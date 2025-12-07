Helicópteros destruyen laboratorio de cocaína en Huánuco: PNP incauta 95 kilos de droga en plena selva

Composición: Infobae Perú (Imagen ilustrativa)

En una franja de selva donde la presencia estatal es mínima y el acceso solo es posible por helicóptero, un operativo antidrogas irrumpió de madrugada para desarticular un centro de producción de clorhidrato de cocaína en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, región Huánuco. La intervención, ejecutada por la DIVMCTID Huallaga, permitió ubicar un laboratorio que operaba de manera continua y almacenaba grandes cantidades de insumos químicos.

Tres aeronaves UH-1H II trasladaron a los agentes hasta un punto de difícil acceso, donde inteligencia había detectado la existencia de un laboratorio en plena actividad. Al llegar, los efectivos confirmaron la información: entre la vegetación, encontraron un laboratorio rústico operativo dedicado al procesamiento de droga, equipado con máquinas, recipientes y estructuras diseñadas para producir clorhidrato de cocaína. Desde ese momento, el equipo táctico inició la destrucción inmediata de las instalaciones y la incineración de insumos, todo bajo la dirección de la Policía Nacional del Perú (PNP) y en coordinación con el Ministerio Público.

Droga incautada, insumos destruidos y golpe económico

Foto: Difusión

El registro del lugar permitió encontrar una importante carga de droga lista para su traslado. Según los agentes, se decomisaron alrededor de 95 kilos de droga, distribuidos en 60 kilos de clorhidrato de cocaína y 35,4 kilos de pasta básica de cocaína, ambos productos con altos niveles de pureza. Además, se aseguró un conjunto de equipos electrónicos, herramientas y enseres utilizados para sostener el funcionamiento permanente del laboratorio clandestino.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la cantidad de insumos almacenados. En total, los especialistas incineraron más de 2,2 toneladas de insumos químicos fiscalizados, fundamentales para convertir la hoja de coca en pasta y luego en clorhidrato. Entre los materiales destruidos figuraban solventes, combustibles y otros compuestos esenciales para el refinamiento de la droga. También fue inutilizado un vehículo trimóvil que, según la PNP, se utilizaba para transportar insumos hacia los puntos de acopio.

La intervención no solo neutralizó el laboratorio: también representó un duro golpe económico a las organizaciones criminales instaladas en la zona. De acuerdo con el reporte policial, las pérdidas para estas redes superan los S/ 891.062, cifra que incluye la destrucción de infraestructura, equipos y droga incautada. La PNP indicó que este tipo de operaciones continuará ejecutándose con énfasis en los corredores selváticos de alto riesgo, considerados estratégicos para frenar el avance del tráfico ilícito de drogas y recuperar la seguridad en la región.

La minería ilegal arrasa el Yuyapichis y avanza sobre zonas protegidas

Aparte del narcotráfico, el impacto de la minería ilegal en Huánuco se ha vuelto crítico. En el río Yuyapichis, retroexcavadoras y maquinaria pesada reemplazaron a las antiguas dragas desde 2023, generando un nivel de destrucción que las comunidades describen como irreversible. Lo que antes era un cauce limpio y biodiverso hoy luce convertido en una masa espesa y maloliente, contaminada por petróleo, lodos químicos y residuos dejados por la extracción de oro. La situación afecta directamente al Área de Conservación Privada Panguana, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, donde el ecosistema ya muestra signos severos de degradación.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema: en Huánuco existen 355 petitorios mineros registrados ante Ingemmet, de los cuales 241 ya cuentan con concesión y 98 continúan en trámite, pese a las limitaciones legales del Decreto Legislativo 1100, que prohíbe el uso de dragas. Entre 2020 y 2024, la región incrementó sus concesiones y se posicionó como la segunda área amazónica más perjudicada por deforestación, contaminación por mercurio y pérdida de bosques, solo detrás de Loreto. El proyecto MAAP reportó que, hasta julio de 2024, más de 500 hectáreas de la zona de amortiguamiento de El Sira habían sido impactadas por actividades extractivas ilegales.

En el caso del Yuyapichis, los registros muestran cinco solicitudes de concesiones metálicas que se superponían directamente con el río. Cuatro de ellas fueron anuladas tras alertas del Sernanp, pero una permanece vigente desde 1972 bajo la denominación Compañía Minera El Shira.