Tilsa Lozano revela brutal agresión de su expareja: “Me quemó con un cigarrillo y me puso un cuchillo en la garganta”

La exvengadora narró cómo su expareja la torturó bajo los efectos de las drogas y cómo su madre la salvó.

El rostro de Tilsa Lozano volvió a estremecerse cuando revivió, después de muchos años, uno de los episodios más oscuros de su vida: la noche en que su entonces pareja, un joven de apenas 24 años, la atacó brutalmente, la quemó con un cigarrillo y llegó a ponerle un cuchillo en la garganta. Aquel recuerdo, enterrado por un mecanismo emocional de autodefensa, según la modelo, la acompañó durante años como un fantasma silencioso que hoy decide mostrar no para generar morbo, sino para advertir y, sobre todo, para sanar.

Sentada frente a Beto Ortiz, en el confesionario de ‘El Valor de la Verdad’, la exmodelo respondió sin rodeos cuando escuchó la pregunta que abrió la herida: “¿Te quemaron el rostro con un cigarro?” Tilsa respiró hondo antes de soltar un “Sí” rotundo, una verdad que apareció acompañada del sonido característico del veredicto del polígrafo. Tenía 18 años, mientras que él, su pareja de ese entonces, alrededor de 24.

El conductor quiso saber si su padre conocía la historia, y Tilsa, con la voz baja, pero firme, confirmó que sí, aunque él ya falleció. Luego reveló que su agresor ya no está con vida. “Tuvo una muerte accidental, una horrible muerte, que no se la deseo a nadie, ni a la persona que me quemó la cara”, confesó.

Tilsa Lozano revela su noche de terror

Pero el ataque fue mucho más que un cigarrillo apagado en su piel. Fue una noche de terror, una secuencia de violencia extrema que ella recuerda fragmentada, como si su mente hubiera decidido cubrirla con una manta para protegerla. “Llegué de trabajar. Yo en esa época era mesera en una discoteca. Eran las cuatro de la mañana y al entrar a la casa él estaba escondido. Apenas crucé la puerta me agarró a golpes. Me quemó la cara, me quemó los pies. Me puso un cuchillo en la garganta”, relató.

Aquella madrugada, la joven modelo estaba sola. Nadie escuchó sus gritos ni vio cómo su agresor, alterado por drogas, la sometía a un episodio que ella misma describió como un verdadero infierno. Beto intentó ordenar los hechos y le preguntó cuánto tiempo estuvo encerrada, pero ella aclaró que aquel no fue el episodio de secuestro al que alguna vez también hizo referencia, sino un ataque que duró horas y que habría terminado peor de no ser por su madre.

“Mi mamá apareció a las ocho de la mañana. No sé cómo, no sé por qué. Mi mamá tiene esa conexión conmigo: aparece sin que nadie la busque. Golpeó la puerta, la pateó… y me encontró quemada. Me sacó de ahí”, recordó con la voz quebrada.

Mejor amiga de Tilsa Lozano fue testigo de agresión

Camila, una amiga cercana presente durante la entrevista, también recordó la escena. “Su cara parecía un cenicero. Tenía costras en todo el cachete y en los pies. Y era muy chocante porque él no era así. Era alguien hippie, relajado, empático. Tratábamos de entender qué pasó para que llegara a algo tan brutal”. Ese contraste fue lo que dejó a todos desconcertados.

La amiga explicó que, tiempo después, ambas descubrieron en la casa objetos que evidenciaban que el agresor consumía drogas duras. “Encontramos una cuchara, un encendedor, bicarbonato… un kit completo. Su mente ya estaba mal. La droga lo había trastocado”, contó.

Tilsa asentía. “Él era un chico alegre, buena gente. Pero los celos, y la droga… Los celos los vuelven locos”, reflexionó. Entre lágrimas, agregó: “Creo que yo los elegí así. La que estuvo mal muchos años fui yo.”

Padre de Tilsa Lozano no sabía de agresión brutal a su hija

El padre de Tilsa, presente en el set, confesó que no conocía esa historia en detalle. “Lo que ya está, ya está. Las personas inteligentes aprenden de sus errores. Es algo que me desagrada, pero lo pasado no se cambia.”

Cuando le preguntaron por qué no denunció, su respuesta fue desarmadora: “Me dio pena.” Y luego añadió con crudeza: “Porque era una estúpida, porque tenía dieciocho años.”

Años después volvió a verlo. Tilsa recordó ese instante como un sobresalto: “Era como ver al diablo. Estaba detrás de una reja mirándome.”El sujeto vivía en Cusco, se dedicó a ser DJ y, según la modelo, llegó a perseguirla durante un evento al que asistió. “Creo que estaba drogado también esa noche.”

Sobre su muerte, Tilsa fue clara: se trató de un caso policial que prefirió no detallar. “Ya se fue, ¿para qué? Murió en su ley.”A pesar de todo, mostró compasión: “Creo que no era una persona mala. Era alguien que cometió actos malignos bajo los efectos de la droga.”

