro, un lugar donde “paraba también el Loco Wagner y varios personajillos inteligentes”. Ese espacio compartido fue el escenario de su romance: “Nos hicimos enamorados. Yo tenía catorce, quince años y fuimos enamorados”.

¿Cómo conoció a Yaco Eskenazi?

El contexto familiar también influyó en cómo se desarrolló la historia. Tilsa explicó que llegó a vivir a la casa de su abuela después del divorcio de sus padres. “Mis papás se divorcian cuando yo tenía trece años. Yo me vengo con mi mamá y llego a la casa de mi abuela”, recordó.

Fue ahí donde conoció al grupo de amigos del barrio y, con ellos, a Yaco. En ese tiempo, él jugaba fútbol y soñaba con llegar a un equipo grande. Para ella, era una etapa de transición: “Extrañaba mi colegio, mis amigas, mi vida en Argentina”. Así que, después de unos meses, la relación se vio interrumpida abruptamente. “Me regreso a Argentina un año. Esa fue la historia. Una linda historia”, dijo con una sonrisa nostálgica. Incluso reveló que el modelo la acompañó a Chaclacayo, donde vivía una tía suya, poco antes de su partida.

En medio de la conversación, surgió una curiosidad sobre el origen del apellido Eskenazi. Beto preguntó si el barrio donde vivían era una zona de familias judías. Tilsa confirmó que sí. “Ahí está el León Pinelo. Es PC, donde están todas las casas del barrio de judíos”. Sin embargo, también aclaró que, aunque el barrio era adinerado, ellos no vivían ese estilo de vida. Entre risas contó: “Éramos los pitucos misios”. Tanto ella como Yaco estaban ahí porque sus abuelas vivían en ese lugar. “Era la casa de nuestras abuelas”, explicó.

Tilsa también recordó los lugares donde pasaban el tiempo: la famosa Bodega Azul, conocida por ser punto de encuentro de jóvenes del barrio. “Ahí estaban todos los malandros”, dijo entre risas, recordando cómo su primo la llevaba a juntarse con el grupo que luego se convertiría en sus amigos de adolescencia.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando recordó su despedida antes de viajar a Argentina. “Para mi despedida él me acompañó. Creo que nos quedamos a dormir en Chaclacayo”, reveló. Cuando Beto le preguntó qué ocurrió allí, Tilsa simplemente respondió con naturalidad:

O sea, yo me fui, pues”, dejando claro que la partida fue la causa principal del final. Pero añadió un detalle tierno: “Creo que él sufrió más que yo”, dijo riendo. Beto le recordó que, a esa edad, las despedidas son un drama. Y ella lo confirmó: “Fue un drama. Lloramos, nos abrazamos, nos juramos amor eterno. Pero cuánta gente se jura amor eterno… y ya pues”, agregó entre carcajadas.

Se llamaban

A pesar de la distancia y la falta de redes sociales —“No había ‘Hi5’, no había redes”, recordó—, siguieron en contacto por un tiempo. Tilsa explicó lo complicado que era comunicarse en esa época: “Tenías que ir a una cabina, marcar códigos… era toda una chamba”. Aun así, lograban llamarse de vez en cuando, aunque la relación terminó apagándose de manera natural, como ocurre con muchos amores adolescentes. “Más que amor de lejos, amor de pendejos”, bromeó. “Éramos unos chibolos. Él con su pasión del fútbol, yo en otra. Y ya pues”.

Pese a que la historia terminó hace décadas, Tilsa aseguró que entre ellos quedó un cariño genuino. “Mi mamá lo adora. Cuando lo veo, nos abrazamos”, contó. “Nos conocemos desde los trece o catorce años. Siempre lo felicito. Me encanta la familia que ha formado”. También destacó la personalidad de Yaco: “Es un tipazo, es criollazo. Es natural. What you see is what you get. Ese es Yaco”.

