Perú

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

El ministro Walter Martínez negó apoyar a Iván Paredes, quien enfrenta medidas disciplinarias por presuntas coimas e incumplimiento de sus funciones

Guardar
Fuente: Canal N

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, afirmó este martes que no respalda al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, involucrado en presuntos actos de soborno e incumplimiento de funciones.

Ante preguntas de Canal N sobre su posición respecto al funcionario, Martínez respondió de forma breve que su cartera va “a conversar las decisiones” y “evaluarlas”. Añadió que existen instancias encargadas de la revisión del caso y, mientras tanto, no puede emitir una postura.

“No podemos dar una opinión porque estaríamos haciendo injerencia donde hay otras autoridades que deben también evaluar ese tema”, indicó. Cuando se le preguntó si el jefe del INPE cuenta con su apoyo ante las denuncias periodísticas, el ministro respondió que “no se trata de respaldo”, sino de prudencia por el análisis. “Hay que hacer una evaluación del tema”, dijo.

Martínez anunció la semana pasada que su cartera ha dispuesto el inicio de acciones disciplinarias contra Paredes y que el Ejecutivo actuará dentro del marco legal correspondiente para tomar una decisión sobre su continuidad.

El ministro evitó fijar postura
El ministro evitó fijar postura inmediata, alegando que otras instancias deben revisar el caso y que sería injerencia pronunciarse

“Lo que hemos hecho es iniciar las acciones disciplinarias que corresponden. Y nosotros nos vamos a atener a los resultados de esas investigaciones y los procedimientos disciplinarios que correspondan. Hay que respetar el debido proceso y en eso estamos”, afirmó.

Agregó que su despacho, encargado de dirigir y supervisar el INPE, mantiene una política de control permanente sobre las intervenciones en los penales, operativos que han llevado a comparar al presidente interino, José Jerí, con el líder salvadoreño Nayib Bukele.

“Hemos hecho requisas desde que asumió el presidente. No solo en Lima Metropolitana, sino también en provincia. Hemos tenido resultados contundentes que ya en su momento serán anunciados”, adelantó.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, informó por su parte que el caso que involucra a Paredes en supuestas coimas “está en plena investigación” y que “en las próximas horas” se tomaría “una decisión” sobre su continuidad en el cargo.

No obstante, mencionó que, cuando un director “ingresa bajo un enfoque riguroso, suelen producirse escapes de internos o escándalos relacionados con el ingreso de drogas”, situaciones que, según su interpretación, buscan “perjudicar a funcionarios que muestran firmeza en su gestión”.

Paredes no acudió este lunes a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde debía responder por los audios difundidos en medios de comunicación que lo vinculan a un presunto caso de tráfico de influencias y solicitud de soborno para excarcelar a un expolicía sentenciado.

Paredes enfrenta nuevas denuncias, incluidos
Paredes enfrenta nuevas denuncias, incluidos audios sobre supuesta solicitud de dinero y una multa de Indecopi por faltas profesionales

Según un oficio remitido al grupo parlamentario que encabeza el legislador Elvis Vergara, justificó su ausencia por “las intervenciones que realiza en distintos penales del país en el marco del estado de emergencia” decretado por Jerí para mitigar la ola criminal.

Acusación

El funcionario es señalado, según Cuarto Poder, por presuntamente coordinar la devolución de un cobro de S/80.000 solicitado para facilitar la excarcelación de un exagente condenado; sin embargo, él ha negado la autenticidad de los audios difundidos por el programa.

El dominical reveló además que el jefe del INPE fue objeto de una multa de más de 16,000 soles por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) debido a incumplimientos en su ejercicio profesional como abogado, incluidos la omisión de entrega de recibos, ausencia de una denuncia penal ya pactada y falta de restitución de 3,500 dólares entregados por un cliente en 2021.

Temas Relacionados

INPEIván Paredesperu-noticiasperu-politica

Más Noticias

Peruano que hoy representa a México, sigue brillando en el Mundial de Ajedrez como único latinoamericano en cuartos y figura clave en la India

El Gran Maestro consolidó una campaña sólida con triunfos ante Sarana y Harikrishna, resultado de un recorrido iniciado en su país de origen y sostenido con disciplina desde la formación escolar

Peruano que hoy representa a

MTC avanza con el tapiado de viviendas adquiridas en Lima Norte para la preparación de la obra del Anillo Vial Periférico

El Ministerio de Transportes intensifica acciones en Comas e Independencia, asegurando viviendas y retirando residuos para evitar ocupaciones ilegales

MTC avanza con el tapiado

Presidente José Jerí se compromete en mejorar equipamiento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Gobierno transitorio reconoce precariedad de los Bomberos Voluntarios y anuncia acciones para fortalecer su equipamiento y logística

Presidente José Jerí se compromete

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

El exalcalde de Lima propuso la creación de un Ministerio del Ser Humano y un aeropuerto internacional en Oxapampa con vuelos directos a Frankfurt. Las ideas sorprendieron a Augusto Peñaloza durante la entrevista

López Aliaga genera desconcierto al

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

El órgano de control identificó que la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior seleccionó un avión Antonov AN-74 ofrecido por una empresa de Emiratos Árabes, aunque no cumple los requisitos técnicos ni era nuevo

Contraloría confirma que el Ministerio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga genera desconcierto al

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Aprueban extender el Reinfo hasta diciembre de 2027: propuesta queda en manos del Pleno del Congreso

Tomás Gálvez califica orden del PJ como ‘inconstitucional’, pero reconoce que debe ejecutarse: “Ella es la fiscal de la Nación titular”

Estos son los argumentos de la JNJ para pedir al TC que anule la medida cautelar de Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo en el ‘Miss

Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: así fue su dura preparación para llegar al certamen de belleza

Shakira confiesa su fascinación por la época preinca: “Me encanta toda la cultura del Perú”

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show de hoy

Preliminar del Miss Universo 2025: cuándo y a qué hora ver la previa al certamen de belleza desde Perú

Luciano Mazzetti se enfrenta a concursante que intentó provocarlo en reality chileno: “No voy a entrar en ese juego”

DEPORTES

Eddie Fleischman elogió a jugador

Eddie Fleischman elogió a jugador tras el Perú vs Chile y lanzó duro comentario por la derrota: “Así es cuando se improvisa”

Gianluca Lapadula muestra su lado más solidario: hizo entrega de equipamiento médico al primer centro deportivo de Turín que lo albergó

“Quedó demostrado por qué Perú y Chile no clasificaron al Mundial 2026″, la dura crítica de la prensa chilena tras triunfo ante la ‘bicolor’

Perú sigue sin rumbo con interinato distinto: cayó 2-1 a manos de Chile desaprovechando ventaja en Sochi

Ayacucho FC exige fallo inmediato a la Comisión de Justicia por la polémica con Comerciantes Unidos: “Esperamos respuesta oportuna”