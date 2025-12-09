Perú

Dirandro destruye laboratorios de cocaína en la selva de Huánuco y Pasco: droga estaba lista para el mercado internacional

En un operativo conjunto, agentes destruyeron insumos y maquinaria especializada en el procesamiento de narcóticos, interceptando cargamentos de clorhidrato destinados al extranjero

(Video: Canal N)

En uno de los corredores selváticos más vulnerables al avance del narcotráfico, la Dirandro ejecutó dos intervenciones de alto impacto que terminaron con la destrucción de laboratorios clandestinos dedicados a la producción de clorhidrato de cocaína en Huánuco y Pasco. Ambos operativos se desarrollaron en zonas donde la presencia estatal es mínima y el acceso es complicado, lo que permitió durante años que infraestructuras ilegales funcionaran de manera sostenida sin ser detectadas. Esta vez, sin embargo, la labor de inteligencia dio paso a un despliegue táctico que permitió incautar droga lista para exportación, insumos químicos y maquinaria especializada.

Las acciones se realizaron en el valle del Huallaga, punto clave para redes criminales que buscan movilizar cargamentos hacia mercados internacionales. La información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP) señala que cada laboratorio estaba equipado para producir narcóticos a gran escala y operar de forma continua. La intervención no solo permitió desactivar las instalaciones, sino también decomisar más de 95 kilos de droga, además de destruir toneladas de insumos y materiales valorizados en más de un millón de soles, generando un fuerte impacto económico para las organizaciones involucradas.

Laboratorio destruido en Yuyapichis: intervención aérea y hallazgos clave

Composición: Infobae Perú (Imagen ilustrativa)
El primer operativo tuvo lugar en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, en medio de una zona selvática donde solo es posible llegar por vía aérea. Tres helicópteros UH-1H II trasladaron al personal de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas (DIVMCTID Huallaga) hacia un punto de difícil acceso, donde la Policía había identificado un laboratorio en actividad. Al aterrizar, los agentes confirmaron que la estructura funcionaba de manera continua, equipada con recipientes, máquinas, motores y todo lo necesario para procesar hoja de coca y refinarla hasta obtener clorhidrato de cocaína de alta pureza.

Durante el registro se aseguraron 60 kilos de clorhidrato de cocaína y 35,4 kilos de pasta básica de cocaína, productos que estaban listos para ser trasladados hacia rutas de salida. Los paquetes encontrados tenían un detalle que llamó la atención de la Dirandro: cada uno llevaba un sticker con el logotipo de un alacrán, símbolo que, según el coronel Dave Díaz Pérez, estaría vinculado a redes de tráfico internacional, una marca utilizada para identificar cargamentos destinados a clientes específicos.

Además de la droga procesada, se hallaron equipos electrónicos, herramientas, tuberías, hornos microondas, balanzas y estructuras improvisadas que permitían mantener el laboratorio en funcionamiento permanente. En el lugar también se incautaron más de 2,2 toneladas de insumos químicos fiscalizados, entre ellos solventes, combustibles y compuestos esenciales para transformar la hoja de coca en pasta básica y, posteriormente, en clorhidrato. La Policía procedió a incinerar todos los materiales, así como un vehículo trimóvil que servía para transportar insumos hacia los puntos de acopio.

Según el cálculo del personal antidrogas, el golpe económico derivado de esta intervención asciende a S/ 891.062, monto que incluye la infraestructura destruida, los insumos incinerados y la droga incautada. La Dirandro sostuvo que estas acciones buscan frenar la expansión de organizaciones criminales en áreas selváticas donde suelen instalar laboratorios rústicos de gran capacidad.

Operativo terrestre en Pasco: empaque, maquinaria y símbolos en los cargamentos

Foto: Difusión
La segunda intervención se desarrolló por vía terrestre en el distrito de Constitución, región Pasco, donde los agentes ingresaron a otra infraestructura clandestina dedicada al procesamiento de clorhidrato de cocaína. A diferencia del operativo anterior, este laboratorio estaba en plena fase de empaque, con maquinaria encendida y paquetes dispuestos para su traslado. Al igual que en Yuyapichis, los envoltorios tenían símbolos impresos, logotipos e iniciales utilizados para identificar su origen y destino dentro de redes de tráfico internacional.

Dentro del laboratorio se encontraron generadores eléctricos, hornos microondas, balanzas de precisión, selladoras, baños de procesamiento y grandes cantidades de insumos químicos. Todo este equipamiento permitía producir droga de forma continua y a gran escala, replicando el modelo de operación observado en otras zonas del Huallaga y Ucayali.

Los agentes incineraron las estructuras y destruyeron la maquinaria encontrada, siguiendo el protocolo de interdicción que se aplica en zonas donde no es posible trasladar los equipos debido a las condiciones de terreno. La Policía indicó que el objetivo es impedir que estas instalaciones sean reutilizadas o reconstruidas por las mismas organizaciones criminales que operan en la zona.

La Dirandro informó que ambos operativos forman parte de una estrategia que busca intervenir corredores selváticos donde el narcotráfico ha instalado laboratorios de alta capacidad. Las autoridades destacan que este tipo de acciones continuarán en los próximos meses para desarticular las cadenas de producción que abastecen el tráfico ilícito de drogas hacia mercados externos.

