Jefferson Farfán sorprende a Cuto Guadalupe con Rolex valorizado en más de 70 mil soles y lo deja sin palabras

El conductor de ‘La Fe de Cuto’ recibió el lujoso reloj en ‘La Manada’ y se emocionó al recordar su vínculo familiar con el exdelantero. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La reciente visita de Luis “Cuto” Guadalupe al programa de streaming ‘La Manada’, conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, se convirtió en una escena que ningún espectador esperaba presenciar. En medio de anécdotas, bromas y recuerdos de su carrera, el exfutbolista fue sorprendido con un gesto que lo dejó completamente desarmado: un lujoso reloj Rolex, valorizado en aproximadamente 70 mil soles, enviado como regalo por su sobrino, el reconocido exseleccionado peruano Jefferson Farfán.

La reacción de Cuto no solo dejó ver su emoción, sino también la profunda relación familiar que ambos siempre han mantenido lejos de la polémica y muy cerca del cariño genuino.

Mientras el equipo del programa conversaba con él sobre su faceta como conductor de ‘La Fe de Cuto’ y recordaban sus momentos más entrañables dentro y fuera de las canchas, el clima cambió repentinamente cuando los conductores anunciaron que un paquete especial había llegado para él.

En ese instante, Luis Guadalupe quedó desconcertado, sin entender la razón de la sorpresa. Apenas vio el contenido, quedó boquiabierto: una caja elegante, una pieza de lujo y la confirmación de que provenía nada menos que de “La Foquita”.

Visiblemente emocionado, Cuto sostuvo el reloj entre sus manos, lo observó detenidamente y, con la voz quebrada, pronunció unas palabras que reflejaron la enorme sorpresa que acababa de recibir: “Siempre he sido uno de sus tíos favoritos, como él también mi sobrino favorito. Lo que ha hecho hoy día, no me lo imaginaba. Que iba a tener este detalle conmigo”, dijo mientras intentaba mantener la compostura ante las cámaras. El gesto evidenció no solo su gratitud, sino también la sensibilidad con la que vive sus vínculos familiares.

El popular ‘Guagua’ recordó además que este no era el primer detalle significativo que Farfán tenía con él. Con una mezcla de orgullo y nostalgia, contó que, años atrás, cuando Jefferson salió campeón con el Juan Aurich, lo sorprendió con un lujoso automóvil Infinity, un regalo que nunca olvidó. Para Cuto, más allá del valor material, estos gestos representan el cariño que ambos se tienen desde siempre y la conexión familiar que se ha mantenido intacta a pesar de los cambios y la vida mediática que rodea al futbolista.

Durante la entrevista, los conductores de ‘La Manada’ no pudieron ocultar su propia sorpresa. Laura Spoya destacó la generosidad del futbolista, mientras que Mario Irivarren comentó que pocas veces en la televisión o el streaming se veía un detalle tan espontáneo y lleno de significado. La dinámica del programa se transformó entonces en un momento de celebración, risas y emoción, mientras Cuto repetía que jamás imaginó recibir algo así en plena transmisión.

Este gesto de Jefferson Farfán, además, llega en medio de varias apariciones públicas del exfutbolista que han vuelto a colocarlo en el centro de la conversación mediática. Días atrás, volvió a captar la atención debido a un encuentro inesperado en el aeropuerto con su expareja, la cantante Yahaira Plasencia, con quien mantuvo una relación que fue seguida minuciosamente por la prensa y el público durante años. El episodio, aunque breve, reavivó la curiosidad de los seguidores.

Sobre ese momento, fue Yahaira quien relató la anécdota de manera divertida durante una conversación con la prensa. Según contó, no notó la presencia de Jefferson en la fila del aeropuerto hasta que otras personas la alertaron. “Yo estaba en la cola y me dijeron ‘Yahaira, ahí está tu Farfán’ y le dije ‘señora, qué le pasó’, y la otra señora le dijo ‘Farfán, ahí está tu Yahaira’”, expresó entre risas. Para la salsera, la coincidencia fue meramente casual y, aunque el encuentro llamó la atención de los presentes, ella dejó claro que no hubo más interacción entre ambos.

