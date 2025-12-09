Perú

José Jerí admite proceso por corrupción contra jefe del INPE, pero afirma que continúa por estar “alineado con el Gobierno”

El presidente interino defendió la permanencia de Iván Paredes, pese a las acusaciones de soborno. Sostuvo que el proceso en curso no afecta la gestión actual y resaltó su compromiso con las directrices del Ejecutivo

El presidente interino, José Jerí, defendió la permanencia de Iván Paredes como jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a pesar de las acusaciones de soborno e incumplimiento de funciones que lo involucran.

Durante una entrevista en un pódcast transmitido por el diario El Comercio, el mandatario aclaró que las críticas hacia Paredes provienen de su pasado y no guardan relación con su gestión actual al frente del organismo.

“Claro, en principio hay un proceso en el cual él está enfrentando y los cuestionamientos que él tiene son anteriores al ejercicio de función como jefe del INPE y él está dando las explicaciones en el campo correspondiente”, señaló el presidente.

Aunque reconoció la importancia de las investigaciones, Jerí resaltó que Paredes ha demostrado alineación con los objetivos del gobierno, especialmente en el trabajo dentro de los penales.

“Todos los funcionarios siempre están en constante evaluación. Pero yo tengo que destacar algo, y también se lo he dicho frente a frente: ‘Tú tienes un cuestionamiento que tienes que ventilarlo en forma adecuada en tu espacio’, pero yo no le voy a negar al actual jefe del INPE que él se ha alineado con todo lo que el Gobierno ha exigido”, expresó.

El presidente subrayó que, a pesar de la existencia de irregularidades en los penales, Paredes ha cumplido con sus demandas para mejorar la situación. “Hay muchas cosas irregulares en los penales, que es un tema que ha ido creciendo y, por lo menos, es lo que yo le he exigido hasta el día de hoy al jefe del INPE, él lo ha cumplido”, indicó.

Jerí también defendió su involucramiento directo en las cárceles y explicó que, aunque lo más fácil sería delegar estas tareas al titular de Justicia, él prefiere participar personalmente en las requisas para garantizar que se realicen correctamente. “Yo no recuerdo haber visto un presidente en un penal haciendo trabajo de requisas, él mismo comiéndose el pleito”, expresó.

Uno de los avances que el gobierno ha implementado para enfrentar estos problemas es el uso de pruebas de polígrafo en los funcionarios del INPE, herramienta clave para detectar irregularidades. “Tenemos ya un argumento legal para poder proceder según cada caso, en concreto”, agregó.

En relación con una reforma más amplia del sistema penitenciario, Jerí adelantó que el INPE será reemplazado por una nueva institución. “Ya con las facultades delegadas, ya se inicia el trabajo prioritario para iniciar el nuevo proceso de lo que va a ser el sucesor y con las medidas pertinentes”, señaló. No obstante, aún no se especificó una fecha exacta para su implementación. “Enero es importantísimo para las primeras medidas con base en las facultades delegadas”, concluyó.

Finalmente, el presidente también mencionó un convenio reciente con la Fiscalía de la Nación, que facilitará el acceso a información crucial para rastrear a los criminales que siguen operando desde las cárceles.

Acusación

Paredes es señalado, según Cuarto Poder, por presuntamente coordinar la devolución de un cobro de S/80.000 solicitado para facilitar la excarcelación de un exagente policial condenado; sin embargo, él ha negado la autenticidad de los audios difundidos por el programa.

El dominical reveló que el funcionario fue objeto de una multa de más de 16,000 soles por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) debido a incumplimientos en su ejercicio profesional como abogado, incluidos la omisión de entrega de recibos, ausencia de una denuncia penal ya pactada y falta de restitución de 3,500 dólares entregados por un cliente en 2021.

La sanción, avalada en agosto de 2024 y cancelada tras su designación al cargo, tuvo como fundamento pruebas documentales, incluidas transferencias bancarias y registros de conversaciones acerca de servicios legales no prestados. Paredes reconoció haber recibido los fondos y no entregó comprobante alguno.

Sergio Castro, autor de la denuncia, expresó temor a posibles represalias vinculadas al puesto de Paredes, eligió no ampliar su testimonio en público y reafirmó su acusación mediante una llamada. Presentó además mensajes en los que reclamó el reembolso del dinero y donde constan respuestas evasivas y eventuales intimidaciones.

