Darinka Ramírez y su hija con Jefferson Farfán sufren violento asalto a mano armada: “Qué desastre el país”

La joven madre denunció que fue apuntada con arma de fuego mientras estaba con su pequeña de dos años

La tarde del sábado 6 de diciembre se convirtió en una escena de terror para Darinka Ramírez y la pequeña hija de casi tres años que tiene con Jefferson Farfán. Lo que debía ser un recorrido cotidiano terminó en un violento asalto a mano armada, un hecho que dejó a ambas profundamente afectadas y que despertó preocupación entre miles de usuarios que siguen a la joven madre desde que hizo pública su complicada relación con el exfutbolista.

Esta vez, sin embargo, lo que la llevó a alzar la voz no fue un conflicto familiar, sino la crudeza de una delincuencia que viene golpeando con fuerza en el país.

Darinka usó su cuenta de Instagram para contar todo lo ocurrido, aun con el impacto fresco y la angustia que acompañaba cada palabra. Su mensaje no solo relataba el momento exacto del ataque, sino también el miedo que sintió al tener a su hija de tan solo dos años en brazos mientras un delincuente apuntaba una pistola hacia ellas.

“Gracias a Dios estamos a
La inseguridad, cada vez peor, acabo de ser asaltada con pistola y mi hija conmigo. Qué desastre el país”, escribió, dejando ver el nivel de desesperación que la embargaba. No era solo su vida la que estaba en riesgo, sino la de su pequeña, quien estuvo expuesta a un episodio capaz de marcarla de por vida.

De acuerdo con lo relatado, los delincuentes se abalanzaron sin importarles que una bebé fuera testigo directo de la escena. Con absoluta frialdad, buscaron apropiarse de las pertenencias de ambas, y por unos minutos interminables, Darinka temió lo peor. La historia, que pudo haber terminado de forma trágica, tuvo finalmente un desenlace menos doloroso: “Pero gracias a Dios estamos a salvo”, añadió, agradeciendo haber salido ilesas de la situación.

Aunque no detalló qué bienes fueron robados ni profundizó en el tipo de pérdidas materiales que sufrió, dejó claro que lo único verdaderamente importante era la integridad física de ella y de su hija. El asalto, según contaron personas cercanas a su entorno, ocurre en un contexto particularmente complicado para la joven, quien en reiteradas ocasiones había manifestado sus temores por la inseguridad ciudadana, especialmente desde que quedó a cargo de la crianza de la menor.

Darinka Ramírez revela que se traslada en taxi con su hija

En entrevistas previas y en denuncias públicas, Darinka había explicado que ella y su hija se movilizaban constantemente en taxis o aplicaciones de transporte porque no cuentan con movilidad propia, lo que aumentaba la exposición a incidentes delictivos, especialmente en horarios complicados. De hecho, cuando presentó su denuncia por violencia psicológica contra Jefferson Farfán, una de sus peticiones explícitas fue que el exfutbolista les proporcionara un chofer como medida de seguridad para la niña. No solo lo pidió como una forma de prevención; lo hizo porque realmente temía vivir una situación como la que terminó ocurriendo.

Meses atrás, Darinka había advertido: “Temo que algo grave pueda suceder. Ando sola con mi hija todo el día, tengo que moverme en taxis, y la inseguridad está terrible. Le he pedido apoyo porque no es por mí, es por la niña. Ella no tiene por qué pasar riesgos”. A esa solicitud, según explicó en su momento, se sumaba la promesa incumplida de un departamento para la menor, que Jefferson habría ofrecido con el fin de garantizarle estabilidad. Ninguna de esas dos promesas —ni la movilidad, ni la vivienda— se habría concretado hasta la fecha.

Jefferson Farfán abandona el país
Jefferson Farfán rompe su silencio tras asalto a su hija y sorprende con inesperado mensaje

La reciente denuncia de Darinka Ramírez, quien contó que fue víctima de un violento asalto a mano armada junto a la pequeña hija que tiene con Jefferson Farfán, generó preocupación y expectativas sobre una posible reacción inmediata del exfutbolista. Según Ramírez, en los últimos meses la ‘Foquita’ no ha mostrado interés en acercarse a la menor ni en comunicarse con ella, por lo que muchos aguardaban un pronunciamiento ante el peligro que enfrentó la niña.

Sin embargo, para sorpresa de todos, el ‘10 de la calle’ reapareció en redes sociales después de un largo tiempo y mencionó a su hija, aunque no en relación con el reciente asalto. Lejos de expresar preocupación o referirse al delicado episodio, Farfán compartió una fotografía de la pequeña en la celebración de sus dos años, resaltando únicamente que se aproxima una fecha especial: “Se viene tu día hermoso”, escribió, anticipando el cumpleaños número tres de la menor.

Hasta el momento, no se sabe si el exfutbolista se comunicó con Darinka tras conocerse la noticia del asalto ni si ha tomado medidas para reforzar la seguridad de la pequeña. Tampoco se conoce si este año ambos padres celebrarán juntos el cumpleaños de su hija, como ocurrió en 2024.

