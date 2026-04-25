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Resultados de la fecha 12 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

La jornada arranca con partidos cruciales: Alianza Lima visita a Atlético Grau, Los Chankas se mide con ADT, Universitario recibe Alianza Atlético, Sporting Cristal choca con Comerciantes Unidos, y mucho más

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Resultados de la fecha 12 de la Liga 1 2026
Resultados de la fecha 12 de la Liga 1 2026

La lucha por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 entra en una fase decisiva con la disputa de la fecha 12, agendada para hoy, sábado 25 de abril. Los Chankas y Alianza Lima llegan igualados en la parte alta de la tabla, mientras que Universitario de Deportes y Cienciano aún mantienen opciones de acercarse al primer puesto.

Resultados de la fecha 12 del Torneo Apertura

Sábado 25 de abril

- CD Moquegua vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs Juan Pablo II (19:00 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 26 de abril

- UTC vs Cienciano (11:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs Alianza Lima (15:30 horas / estadio IPD Mansiche / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario de Deportes vs Alianza Atlético (18:00 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Lunes 27 de abril

- ADT vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Canal TV para ver los partidos de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026

La transmisión oficial de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 estará bajo la señal de L1 Max, que ofrecerá todos los encuentros en vivo para los seguidores del fútbol peruano. El canal puede sintonizarse por Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, además de su acceso digital mediante la aplicación Liga 1 Play.

Para quienes buscan una cobertura completa y actualizada al instante, la plataforma de Infobae Perú despliega un operativo especial. Los aficionados pueden encontrar información previa a cada partido, seguimiento minuto a minuto, goles, jugadas determinantes y las primeras declaraciones de los protagonistas una vez finalizados los encuentros.

Los 'cerveceros' visitarán a las 'águilas' en Cutervo por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. (L1 Max)

Así llegan Alianza Lima, Los Chankas, Universitario y Sporting Cristal a la fecha 12

La definición del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 entra en un punto crítico con Los Chankas liderando la tabla con 29 puntos y defendiendo su invicto ante ADT en Tarma. El equipo de Andahuaylas buscará sostener la ventaja de tres unidades sobre Alianza Lima, que ocupa el segundo lugar con 26 puntos.

El margen de maniobra es nulo para el equipo de Pablo Guede, obligado a ganar frente a un Atlético Grau que llega motivado tras imponerse por 4-1 ante Sporting Cristal. Una caída o empate podría alejarlo definitivamente de la pelea por el primer puesto, mientras que un triunfo le permitiría seguir presionando al líder.

En el caso de Universitario de Deportes, el cuarto lugar con 21 puntos mantiene viva la ilusión de pelear el título. Para seguir en carrera, el conjunto ‘merengue’ necesita imponerse como local frente al Alianza Atlético y esperar que los equipos de arriba no sumen de a tres.

La situación de Cienciano también es delicada. Después de caer ante Los Chankas, el equipo cusqueño, tercero con 22 puntos, está obligado a ganar a UTC para no perder sus escasas oportunidades de alcanzar la cima. Una derrota lo dejaría prácticamente sin opciones de conquistar el Apertura.

Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

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