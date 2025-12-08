Perú

Tilsa Lozano revela brutal agresión de su expareja: “Me quemó con un cigarrillo y me puso un cuchillo en la garganta”

La exmodelo recordó cómo fue atacada, quemada y amenazada de muerte por su pareja, que años después falleció en un caso policial

Guardar
La exvengadora narró cómo su expareja la torturó bajo los efectos de las drogas y cómo su madre la salvó. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El rostro de Tilsa Lozano volvió a estremecerse cuando revivió, después de muchos años, uno de los episodios más oscuros de su vida: la noche en que su entonces pareja, un joven de apenas 24 años, la atacó brutalmente, la quemó con un cigarrillo y llegó a ponerle un cuchillo en la garganta. Aquel recuerdo, enterrado por un mecanismo emocional de autodefensa, según la modelo, la acompañó durante años como un fantasma silencioso que hoy decide mostrar no para generar morbo, sino para advertir y, sobre todo, para sanar.

Sentada frente a Beto Ortiz, en el confesionario de ‘El Valor de la Verdad’, la exmodelo respondió sin rodeos cuando escuchó la pregunta que abrió la herida: “¿Te quemaron el rostro con un cigarro?” Tilsa respiró hondo antes de soltar un “Sí” rotundo, una verdad que apareció acompañada del sonido característico del veredicto del polígrafo. Tenía 18 años, mientras que él, su pareja de ese entonces, alrededor de 24.

El conductor quiso saber si su padre conocía la historia, y Tilsa, con la voz baja, pero firme, confirmó que sí, aunque él ya falleció. Luego reveló que su agresor ya no está con vida. “Tuvo una muerte accidental, una horrible muerte, que no se la deseo a nadie, ni a la persona que me quemó la cara”, confesó.

Tilsa Lozano rompe el silencio
Tilsa Lozano rompe el silencio sobre violenta relación a los 18 años: “Fue una noche de terror”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Tilsa Lozano revela su noche de terror

Pero el ataque fue mucho más que un cigarrillo apagado en su piel. Fue una noche de terror, una secuencia de violencia extrema que ella recuerda fragmentada, como si su mente hubiera decidido cubrirla con una manta para protegerla. “Llegué de trabajar. Yo en esa época era mesera en una discoteca. Eran las cuatro de la mañana y al entrar a la casa él estaba escondido. Apenas crucé la puerta me agarró a golpes. Me quemó la cara, me quemó los pies. Me puso un cuchillo en la garganta”, relató.

Aquella madrugada, la joven modelo estaba sola. Nadie escuchó sus gritos ni vio cómo su agresor, alterado por drogas, la sometía a un episodio que ella misma describió como un verdadero infierno. Beto intentó ordenar los hechos y le preguntó cuánto tiempo estuvo encerrada, pero ella aclaró que aquel no fue el episodio de secuestro al que alguna vez también hizo referencia, sino un ataque que duró horas y que habría terminado peor de no ser por su madre.

“Mi mamá apareció a las ocho de la mañana. No sé cómo, no sé por qué. Mi mamá tiene esa conexión conmigo: aparece sin que nadie la busque. Golpeó la puerta, la pateó… y me encontró quemada. Me sacó de ahí”, recordó con la voz quebrada.

Tilsa Lozano rompe el silencio
Tilsa Lozano rompe el silencio sobre violenta relación a los 18 años: “Fue una noche de terror”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Mejor amiga de Tilsa Lozano fue testigo de agresión

Camila, una amiga cercana presente durante la entrevista, también recordó la escena. “Su cara parecía un cenicero. Tenía costras en todo el cachete y en los pies. Y era muy chocante porque él no era así. Era alguien hippie, relajado, empático. Tratábamos de entender qué pasó para que llegara a algo tan brutal”. Ese contraste fue lo que dejó a todos desconcertados.

La amiga explicó que, tiempo después, ambas descubrieron en la casa objetos que evidenciaban que el agresor consumía drogas duras. “Encontramos una cuchara, un encendedor, bicarbonato… un kit completo. Su mente ya estaba mal. La droga lo había trastocado”, contó.

Tilsa asentía. “Él era un chico alegre, buena gente. Pero los celos, y la droga… Los celos los vuelven locos”, reflexionó. Entre lágrimas, agregó: “Creo que yo los elegí así. La que estuvo mal muchos años fui yo.”

