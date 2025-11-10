Perú

Jefe del INPE suma otra denuncia: fue sancionado por cobrar US$3,500 un servicio legal que nunca realizó

Iván Paredes Yataco incumplió a un cliente, no emitió recibo ni devolvió el dinero. Pagó la multa solo tras asumir el mando del sistema penitenciario

Jefe del INPE suma otra denuncia. Fuente: Cuarto Poder

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, fue sancionado por Indecopi por una falta grave cometida cuando ejercía como abogado. De acuerdo con la resolución, cobró US$ 3,500 al médico Sergio Castro Meza por un servicio legal que nunca realizó, no emitió recibos por honorarios y tampoco devolvió el dinero, según lo revelado por el dominical Cuarto Poder.

La resolución quedó firme en agosto de 2024 y establecía un plazo máximo de 15 días hábiles para pagar la sanción. Sin embargo, Paredes Yataco no cumplió hasta el 13 de agosto de 2025, es decir, un mes después de haber asumido la presidencia del INPE.

Indecopi aplicó tres sanciones:

  • 2 UIT (S/ 10,753) por no entregar recibo por honorarios.
  • 0,5 UIT (S/ 2,675) por no presentar la denuncia penal pactada.
  • 0,5 UIT (S/ 2,675) por no devolver el monto recibido.

En total, la multa superó los S/ 16,000.

Titular de la Institución Nacional
Titular de la Institución Nacional Penitenciario desconoce audios filtrados en reportaje. | INPE

Las pruebas

El denunciante presentó mensajes de WhatsApp, cartas notariales y un voucher bancario que acreditaba el pago realizado desde la cuenta del hermano del afectado hacia la del abogado. Aunque Paredes aseguró que recibió el dinero en efectivo, Indecopi dio valor probatorio a la transferencia y a la conversación en la que se solicitaba la devolución del dinero.

El propio Paredes admitió haber recibido los US$ 3,500, pero entregó versiones contradictorias sobre el pago y nunca emitió comprobante.

El médico Sergio Castro, quien denunció el caso, dijo sentir temor ahora que Paredes ocupa un cargo de alto poder sobre el sistema penitenciario. Si bien evitó nuevas declaraciones ante cámaras, ratificó su denuncia por teléfono y aseguró que durante años recibió respuestas evasivas e incluso mensajes intimidatorios cuando exigió la devolución del dinero.

Otras deudas

A la multa de Indecopi se suma un historial de deudas con el Estado. La Sunat registra una deuda coactiva vigente a nombre de Iván Paredes por S/ 11.810, correspondiente a obligaciones impagas del 2023 y 2024.

Deuda coactiva ante la SUNAT
Deuda coactiva ante la SUNAT del jefe del INPE, Iván Paredes Yataco. Fuente: Consultas RUC

Su estudio jurídico, Estudio Paredes Abogados (actualmente con baja de oficio), mantiene deudas coactivas acumuladas desde 2016 a 2022 con la ONP y el Tesoro Público que suman más de S/ 24.000.

Deuda del estudio de abogados
Deuda del estudio de abogados de Iván Paredes Yataco, actual jefe del INPE. Fuente: Consulta RUC

Intentos por ubicarlo: “desconexión total”

El medio de comunicación acudió a la sede del INPE para buscar la versión del funcionario. Según trabajadores, Paredes se retiró a las 11:30 a. m. y no regresó. Su vehículo oficial ingresaba y salía al notar la presencia de las cámaras. Las llamadas telefónicas tampoco fueron respondidas.

No hubo respuesta oficial a las reiteradas consultas: el jefe del INPE no dio la cara.

Los audios por presunto cobro de S/ 80 mil

El caso se suma a otro escándalo revelado a inicios de este mes. Un reportaje del mismo programa, Cuarto Poder, expuso audios en los que una voz atribuida a Paredes habría negociado el cobro de S/ 80 mil para facilitar la liberación de un expolicía condenado. El INPE confirmó que la Fiscalía Anticorrupción investiga los hechos, ocurridos cuando Paredes aún era abogado.

El funcionario negó la autenticidad de los audios y aseguró que tomará acciones legales contra la denunciante y los periodistas. “No pienso renunciar”, afirmó a RPP.

Además, Paredes estuvo vinculado al proyecto de la sede descentralizada del INPE en Surquillo, donde participó desde la Oficina de Infraestructura. La obra inició en 2017 con un presupuesto de S/ 6 millones; hoy supera los S/ 22 millones y sigue inconclusa. Un informe de Contraloría alertó retrasos y fallas técnicas durante su participación.

Emilio Paredes Yataco asumió la
Emilio Paredes Yataco asumió la dirección del INPE en medio de cuestionamientos por denuncias previas. Composición: Infobae Perú

Pese a sus antecedentes, el Gobierno nombró a Iván Paredes Yataco como jefe del INPE en julio de 2025. Con una sanción firme de Indecopi, deudas tributarias y una investigación fiscal abierta, su permanencia al mando de la institución encargada de custodiar a más de 90 mil internos abre interrogantes sobre los filtros para elegir a las máximas autoridades del Estado.

