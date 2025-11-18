Iván Paredes, jefe del INPE implicado en sobornos e incumplimiento de funciones, no acudió a citación del Congreso

Iván Paredes, jefe del INPE, no acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre audios que lo vinculan a presunto tráfico de influencias y solicitud de soborno

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, no acudió este lunes a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde debía responder por los audios difundidos en medios de comunicación que lo vinculan a un presunto caso de tráfico de influencias y solicitud de soborno para excarcelar a un expolicía sentenciado.

Paredes envió un oficio al grupo parlamentario que dirige el legislador Elvis Vergara, indicando que no pudo asistir debido “a las intervenciones que realiza en distintos penales del país en el marco del estado de emergencia” decretado por el presidente interino José Jerí para mitigar la ola criminal.

Ningún congresista solicitó reiterar la invitación ni comentar sobre el caso, y la comisión pasó a otros temas. Paredes, también implicado en incumplimiento de funciones, enfrenta actualmente acciones disciplinarias, tal como confirmó días atrás el ministro de Justicia, Walter Martínez.

“Lo que hemos hecho es iniciar las acciones disciplinarias que corresponden. Y nosotros nos vamos a atener a los resultados de esas investigaciones y los procedimientos disciplinarios que correspondan. Hay que respetar el debido proceso y en eso estamos”, afirmó.

Agregó que su despacho, encargado de dirigir y supervisar el INPE, mantiene una política de control permanente sobre las intervenciones en los penales, operativos que han llevado a comparar a Jerí con el líder salvadoreño Nayib Bukele.

“Hemos hecho requisas desde que asumió el presidente. No solo en Lima Metropolitana, sino también en provincia. Hemos tenido resultados contundentes que ya en su momento serán anunciados”, adelantó.

Anteriormente, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, informó que el caso que involucra a Paredes en supuestas coimas “está en plena investigación” y que “en las próximas horas” se tomaría “una decisión” sobre su continuidad en el cargo.

Acusación

Paredes es señalado, según Cuarto Poder, por presuntamente coordinar la devolución de un cobro de S/80.000 solicitado para facilitar la excarcelación de un exagente policial condenado; sin embargo, él ha negado la autenticidad de los audios difundidos por el programa.

El dominical reveló este domingo que el jefe del INPE fue objeto de una multa de más de 16,000 soles por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) debido a incumplimientos en su ejercicio profesional como abogado, incluidos la omisión de entrega de recibos, ausencia de una denuncia penal ya pactada y falta de restitución de 3,500 dólares entregados por un cliente en 2021.

La sanción, avalada en agosto de 2024 y cancelada tras su designación al cargo, tuvo como fundamento pruebas documentales, incluidas transferencias bancarias y registros de conversaciones acerca de servicios legales no prestados. Paredes reconoció haber recibido los fondos y no entregó comprobante alguno.

Sergio Castro, autor de la denuncia, expresó temor a posibles represalias vinculadas al puesto de Paredes, eligió no ampliar su testimonio en público y reafirmó su acusación mediante una llamada. Presentó además mensajes en los que reclamó el reembolso del dinero y donde constan respuestas evasivas y eventuales intimidaciones.