¿Cuál es la diferencia entre trastorno mental y enfermedad mental?

Aunque los términos se relacionan y en algunos casos pueden coincidir, existe una diferencia importante entre trastorno mental y enfermedad mental

Todos los trastornos mentales forman parte de la salud mental, pero no todos llegan a ser enfermedades mentales (Freepik)

En el Perú, cada vez más personas buscan atención profesional para cuidar su salud mental. El Ministerio de Salud (Minsa) señala que más del treinta por ciento de peruanos ha experimentado en algún momento síntomas relacionados con ansiedad, depresión u otros problemas emocionales. Asimismo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) reporta un incremento sostenido en las consultas externas vinculadas a salud mental, lo que refleja una mayor conciencia sobre la importancia de buscar ayuda a tiempo.

En este contexto, es común escuchar términos como trastorno mental y enfermedad mental, que a menudo se usan como sinónimos aunque no significan lo mismo. Conocer la diferencia entre ambos conceptos es fundamental para recibir un diagnóstico preciso y acceder a un tratamiento adecuado.

El trastorno mental

Un trastorno mental es una alteración en el pensamiento, las emociones o el comportamiento que afecta la manera en que una persona se relaciona consigo misma y con los demás. Estos trastornos suelen manifestarse mediante síntomas que generan malestar o limitan actividades diarias, pero no necesariamente implican un deterioro biológico permanente.

Entre los trastornos mentales más frecuentes se encuentran la ansiedad, la depresión, los trastornos de sueño, los trastornos de conducta alimentaria y el trastorno obsesivo compulsivo. En muchos casos, los síntomas aparecen debido a una combinación de factores como estrés, vivencias difíciles, características de personalidad o predisposición genética.

Un trastorno mental es una alteración en el pensamiento, las emociones o el comportamiento que afecta la manera en que una persona se relaciona consigo misma y con los demás (Imagen ilustrativa Infobae)

Los trastornos mentales pueden variar en intensidad y duración. Algunas personas presentan síntomas leves que pueden manejarse con terapia psicológica, mientras que otras requieren tratamientos más intensivos. Lo importante es que un trastorno mental es una condición que afecta principalmente la manera en que se procesan las emociones y pensamientos, pero no siempre implica un daño estructural en el cerebro.

La enfermedad mental

La enfermedad mental, en cambio, es un término más amplio que se utiliza para describir condiciones que involucran alteraciones más profundas en los procesos mentales, emocionales o conductuales, y que generalmente tienen una base neurobiológica identificable. Las enfermedades mentales suelen ser crónicas o recurrentes y requieren tratamientos especializados.

Ejemplos de enfermedades mentales son la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la demencia, los trastornos psicóticos y algunos trastornos graves de personalidad. Estas enfermedades afectan la capacidad de razonar, percibir la realidad y desenvolverse de manera funcional en la vida cotidiana. En muchos casos, requieren una combinación de medicación, terapia psicológica y seguimiento clínico por un psiquiatra.

Las enfermedades mentales tienen un impacto significativo en la vida de quien las padece y pueden generar dificultades en el trabajo, en la vida social y en la autonomía personal. Por ello, su atención exige un enfoque multidisciplinario.

Diferencia entre trastorno mental y enfermedad mental

Las enfermedades mentales afectan la capacidad de razonar, percibir la realidad y desenvolverse de manera funcional en la vida cotidiana (Freepik)

Aunque los términos se relacionan y en algunos casos pueden coincidir, existe una diferencia importante entre trastorno mental y enfermedad mental. El trastorno mental se refiere principalmente a alteraciones emocionales o de comportamiento que afectan la vida diaria, pero que pueden ser temporales o responder bien a intervenciones psicológicas. Su origen no siempre es biológico y la recuperación puede lograrse con cambios en el estilo de vida, apoyo terapéutico y manejo adecuado del estrés.

La enfermedad mental, en cambio, es una condición más compleja, generalmente de larga duración y con una base neurobiológica o genética. Las enfermedades mentales afectan de manera más profunda el funcionamiento global de la persona y requieren tratamientos médicos especializados, muchas veces a largo plazo.

En términos simples, todos los trastornos mentales forman parte de la salud mental, pero no todos llegan a ser enfermedades mentales. La enfermedad implica un nivel mayor de compromiso y altera de forma más intensa la manera en que la persona interpreta la realidad.

Reconocer esta diferencia es clave para buscar la atención correcta. Un psicólogo puede ayudar en el tratamiento de muchos trastornos mentales, mientras que un psiquiatra es indispensable en el manejo de enfermedades mentales que requieren medicación y seguimiento clínico.

