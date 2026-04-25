SBS interviene a otra cooperativa de ahorro y crédito por pérdida de S/984 mil

Una nueva coopac es intervenida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Esta vez se trata de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay, la cual la SBS supervisó y encontró que tenía pérdidas que la hacían insostenible.
“Declarar el sometimiento a régimen de intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay por encontrarse incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, establecida en el literal b. del subnumeral 4-B.1. del numeral 4-B de la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General, conforme a los fundamentos detallados en la presente resolución”, señala la resolución de la SBS.
Sin embargo, esto no significa su disolución. Ya otras cooperativas de ahorro y crédito fueron intervenidas y superaron este régimen. Pero se debe a puntar que el patrimonio que encontró la SBS de la cooperativa fue de -S/984 mil 168,48 al 31 de marzo de 2025.
Coopac en rojo
Luego de varias revisiones, la SBS explicó que la coopac Rural Abancay ha incurrido en la causal específica de sometimiento a régimen de intervención —prevista en el literal b. del subnumeral 4-B.1. del numeral 4-B. de la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General, y en el numeral 2 del artículo 2 del Reglamento de Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público—.
Se determinó, “sobre la base de la información financiera reportada por la Cooperativa y los resultados de las acciones de supervisión permanente antes señaladas, un patrimonio negativo ascendente a - S/ 984 168.48 al 31.03.20255; mostrando, de tal forma, la pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa”.
“Ante la situación descrita, corresponde a esta Superintendencia disponer la intervención de la COOPAC Rural Abancay y adoptar las acciones necesarias, conforme al marco legal vigente, a fin de, entre otros, proteger los intereses de los socios de la Cooperativa”, aclaró la SBS.
¿Qué sigue?
La SBS ha designado administradores temporales para que se den los siguientes pasos de esta intervención. Esto incluye lograr lo siguiente:
- La determinación del patrimonio real de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay en Intervención, en aplicación del artículo 5 del Reglamento de Regímenes Especiales
- La suscripción de la constancia de convocatoria y de quórum de la Asamblea General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay en Intervención, así como limitar exclusivamente los temas a tratar en dicha asamblea, conforme al artículo 7 del Reglamento de Regímenes Especiales
- El cumplimiento de las disposiciones dictadas por esta Superintendencia respecto de la aplicación del régimen de intervención, conforme al subcapítulo I del Capítulo II del Reglamento de Regímenes Especiales.
Asimismo, ahora estará prohibido lo siguiente, mientras se realiza este proceso:
- Iniciar contra ella, procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo
- Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra ella
- Constituir gravámenes sobre alguno de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen
- Hacer pagos, adelantos o compensaciones o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros
- Constituir medida cautelar contra sus bienes.