Tilsa Lozano rompe el silencio
Tilsa Lozano rompe el silencio sobre violenta relación a los 18 años: “Fue una noche de terror”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Padre de Tilsa Lozano no sabía de agresión brutal a su hija

El padre de Tilsa, presente en el set, confesó que no conocía esa historia en detalle. “Lo que ya está, ya está. Las personas inteligentes aprenden de sus errores. Es algo que me desagrada, pero lo pasado no se cambia.”

Cuando le preguntaron por qué no denunció, su respuesta fue desarmadora: “Me dio pena.” Y luego añadió con crudeza: “Porque era una estúpida, porque tenía dieciocho años.”

Años después volvió a verlo. Tilsa recordó ese instante como un sobresalto: “Era como ver al diablo. Estaba detrás de una reja mirándome.”El sujeto vivía en Cusco, se dedicó a ser DJ y, según la modelo, llegó a perseguirla durante un evento al que asistió. “Creo que estaba drogado también esa noche.”

Sobre su muerte, Tilsa fue clara: se trató de un caso policial que prefirió no detallar. “Ya se fue, ¿para qué? Murió en su ley.”A pesar de todo, mostró compasión: “Creo que no era una persona mala. Era alguien que cometió actos malignos bajo los efectos de la droga.”

Tilsa Lozano rompe el silencio
Tilsa Lozano rompe el silencio sobre violenta relación a los 18 años: “Fue una noche de terror”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Temas Relacionados

Tilsa LozanoEl Valor de la Verdadperu-entretenimiento

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Falabella es sancionada por vender televisor de 55 pulgadas con pantalla rota: fue ordenada a entregar uno nuevo

Según la resolución de Indecopi, la empresa sostuvo ante la clienta que el televisor fue despachado desde sus almacenes en óptimo estado, razón por la cual consideró improcedente su pedido

Falabella es sancionada por vender

Tilsa Lozano afirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela por qué terminaron: “Él sufrió más que yo”

La modelo contó cómo se conocieron, cómo la distancia la obligó a irse y por qué hoy mantiene un cariño especial por el exguerrero y su familia.

Tilsa Lozano afirma que tuvo

La Tinka: mira los resultados del sorteo de este 7 de diciembre y descubre si tu combinación ganó el premio mayor

El sorteo millonario realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka: mira los resultados

Tilsa Lozano admite que ya no le atraería el ‘Loco’ Vargas y se burla de su físico: “¿No lo has visto?”

Entre risas, la modelo dijo que sus gustos han cambiado y que la historia con el exfutbolista ya no existe para ninguno. Contó cómo incluso un bikini morado revive su exromance

Tilsa Lozano admite que ya
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller corrige a José Jerí

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

Alfredo Barnechea es el candidato presidencial de Acción Popular: derrotó a Julio Chávez en medio de acusaciones de fraude

US$138 millones en compras del Ministerio del Interior bajo sospecha: revelan red de contratos irregulares

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de 4 mil soles en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Mesías Guevara es el candidato presidencial oficial del Partido Morado, con el 60% de votos: ¿quién es?

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano afirma que tuvo

Tilsa Lozano afirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela por qué terminaron: “Él sufrió más que yo”

Tilsa Lozano admite que ya no le atraería el ‘Loco’ Vargas y se burla de su físico: “¿No lo has visto?”

Tilsa Lozano se arrepiente de haber sido enamorada del ‘Loco’ Vargas: “Pagué mi Karma, me tocó estar del otro lado”

Melissa Klug intervino para sacar a Bryan Torres de la casa de Samahara Lobatón: “Para que él se fuera, no quería irse”

Tilsa Lozano en ‘El Valor de la verdad’: revivió romances, rupturas y episodios traumáticos en el sillón rojo

DEPORTES

Juan Pablo II oficializó el

Juan Pablo II oficializó el regreso de Christian Cueva a la Liga 1: “Traigo ritmo, chocolate y sabor”

Los obscenos gestos de Pablo Ceppelini a los hinchas de Alianza Lima luego de la eliminación de los ‘play-offs’ a manos de Sporting Cristal

Kenji Cabrera, asombrado por la empatía de Thomas Müller y su vínculo invaluable con Claudio Pizarro: “Es muy amigo de él”

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute

El Team Perú cierra los Juegos Bolivarianos con su mejor producción de medallas y un histórico tercer lugar tras 28 años