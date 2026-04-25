Perú

SBS interviene a otra cooperativa de ahorro y crédito por pérdida de S/984 mil

La Superintendencia pone a otra coopac en el ‘banquillo’ por haber perdido el capital de sus socios

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Fachada de la SBS
Un congresista ha mandado una carta a la SBS para que se 'apresure' el proceso de promulgación del reglamento que permitirá el retiro AFP. - Crédito Andina

Una nueva coopac es intervenida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Esta vez se trata de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay, la cual la SBS supervisó y encontró que tenía pérdidas que la hacían insostenible.

“Declarar el sometimiento a régimen de intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay por encontrarse incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, establecida en el literal b. del subnumeral 4-B.1. del numeral 4-B de la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General, conforme a los fundamentos detallados en la presente resolución”, señala la resolución de la SBS.

Sin embargo, esto no significa su disolución. Ya otras cooperativas de ahorro y crédito fueron intervenidas y superaron este régimen. Pero se debe a puntar que el patrimonio que encontró la SBS de la cooperativa fue de -S/984 mil 168,48 al 31 de marzo de 2025.

Foto de SBS con manos con billetes de 100 soles y trabajadora de Finanpop entregando dinero
SBS publicó resolución que interviene a nueva cooperativa. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Paula Díaz/Finanpop/Andina

Coopac en rojo

Luego de varias revisiones, la SBS explicó que la coopac Rural Abancay ha incurrido en la causal específica de sometimiento a régimen de intervención —prevista en el literal b. del subnumeral 4-B.1. del numeral 4-B. de la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General, y en el numeral 2 del artículo 2 del Reglamento de Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público—.

Se determinó, “sobre la base de la información financiera reportada por la Cooperativa y los resultados de las acciones de supervisión permanente antes señaladas, un patrimonio negativo ascendente a - S/ 984 168.48 al 31.03.20255; mostrando, de tal forma, la pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa”.

“Ante la situación descrita, corresponde a esta Superintendencia disponer la intervención de la COOPAC Rural Abancay y adoptar las acciones necesarias, conforme al marco legal vigente, a fin de, entre otros, proteger los intereses de los socios de la Cooperativa”, aclaró la SBS.

Ahorrista de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop) exigen la devolución de sus ahorros. | Latina Noticias

¿Qué sigue?

La SBS ha designado administradores temporales para que se den los siguientes pasos de esta intervención. Esto incluye lograr lo siguiente:

  • La determinación del patrimonio real de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay en Intervención, en aplicación del artículo 5 del Reglamento de Regímenes Especiales
  • La suscripción de la constancia de convocatoria y de quórum de la Asamblea General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay en Intervención, así como limitar exclusivamente los temas a tratar en dicha asamblea, conforme al artículo 7 del Reglamento de Regímenes Especiales
  • El cumplimiento de las disposiciones dictadas por esta Superintendencia respecto de la aplicación del régimen de intervención, conforme al subcapítulo I del Capítulo II del Reglamento de Regímenes Especiales.
oficina de Caja Centro en blanco y negro
Como se recuerda, la Caja Centro cerró definitivamente por quebrar. Está en proceso de devolución de depósitos. - Crédito Composición Infobae/Captura de Caja Centro

Asimismo, ahora estará prohibido lo siguiente, mientras se realiza este proceso:

  • Iniciar contra ella, procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo
  • Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra ella
  • Constituir gravámenes sobre alguno de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen
  • Hacer pagos, adelantos o compensaciones o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros
  • Constituir medida cautelar contra sus bienes.

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